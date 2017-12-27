小电宣布峰值日订单超75万 唐永波：明年3月或将盈利

新浪科技讯 12月27日下午消息，共享充电宝企业小电今日宣布，平安夜当天订单达75.4万，创下新的历史纪录。小电创始人兼CEO唐永波在接受采访时透露，公司新一轮融资已完成，目前大部分城市已经接近盈亏平衡，预计明年三月份左右有望全线盈利。

根据小电方面公布的数据，在 “圣诞效应”带动下，12月24日当天小电日订单达到75.4万，创下历史记录，此外24日18点至次日2点出现用户订单高峰时间段，期间累计产生52万次共享充电订单。整个12月，小电在北京、上海两大城市日订单环比提升约140%。

小电成立于2016年12月，创始人团队大多来自阿里巴巴。今年内先后完成金沙江创投和王刚领投的数千万元天使轮融资，腾讯、元璟资本领投近亿元A轮融资，红杉资本中国基金和高榕资本联合领投、腾讯跟投的3.5亿元B轮融资。

唐永波在接受采访时透露，公司新一轮融资已基本完成，会在合适的时间正式对外公布。

小电方面公布的数据显示，小电从正式大规模投放设备至今历时约8个月时间，全国布局130个城市，直营城市超过42个。全网已经铺设了60多万台设备，老用户使用率占比由2%提升至30%。而未来，唐永波希望小电铺设到一千万台设备，最终目标超过一亿人次使用小电服务。

唐永波表示，小电目前大部分城市已经接近盈亏平衡，预计明年三月份左右有望全线盈利。他指出，目前已完成全国一二线城市桌面式设备全面覆盖，用户订单非线性增长将使公司盈利时间点提前；2018年将发力移动场景，重点投放移动式设备。

“2017年小电已经完成了第一阶段本地商户场景的布局，第二阶段将着力打造商务移动需求场景下的服务，未来我们将加速与更多巨头建立战略合作，深挖出行生活等场景需求，提供更加简单高效的共享充电服务。”(张俊)