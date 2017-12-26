华尔街日报：Uber将出售汽车租赁业务给Fair.com

新浪科技讯 北京时间12月26日晚间消息，据华尔街日报报道，有消息人士称Uber已经同意将其在美国境内的汽车租赁业务Xchange Leasing出售给一家名为Fair.com的线上汽车交易初创企业。由于没能吸引到足够的司机，Uber于今年早些时候宣布将关闭此项业务。

从今年夏天开始，Uber就一直在寻找Xchange Leasing业务的潜在买家。今年9月，该公司正式宣布将会关闭此项业务，并且正式启动出售程序。在关闭了这项业务之后，有大约500个就业岗位受到影响。Uber透露，Xchange Leasing旗下的每辆机动车让Uber损失了大概9000美元，是此前预估的18倍之多。

目前还不清楚Fair收购Xchange Leasing花费了多少钱。Uber此前向潜在买家披露的文件显示，Xchange Leasing拥有超过3万辆汽车，其账面价值大约为4亿美元。

在过去的两个季度内，尽管Uber的营收和订单量都有所提升，但是该公司的损失依然达到了25.2亿美元。最近一段时间以来，Uber都在努力限制成本。在新任CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）的领导下，该公司计划在2019年进行IPO。除此之外，Uber目前还在解决此前所爆出的丑闻。

Fair.com于去年成立，总部位于美国加州圣莫妮卡市，该公司是一个线上汽车交易平台。

消息人士透露，双方的这笔交易有望在明年初正式完成。作为交易的一部分，Uber将会在司机端应用中向司机推荐Fair.com的服务，并且将会持有该公司的股份。而Fair.com则会为Xchange Leasing的大约150名员工继续提供工作职位。

Uber于2015年正式推出Xchange Leasing业务，为那些想成为Uber司机，但是又没有足够的钱购买车辆的人提供汽车租赁业务。该公司前CEO特拉维斯·卡兰尼克（ Travis Kalanick）非常看重这项业务，该业务给租车的司机制定了非常灵活的条款，租车费用从司机的Uber账户中直接扣除。该公司曾表示，Xchange Leasing这项服务的推出并不是为了盈利。

今年早些时候，知情人士透露，Xchange Leasing车辆的月租费用为500美元，而这项业务每辆车每个月都会亏损数千美元。为了将收入实现最大化，租赁这些车辆的司机每天都会延长工作时间，从而导致在归还车辆的时候，这些车辆的车况都非常糟糕，降低了车辆的转售价值。

文件显示，除了Fari.com之外，其他考虑竞标Xchange Leasing的机构包括租赁公司Avis Budget Group Inc.、Icahn Enterprises LP、投资机构Beach Point Capital Management LP、Luxor Capital Group LP以及借贷服务商Innovate Auto Finance。

Innovate、Luxor、Beach Point以及Avis拒绝对此消息做出评论。Icahn Enterprise尚未做出回应。（行云）