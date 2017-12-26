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民政部：“同一天生日”网络募捐涉嫌违反慈善法

民政部：“同一天生日”网络募捐涉嫌违反慈善法
2017年12月26日 20:14 新华社
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　　【刚刚，民政部回应称“同一天生日”网络募捐涉嫌违反慈善法】民政部社会组织管理局相关负责人26日晚间回应新华社记者称，据目前掌握的情况看，深圳“同一天生日”网络募捐事件涉嫌违反慈善法有关规定，正在进一步调查。（记者罗争光）

　　民政局官网回应：

　　近日，民政部社会组织管理局有关负责人就深圳“同一天生日”网络募捐事件接受采访。该负责人表示，“同一天生日”网络募捐事件发生后，民政部社会组织管理局于12月24日向深圳市民政局发出核查函，要求该局迅速展开调查，及时依法处理；深圳市民政局当日启动了调查，并迅速开展了一系列工作。就目前掌握情况看，本次募捐活动涉嫌违反了慈善法有关募捐信息发布的规定。本案具体情况，正在进一步调查核实，民政部门将会及时公开处理结果。

　　该负责人表示，慈善法实施以来，“人人公益、随手公益、互联网公益”成为引领社会向上行善的新潮流，各级民政部门牢固树立以人民为中心的发展思想，从保护捐赠人合法权益、增强公益慈善公信力出发，不断加大执法力度，特别是对非法募捐行为予以重点关注、主动介入，对违法活动发现一起，查处一起，绝不姑息，切实维护依法行善的严肃性和权威性。下一步，民政部将进一步完善网络募捐监管、网上投诉举报，推动慈善组织全面履行信息公开义务，推进慈善信用管理和联合惩戒，大力弘扬公益慈善精神，积极传播正能量，着力营造清朗的网络公益环境和社会诚信氛围。

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