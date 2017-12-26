将涉贪腐高管送进大牢 华为阿里腾讯哪家强？

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贪腐是寄生在企业内部的暗疮。

昨日（25日），据媒体报道，华为消费者BG大中华区执行副总裁腾鸿飞已被带走调查。

对此，华为方面称，原消费者业务中国区销售主管滕鸿飞日前因涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被公安机关采取强制措施。因涉嫌刑事犯罪，警方正在侦查中，一切请以警方披露信息为准。华为一直秉承诚实与合乎商业道德的原则来开展业务，对内部腐败行为采取零容忍。

另据报道称，滕鸿飞已经有一段时间未出现在公司里了，其事情已经在华为消费者BG中高层中多数人知晓。

根据第一财经记者的了解，滕鸿飞曾在今年荣获华为内部管理奖项“蓝血十杰”，并在终端部门颇受内部高管重视，但从12月19日起，腾鸿飞的微博以及微信朋友圈都停止了更新。

根据目前公开资料显示的情况看，腾鸿飞原本系职业经理人，2014年才来到华为任职。其早年在诺基亚工作，先后出任过诺基亚西区、南区的总经理，2012年从诺基亚跳槽到三星，任三星电子华南区总经理。

众所周知，华为旗下拥有三大业务集团，分别为运营商BG、企业BG和消费者BG，其中消费者BG业务覆盖华为手机、平板电脑、移动宽带、家庭终端、家庭媒体终端产品，以及模块产品、智慧企业等解决方案和服务。

消费者BG对华为的营收贡献具有举足轻重的作用。根据华为披露的半年报：今年上半年华为消费者业务实现销售收入1054亿元，同比增长36.2%，占公司总收入的37.23%。

今年1月17日，华为公司发布了6份“内部反腐快报”，通报了6名前华为员工因涉嫌侵犯知识产权，已被检察机关依法批准逮捕。

这6名员工在离职前全部来自华为消费者BG，其中一人为硬件工程架构设计部部长吴某，一人为硬件工程架构设计部架构师张某，一人为手机PDU一部结构部经理郁某，三人为硬件工程部架构设计师部高级工程师姜某、王某、李某。从管理层技术专家到普通工程师都有。他们都已于2014年11月到2015年4月之间从华为离职。

华为在通报中称，经司法查明，这6人严重侵犯华为公司知识产权，给公司造成巨大损失。他们于2016年12月被深圳市龙岗公安分局依法刑拘，羁押于龙岗看守所。2017年1月17日，他们被检察机关批准逮捕，等待他们的将是法律的严惩。

阿里、腾讯：内部腐败致多位高管入狱

像BAT这样员工几万的巨头公司，在企业员工管理上同样避免不了这样那样的问题。在所有问题中，内部腐败或许是最令公司管理者头疼的问题了。

2012年7月，阿里巴巴旗下淘宝聚划算原总经理阎利珉因涉嫌“非国家工作人员受贿罪”被刑事拘留。半年后，法院以受贿罪判处其有期徒刑7年。

2011年，国内团购模式盛行，阿里巴巴的聚划算也是这一领域中的佼佼者，当年，聚划算的交易额达到了101亿的规模，一度占据国内团购市场50%的市场份额。但是，在聚划算的交易额大幅度增长的同时，公司内部贪腐事件频频发生，除了“一把手”阎利珉被查，2012年阿里还将三名员工开除并移交司法部门，因为他们涉嫌在聚划算招商过程中利用职位谋取不正当利益。

2016年12月1日，据界面新闻报道，阿里影业副总裁、淘票票总经理孔奇因贪污受贿被警方带走。受贿金额预估在千万元级别。随后，又一名阿里人士向记者透露，孔奇被带走发生在2016年7月。

据腾讯科技报道，阿里影业确认媒体所提及事件并非发生在孔奇于阿里影业任职期间，亦和阿里影业现有业务没有关联。

2015年7月15日，前阿里副总裁刘春宁因涉嫌商业贿赂，被深圳警方带走。举报者为刘春宁前东家腾讯。

2013年8月，刘春宁入职阿里，时任阿里数字娱乐事业群总裁，兼任阿里影业执行董事。此前，刘春宁在腾讯工作10年，曾担任总裁助理，被视为马化腾的心腹爱将。2013年离职前，刘春宁的职位是在线视频部总经理。

刘春宁被警方带走，起因便是其在腾讯负责视频采购期间涉嫌商业贿赂。

腾讯公关总监张军表示，刘春宁事件是因为内审发现重大贪腐问题。“我们去年在一次例行内部审计过程中，发现了前两年的视频团队涉及严重贪腐问题。随即我们向警方报案，警方抓捕了多名在职、离职以及供应商人员，并且在进一步侦查中牵出了刘春宁。”

阿里巴巴数字娱乐事业群战略合作及内容版权部前总经理岳雨，正是腾讯公关所提到的严重贪腐问题抓捕名单中的一员。

2014年9月，离职加盟阿里不足半年的岳雨即在深圳被警方抓获，岳雨被控任职腾讯期间与多名下属侵占公司数百万元，同时还伙同时任公司在线视频部总经理刘春宁受贿70万元。岳雨被判职务侵占罪与非国家工作人员受贿罪成立，数罪并罚，执行有期徒刑9年。

这一案件与2015年7月被披露遭警方抓获的腾讯前总裁助理刘春宁有直接关联。

据公开资料显示，岳雨曾担任腾讯网络媒体拓展部和在线视频部总监，2014年2月离开腾讯，加盟阿里巴巴，任阿里巴巴数字娱乐事业群战略合作及内容版权部总经理，而分管该项业务的阿里巴巴副总裁为刘春宁。

据澎湃新闻援引一名腾讯员工称，“当时有很多员工离职去了阿里，尤其视频部走得厉害，都是在刘春宁去阿里后前后脚走的，无论是有意和无意，都给了外界很明显的想象空间”。

京东实名公布内部腐败事件

2016年10月24日，京东集团通过内部网站和“廉洁京东”微信公众号发布了一则《反腐内部公告》，将过去一段时间查处的10起内部腐败案件集中进行了实名公布，这是京东首次实名对外公开内部腐败事件。

通报的10起贪腐事件中，主要涉及利用职务之便牟取私利、涉嫌收受商业贿赂、侵占公司商品、向商家索要现金、礼品等。

涉及其中的13名京东员工包括，京东服饰家居事业部奢侈品部总监栾霁、京东消费品事业部POP（开放平台）运营岗周朝阳、生鲜事业部POP运营岗石利峰、京东华北区北京备件库异常处理组主管薛毅、京东微信手Q业务部服饰运营岗曾向浩等。

2017年5月3日，京东反腐再出重拳，发布公告处理6起利用职务便利涉嫌腐败的案件，涉案8位工作人员均被辞退，其中3人刑事拘留。

百度对严重违纪案进行全员通报

2016年5月，百度通过一封《打造阳光职场做简单可依赖的百度人》的内部邮件，向全体员工通报了“阳光职场”行动查处的7起涉嫌内部贪腐的事件。在此之前，百度还发起过两次声势浩大的反腐行动，分别在2014年和2012年。

2016年9月19日，百度对17起严重违纪案进行了全员通报，其中10起与糯米团购业务相关。罪名包括为商家刷单、骗取公司补贴款、虚报会议费用、篡改搜索排名、受贿、弄虚作假冲业绩等。

2015年5月，百度一口气将8名员工被移交司法机关，他们都涉嫌贪污受贿。这些员工中包括原百度渠道部高级总监宇晖；企业市场部高级总监金治；大客户销售部副总监陈祯锋；渠道部高级经理赵志勇等集团高管，还有百糯成渝云贵大区总监王林；百糯成渝云贵大区销售主管蒋青苓、董生敏；百糯西安分公司销售王磊等地区负责人。在移送司法机关的同时，百度也将他们全部从公司开除。

除了上述涉嫌刑事犯罪的员工，百度的核心管理层近年来也受到“侵蚀”。去年11月，号称百度“太子”的李明远（时任百度副总裁）被曝出涉贪，公开消息显示，2016年11月，李明远被证实在参与公司某收购项目时，与被收购公司负责人存在巨额经济往来。随后，李明远主动认错，并向百度提出辞职。百度没有采取法律措施，只是批准了李明远的主动辞职申请。

今年3月，百度宣布，百度副总裁、百度糯米总经理曾良利用职务之便，在百度代理商融资过程中谋取私利，违反公司职业道德规范，因此被解职。

企业反腐频出招

华为：“维持生存的根本就是不能腐败”

今年1月，任正非内部反腐演讲《内外合规多打粮，保驾护航赢未来》流出，任正非表示，“维持生存的根本就是不能腐败”。

任正非对反腐提出的要点如下：

一、公司不因为腐败而不发展，也不因为发展而宽容腐败。

二、监督岗位更多履行个人负责制，要敢于坚持原则，实事求是。

三、监督岗位工作要从成功走向科学化、程序化，改进方法，提高技能。

四、干部离任要审计，在任也要审计，这是对干部最大的关怀。

五、内控、监管不是阻止速度，而是让流程顺畅后速度更快。

阿里巴巴：制度存在问题，反腐成为持久战

阿里巴巴在内部反腐方面做出了极大的努力，但是因其制度问题，反腐成效并不大。曾有一位阿里离职人员解释道：“阿里是个售货员经营的大商场，随便一个犄角旮旯都有空间给寻租者，没一个机制能保证阿里人不腐败。”虽然阿里专门成立反腐部门，阿里的反腐注定是个持久战。

淘宝早就明确公布了对涉嫌不正当行为网商的处罚处理方式，对于试图通过各种手段谋取不正当利益的会员网商，“一经举报或查实，将一律永久关店，并视情况移交司法机关，追究其法律责任”。

2009年，阿里巴巴成立廉政部，由阿里集团价值观总监蒋芳带领，此前阿里的B2B“欺诈事件”和淘宝“聚划算事件”都是由她领衔调查。阿里反腐的工作重点是推进资源市场化、透明化、公正化，切断外部腐败向阿里渗透的路径，减少腐败滋生的土壤。

而在阿里系内部，还运行着一部《阿里巴巴集团商业行为准则》，该准则对财务利益、关联交易甚至接受礼品、款待等都作了详细规定，每个新员工在入职时都必须同时签订这个准则。

此外，阿里于2012年设立首席风险官，由原集团秘书长、副总裁邵晓锋出任该职务。他的其中一个职责是把控企业内部的风险，通俗点说就是将预防和整治内部腐败进行到底。

对于利用职务之便贪污受贿上百万元的员工，阿里处理起来绝不手软；另一方面，对于程序员编写脚本“秒杀”月饼这一类的“小事”也是铁面无情，这有些出乎外界的意料。

这一事件曾引发舆论极大的关注，对于“秒到”月饼的员工进行劝退是否处罚太过严重成为舆论争议的焦点。但阿里则表示，做出这个决定，是因为安全部工作人员作为平台规则的捍卫者，使用工具作弊触及了诚信红线，对其他员工造成了福利分配的不公正。

腾讯：公司有六条“高压线”触不得

腾讯有六条所谓的公司“高压线”。每一位腾讯员工在入职的第一天，都会被告知这六条高压线。一旦违反，轻则免职，重则移交司法机关。

这六条“高压线”分别是：

1。 故意虚假报帐。

2。 收受回扣。

3。 泄漏公司商业机密。

4。 从事与公司有商业竞争的行为。

5。 违法乱纪行为。

6。 打听或泄漏薪资等保密敏感信息的行为。

负责整治内部腐败的是腾讯的反舞弊团队，其主要职责是受理有关舞弊问题的投诉，并进行相关调查取证。

而与阿里巴巴和百度相比，腾讯反腐最大的特点就是腹黑，即便员工离职也不肯放弃，不将贪腐员工送上法庭绝不善罢甘休。其中，前腾讯公司总裁助理刘春宁、前腾讯网络媒体拓展部和在线视频部总监岳雨均遭腾讯“千里追凶”。对此，曾有媒体人笑称：“腾讯有着天蝎座有仇必报的天性。”

京东：抡起大锤砸铁锈

刘强东对员工贪腐是“抡起大锤砸铁锈”，让员工不想、不能、不敢腐败。

在2016年双十一“猫狗大战”前一周，京东集团打出了反腐重拳。京东集团对外一次性公布了10起典型腐败的事件。对涉事员工全部开除并公布姓名，以显示出在“双11”电商促销前夕，该公司打击腐败的决心。

2016年12月，京东宣布再次升级诚信体系建设，设立每年1000万元反腐奖励专项基金，用于对举报违规行为并查实的举报个人或举报单位进行5000元至1000万元人民币不等的高额奖励。

有媒体报道称，能进入京东反腐部门的员工都经过了严格的背景审查，并且不少员工之前都从事过公安、反贪以及其他经过专业训练的专职调查人员。

在今年2月，京东就曾联合腾讯、百度、沃尔玛中国、宝洁、联想、美的、小米、美团点评、唯品会、李宁、永辉超市、佳沃鑫荣懋等14家企业以及中国人民大学刑事法律科学研究中心共同发起了“阳光诚信联盟”。为的就是让因为诚信而被开除的员工，不能够再轻松地在另外一家公司找到新工作。

此外，京东还开辟有多种形式的举报渠道，如“廉洁京东”公众号后台、反腐举报电话、以及廉洁京东的网站。

2017年5月，廉洁京东网站还新增了“失信名单查询”功能，并对外开放查询通道。在京东集团任职期间因腐败问题而被解聘的员工，以及与京东集团合作期间通过不正当手段谋取利益的商家都会被记录其中。

图片来源：廉洁京东网站

百度：摇旗“阳光职场”行动

百度通报内部腐败的事件与其他大公司相比并不多，但是每次动静都很大。

百度专为其内部反贪行动取了一个名字——“阳光职场”行动。

百度的纠察部门名为“职业道德建设部”。部门的核心成员均为从事过企业内审、检察官、警察等职业的专业人士，具有高度独立性。在进行腐败案件调查时，“职业道德建设部”不必经过相关业务部门领导即可直接展开调查，直接向最高管理层汇报工作。

贪腐是寄生在企业内部的暗疮。企业反腐有没有完美解决方案？

综合编辑：牛雪珺