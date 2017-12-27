哈罗单车本月获两轮融资，摩拜ofo在颤抖吗

哈罗单车创始人杨磊（摄影/程泉）

从默默无闻到逆势崛起，这家共享单车公司还有新的重磅武器。

文：《中国企业家》记者 杨倩 编辑 马吉英

今天，国内共享单车玩家哈罗单车（Hellobike）宣布完成10亿元人民币的D2轮融资，本轮由复星领投、纪源资本（GGV）等跟投。本轮融资依然由光源资本担任独家财务顾问。

当共享单车行业经过一年的行业大洗牌之后，哈罗单车今年年底的两轮融资令人意外，亦打破此前与永安低碳行合并而引来的“抱团取暖”质疑。哈罗单车最早避开一线城市，从二三线城市入手，走“农村包围城市”道路，为何哈罗单车能否在巨头包围之下逆势崛起？哈罗单车未来的市场想象空间到底有多大？

资本局中局

哈罗单车的本轮投资方、复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡透露，复星在为期数月的行业调研之后决定投资哈罗单车，是看好其通过技术提升运营效率的能力，以及未来国内更广泛城市用户对共享单车的实际需求热度。

复星高级副总裁兼复星新技术与新经济产业集团总裁潘东辉表示，复星近年来在衣食住行方面均有深度的产业布局，复星视哈罗单车为整个生态系统中的超级物种和重要家庭客户入口，预期哈罗将与复星生态中其他成员在大数据、金融、旅游、地产等多个领域能产生较大的价值协同。

哈罗单车D2轮融资到位，意味着资本在共享单车的布局更加错综复杂。

12月4日，哈罗单车宣布完成3.5亿美元D1轮融资，投资方为蚂蚁金服、威马汽车、成为资本、富士达等多家投资机构和产业资本。这也是10月底哈罗单车与永安行低碳科技有限公司（下称“永安行低碳”）合并后的首轮融资。

这一轮融资之后，哈罗单车持股比例仍然最高，蚂蚁金服晋升为第一机构大股东，成为明显的“阿里系”公司。

而更早的4月，蚂蚁金服宣布战略投资ofo。蚂蚁金服投资两家共享单车公司，且二者在很多二线城市业务有重合，下的是一盘什么棋？

据了解，今年10月底，哈罗单车与永安行低碳科技合并，也正是出于蚂蚁金服的撮合。永安行低碳在全国投了20万辆单车，合并时，哈罗单车更看重的是前者的资源：永安行在供应链沉淀十年，耕耘二三线市场很多年，直接把20个独家城市划给哈罗单车。

不过在哈罗单车早期投资人之一、磐谷创投合伙人李志超看来，蚂蚁金服其实只是股东而已。实际上，哈罗单车跟摩拜也有共同的股东——愉悦资本、贝塔斯曼亚洲投资基金，其实共同的股东和团队之间没有特别的相干性。

据了解，杨磊曾经见过马云，马云最关心的是公司的企业文化，在意公司的独立发展，而不是希望创业公司像藤蔓一样依附于自己。“好的团队是不会让资本操控的。只有差的团队才会被放在砧板上，插标卖首。”李志超说。

布局出行大生态

哈罗单车目前是国内整体行业活跃度前三的共享单车运营商。截至12月22日，哈罗单车已经进入150余座城市，注册用户达到8800万，日订单超1000万，此外还进入了140多个景区。

海量用户和骑行数据为哈罗单车的立体化共享出行布局奠定了基础，为用户提供更多元化的出行方式选择和全方位智慧出行体验，解决城市用户短、中、长途出行需求。

事实上，从今年6月份至今，哈罗单车就在下一盘立体化出行的大棋局，确立“3510”（3公里、5公里、10公里）的立体化共享出行战略，构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式，发展智能化、立体化的出行大生态平台。

李志超透露，哈罗单车的电单车今年7月上线，开始试点，已经在6个城市铺了数万辆。

李志超分析，单车是基础流量，可以为衍生业务电单车导流。“电单车的成本是单车的3倍，但是押金不可能涨到3倍。这个模型就不会像单车一样铺的到处都是，只有有实力的企业才能运营，小玩家天然入不了场。电单车客单价2块钱半个小时，如果一天周转次数三到四次，毛利相当可观。”

而跟单车业务一样，哈罗单车的电单车业务也首选二三线城市。一线城市电单需求小，有多种交通解决方案，对共享电单车管制比较严格，而二三线城市的公交系统不如一线城市那么完善。这意味着在二三线城市抢占先机的哈罗单车的电单车流量转化率会更高。

共享单车行业经过一年多的发展，已经成为近两年成长最快的流量入口。有观点认为，未来全国整体共享单车需求量在3000万到4000万辆，目前市场投放量约有2500万辆，市场渗透还在持续进行。

随着富士达成为哈罗单车的股东，哈罗单车在电单车产业链的布局或许也将会有新动作。据本刊了解，由于提前布局，哈罗单车现在全国电单车行业第一，明年将继续保持，投放数百万辆的规模。