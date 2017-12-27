合规元年近500家平台黯然退场 网贷重构生态

来源：北京商报

如果说去年是网贷监管元年，今年则是合规元年。2017年，网贷行业都在围绕“合规”二字进行，问题平台加速退出，大部分中小平台忙着银行存管、完成限额管理、下线不合规标的……也有一些平台进行转型升级，圆了上市梦。而在分析人士看来，2018年，行业将迎来“备案”年，率先获备案的平台将获得巨大的竞争优势，届时行业的座次表也将重新排列。

近500家平台黯然退场

2017年网贷行业重磅监管文件陆续出台。银监会在2017年2月和8月分别下发了《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，标志着网贷行业银行存管、备案、信息披露三大主要合规政策悉数落地。

监管明朗后，不少问题平台或难以完成备案的平台选择退出。网贷之家数据显示，截至2017年11月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1954家，相比2016年底减少494家，从2017年各月P2P网贷平台正常运营数量来看，呈逐级减少趋势。

苏宁金融研究院高级研究员薛洪言表示，整体上看，2017年的网贷行业在强监管下潜在风险得到有效控制，从截至2017年11月的数据看，跑路平台数量大幅下降，同时，头部平台探索转型，中小平台焦虑合规，行业集中度明显提升，加速分化态势明显，TOP 30平台的成交量占比在短短一年内提升近30个百分点，接近60%。

在成交量方面，从全年来看，行业成交平稳增长。据网贷之家统计，截至2017年11月底，今年以来网贷行业总成交量达到了25800亿元，较2016年同期成交量增长了41.8%。

不过，值得关注的是，今年8-10月，网贷行业成交量三连降，因今年8月中旬多地下发“禁增”通知，分析人士表示，行业规模的高速增长已暂告一段落。

中小平台焦虑合规

对于大多数中小平台来讲，对接银行存管、下线不合规标的是今年的重要工作。

从网贷银行存管成效来看，网贷之家数据显示，截至2017年12月4日，全国共有879家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议，约占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的44.98%。

不过，在平台上线存管背后仍存在不少猫腻，如“部分存管”、存管隐身等问题。对此，在11月末，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展网络借贷资金存管测评工作的通知》，据了解，本次测评主要针对已开展网贷资金存管业务且已存在上线网贷机构的商业银行。

从限额管理成效看，网贷行业合规性大幅好转。网贷之家研究院院长于百程介绍，2017年11月待还金额超20万元的累计占比为40.94%，相比2016年8月下降了22.3个百分点；2017年11月待还金额超100万元的累计金额占比为29.43%，相比2016年8月下降了24.7个百分点。此外，行业小额分散属性明显，月活跃借款人数超过出借人数。

捷越联合创始人王晓婷表示，经过一年多的合规整改，一些业务不合规、资质低的中小平台逐渐退出市场，行业空气得到净化，行业已经从野蛮生长回归到理性发展，“良币驱逐劣币”正向效应逐渐显现。

头部平台谋求上市

不得不提的是2017年掀起的上市潮。今年下半年以来，融360、和信贷、拍拍贷等多家平台成功在美国上市。而与这些平台上市同步进行的是，国内现金贷、网络小贷监管的不断收紧。

对于互联网金融行业的上市小高潮，于百程表示，美国IPO市场由于排队时间短，在已直接上市的4家P2P平台中，有3家都为2017年上市，4家共同的业务类型均为消费信贷。值得一提的是，由于国内互联网金融的专项整治还未结束，A股直接上市在2018年仍难开闸，美国和中国香港仍将为P2P平台上市的首选地。

此轮上市平台中，不少通过现金贷获得高额利润，也进一步加速了现金贷的监管。监管部门打出“组合拳”，从利率上限、禁止暴力催收、资金来源以及牌照等多方面进行监管。一些中小型平台转向消费金融、信用贷、车贷等具有前景的垂直细分领域发展。在资产端，今年P2P网贷平台的资产端范围进一步收窄，诸如校园贷、金交所业务相继被禁，现金贷业务受到整顿。于百程指出，P2P未来资产端“小额分散”的定位愈加明晰。进入2018年，消费金融、车贷将继续获得稳定发展。

在境外上市热潮的同时，不少网贷平台也加速转型，拆分P2P业务。据不完全统计，PPmoney、开鑫贷、团贷网、爱钱进、积木盒子、银客理财、搜易贷等平台已完成集团化升级，整体战略开始多元化布局。

“备案”年迎来决胜局

在P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》中要求，明年6月底之前全部完成网贷备案工作。

从平台层面来讲，在麻袋理财研究院研究总监路南看来，首批获备案平台将获得巨大的竞争优势，可能出现众多知名平台甚至上市平台不能备案的情况。未备案平台只有退出和被收购两条出路，因此，行业平台数量出现大幅下降，但仍以良性退出为主，收购成为资本进入行业的主要方式。在行业细分领域，91金融CEO许泽玮认为，随着消费升级和乡村振兴战略的推进，未来在消费金融、农村金融以及不良资产处理等方面将会给行业带来更多的机遇。

展望2018年，薛洪言认为，“大分化”和“大突围”或许会是两个重要的关键词。从行业层面看，平台之间将加速两极分化。“大突围”是对当前的头部平台而言，在享受“大分化”红利之前仍有一战。现金贷新政之后，杠杆率监管成为融资类金融业务的常态，互联网金融机构的资产规模难以做大，要想获得高盈利，惟有走轻资产运营模式，靠交易量驱动盈利，而P2P无疑是最靠谱的交易量驱动盈利的模式之一。所以，新的巨头已然跨界而来，届时，当前的这些头部平台还能否继续保持“头部”地位呢？还大有看头。

北京商报记者 刘双霞/文 李烝/制图