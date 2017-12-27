哈罗单车再获复星、GGV10亿元D2轮融资

新浪科技讯 12月27日上午消息，哈罗单车宣布完成10亿元人民币的D2轮融资，本轮由复星领投、GGV纪源资本等跟投。就在不久之前的2017年12月4日，哈罗单车刚刚宣布完成D1轮3.5亿美元的融资。2017年10月底哈罗单车与永安行低碳科技合并。

从今年6月份至今，哈罗单车在进行立体化出行的大棋局：依托共享单车及海量的骑行大数据，确立“3510”（3公里、5公里、10公里）的立体化共享出行战略，构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式，发展智能化、立体化的出行大生态平台。

哈罗单车的本轮投资方、复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡透露，复星在为期数月的行业调研之后决定投资哈罗单车，是看好其通过技术提升运营效率的能力以及未来国内更广泛城市用户对共享单车的实际需求热度。

丛永罡说：“调研发现，三线及以下城市拥有巨大的立体化出行市场空间，用户需求特点与一线大城市不尽相同。哈罗单车拥有优秀的管理团队、清晰的战略方向和精细化的运营模式，我们相信其有能力提升所在城市的公共出行服务效率、自身业务也将呈现持续、健康的增长态势。”

复星高级副总裁兼复星新技术与新经济产业集团总裁潘东辉表示，复星近年来在衣食住行方面均有深度的产业布局，复星视哈罗单车为整个生态系统中的超级物种和重要家庭客户入口，预期哈罗将与复星生态中其他成员在大数据、金融、旅游、地产等多个领域能产生较大的价值协同。

截至2017年12月22日，哈罗单车已经进入150多个城市，注册用户达8800万，日订单超1000万，同时还进入了140多个景区。飞速发展的海量用户和骑行数据，也为立体化共享出行布局奠定了重要基础。（宵寒）

附：哈罗单车融资进度——

2016.11：宣布完成A轮融资，GGV领投，磐谷创投、Joy Capita愉悦资本、贝塔斯曼亚洲投资基金跟投。

2017.1：宣布完成A+轮融资，GGV领投，磐谷创投跟投。

2017.4 ： 完成B轮融资，成为资本领投，老股东跟投。

2017.6：完成B+轮融资，威马汽车战略投资。

2017.10 ： 哈罗单车与永安低碳科技合并，完成C轮融资，引进蚂蚁金服、深创投等知名投资机构。

2017.12.4： 哈罗单车宣布完成3.5亿美元的D1轮融资，投资方为蚂蚁金服、威马汽车、成为资本、富士达等多家知名投资机构和产业资本。