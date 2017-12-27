直播盘点：秀场后游戏直播撑起半边天 语音直播崛起

原标题：2017直播行业盘点：秀场之后游戏直播撑起半边天 语音直播崛起

TechWeb 12月27日报道 文/团子

如果用一个词形容2017年的直播行业，估计很多人会想到“洗牌”。年初光圈直播的倒下拉开了行业洗牌的大幕，据不完全统计，2016年千播大战后活下来的直播平台只有约200家。大浪淘沙之后，除了一串死亡名单，留给行业的还有什么？

临近年底，直播行业热闹不减，映客与宣亚国际重组纠结7个月后以失败告终，水滴直播因涉嫌侵犯用户隐私永久关停，游戏直播圈开挂事件闹得沸沸扬扬。2017年的直播行业可以说是冰火两重天。

一方面，秀场直播日渐式微，全民直播饱受质疑；另一方面，游戏直播因电竞市场的带动撑起了直播行业半边天，语音直播重回网民视野，受到资本青睐。直播行业无论从平台还是用户维度，都在向着垂直细分领域渗透。

秀场直播日渐衰落 平台纷纷转型泛娱乐

进入2017年，越来越多的主播感叹：那些刷刷颜值、聊聊天、卖个萌、撒个娇就能吸引用户打赏的日子一去不复返了。

始于PC端视频聊天的秀场直播，曾经养活了很多直播平台，比如闷声成长的9158、YY等。随着映客、花椒的崛起，尤其是去年的千播大战，移动端成为秀场直播主战场，也加速了它的衰落。

行业竞争加剧，内容同质化严重，用户对颜值经济开始审美疲劳。而基于对流量的追逐，秀场模式不可避免地产生了很多低俗内容，这使得监管驱严，发展空间受限。另一方面，秀场直播单一靠用户打赏的变现模式也并不具有持续性。

今年以来，映客、花椒、陌陌等平台低调改版，开始向泛娱乐转型，花椒、陌陌倾向视频社交，映客、斗鱼则加码综艺，相比纯直播平台，泛娱乐的发展空间和流量入口明显更丰富。

游戏直播佳音不断 撑起直播行业半边天

在行业大洗牌的背景下，游戏直播也不可避免受到波及，今年以来，已经有蓝鲨直播、熊爪直播等数家电竞直播倒下，但头部直播平台发展势头依然向好，并获得资本市场关注。

今年上半年，虎牙直播率先宣布完成7500万美元A轮融资，熊猫直播随后也完成10亿元B轮融资，斗鱼在11月宣布完成D轮融资，并称目前已经进入盈利阶段，根据媒体报道，斗鱼此次融资金额为10亿元。

游戏直播的利好有一部分原因要归结于电竞市场的带动。有统计显示，今年春节开始走红的《王者荣耀》贡献了直播平台30%到40%的流量。随后上线的《绝地求生》将“大吉大利晚上吃鸡”带成了网络流行语，吸引了一众游戏主播参与，甚至连冯提莫这样的娱乐主播也开始直播“吃鸡”。

此外，游戏主播的身价水涨船高以及频繁跳槽，也在一定程度上说明了这个细分行业的热度。企鹅电竞主播张大仙违约跳槽斗鱼，斗鱼网红韦神违约跳槽虎牙，嗨氏从虎牙转战斗鱼等。平台不仅帮主播偿还违约金，还给出了比原来平台高很多的薪酬，以期通过主播抓住用户和流量。

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，网络直播用户已达3.43亿，其中，游戏直播用户规模达到1.8亿，较去年年底增加3386万。

语音直播重回网民视野 受到资本青睐

当视频直播在洗牌潮中艰难前行、用户增长趋于平缓时，直播另一极的语音直播悄然进入爆发期。

艾媒咨询近期发布的《2017年中国在线语音直播市场专题研究报告》显示，2016年在线语音直播用户规模为0.69亿，2017年底这一用户规模预计将达1.12亿，增长率为62.3%，2020年预计突破2亿用户。

语音直播最早可追溯到9年前的YY语音，主要也是在PC端运作，2016年8月，红豆 Live上线，成为移动端第一款真正意义上的语言直播产品，随后，音频市场的三巨头荔枝FM、喜马拉雅FM、蜻蜓FM相继上线语音直播功能。

今年7月底，陌陌面向直播公会招募语音主播，并推出陌陌电台，此后关于语音直播的讨论不断，人们发现，视频直播巨头都已在悄悄布局语音直播，YY甚至上线了独立的语音直播APP寻欢，主打约会交友。

依据原有的用户规模优势，荔枝FM从录播产品切入语音直播，陌陌从视频直播产品切入。红豆Live作为独立APP则专注产品的精耕细作，在今年转型主打95后市场的娱乐互动直播，覆盖二次元、星座情感、明星等领域，推出的多人连麦、付费问答等多元化功能，也很适合二次元声优、唱见、coser等。

从资本市场来看，目前市面上主要的语音直播产品都在今年的6月到9月集中获得了融资。其中，荔枝FM已经进行到D轮融资，红豆Live完成A+ 轮融资，映客现身投资者名单。蜻蜓FM完成10亿元E轮融资，喜马拉雅也完成亿元D轮融资。

虽然不似视频直播曾经的火爆程度，语音直播确实在今年获得了很多关注。在2017百度开发者大会上，蜻蜓FM总裁钟文明语出惊人称，“音频经济可能赶超视频经济。”

总结

千播大战的风口过后，进入下半场的直播趋于理性。但高度同质化的内容，以及VC兴趣转向新零售等新风口，行业洗牌仍将继续，可以预见，2018年仍将是一个洗牌年。

与此同时，行业对于“直播+”的多元化运营将倾注更大精力，垂直细分领域的内容挖掘仍有很大前景。舞蹈可能会成为2018年的一个爆点，爱奇艺、腾讯视频、优酷三大视频平台将与卫视合作推出数档舞蹈类综艺节目，目前，QQ、抖音已经上线了舞蹈频道，陌陌开始重点招募舞蹈播主，美拍高层也表示将大力扶持舞蹈类垂直内容。2018年直播行业依旧热闹。