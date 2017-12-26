共享按摩椅引知名创投关注 40万台是天花板？

见习记者 王媛媛

12月18日，国家发展改革委办公厅印发《关于推动发展第一批共享经济示范平台的通知》，目的在于推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育发展一批共享经济骨干企业，引导共享经济健康良性发展，培育新增长点、形成新动能。

目前，A股共享经济概念股仍然围绕自行车展开。但是另一方面，也有一些A股公司开始借共享按摩椅东风，比如上市公司荣泰健康不仅提供零配件和系统服务，还自己发展共享经济业务。近日，知名创投人士金沙江创投朱啸虎考察一家共享按摩椅公司，激起大家对这个行业的关注，由于A股上市公司的信息公开及准确性要求更高，我们将参考上市公司数据，分析一下目前的共享按摩椅市场。

共享按摩椅

市场规模有多大？

共享单车草草收局留给媒体做文章的是“产能过剩”。PE、VC可以烧钱赚吆喝，上市公司不行，一旦共享按摩椅市场饱和，疯狂如互联网初创公司的价格补贴战不是上市公司能够参与的。由于共享按摩椅入场方式不同，所以烧钱的方式可能不仅在降价上，随着入局者越来越多，也有可能让场租不断上涨。就目前来看，摩摩哒（荣泰健康旗下平台）的平均租金占销售收入的50%左右，是费用的主要部分，市场早前担心的后期维护成本占比反而不是特别大。

荣泰健康表示，按摩椅行业体量还比较小，国内还没有人把它单独拎出来写研究报告。目前，中国进出口商会下属的医药保健商会的按摩器具分会，正在收集按摩器具的出口数据，这其中还包括对其他按摩小器具的统计，行业并没有把按摩椅的数据单独分离出来，而共享按摩椅又只是其中的一部分。所以目前按摩椅行业，第一没有权威的整体数据统计，第二由于大数据统计不明确，所以对市占率的数字描述会有些“虚”。

国金证券在10月26日发布的有关荣泰健康的研究报告中表示，国内共享按摩椅的天花板约40万台，较当前15万台左右仍有相当空间。

荣泰健康公告称，公司2015年成立上海稍息网络科技有限公司，2016年3月铺出第一台共享按摩椅，2016年总共铺设1万台，今年上半年共铺设2.7万台，截至2017年三季度末，公司共铺设4.1万台左右。

另一家上市公司奥佳华公告说，2017年开始公司为爽客供应共享按摩椅，由奥佳华设计及生产，由爽客负责铺设和运营，预计下半年将实现2-3万台共享按摩椅销售，每台价格为2000元-3000元，预计带来4000万-9000万元收入。

方正证券数据显示，截至2016年底，爽客共铺设按摩椅3万台。根据爽客官网数据，截至2017年10月，爽客线下目前已铺设6万台设备，共近1.2万家线下场所，公司目标是3年内在全国铺设100万台按摩沙发。

乐摩吧的创始人谢忠惠11月份对媒体表示，计划5年铺设100万台设备。

看起来，对共享按摩椅市场规模的认知差别很大。制造商的数据增长以万为单位计量，运营商的目标是百万级别，而券商则给出了40万台是天花板的结论。另外要考虑的是，这么大的市场预估，产能是否能跟上？

截至2017年三季度末，荣泰健康今年已经生产了超过18万台按摩椅，4.1万台左右是铺设了共享按摩椅。2016年是公司成立以来产能最高的一年，全年生产了18万台，有将近10万台销往海外，8万台左右在国内销售。根据方正证券的数据，共享按摩椅铺了1万台左右。荣泰健康说，公司预计未来释放的产能会达到50万台左右。

奥佳华2017年半年报显示，公司拥有智能化按摩椅年生产能力30万台。公司9月18日公告称，公司现有按摩椅产能已无法满足未来发展需要，拟在厦门市集美区投资年产100万台的智能按摩椅生产基地。根据奥佳华2014-2016年报，公司海外收入占总收入分别为78%、79%、85%，公司内销占比均维持在20%以下。

按摩椅生产厂家往往按照第二年订单量安排产能，至少根据目前各家的产能规划，明年将会有大量按摩椅产能被释放。尽管两家公司新增产能不是全部用于共享按摩椅，但是在当前风口上新建产能的确实现了翻倍。

决胜点在哪儿？

共享按摩椅市场目前处于起步期，但终有天花板，在天花板来临前的决胜点，可能不像以前的“共享前辈”们，谁的价格补贴更多谁能抢占更多市场，而在于谁能以更快的速度抢占更好的位子。与共享单车不同，最早铺设共享按摩椅的人能够占据最好的位子，也即被使用频次更高，回本更快。根据机构研究观点，现有的场景，高铁站盈利能力最强，酒店盈利能力最低，中间分别是机场、电影院、商场。

一位公募基金研究员表示，例如荣泰健康铺货比较早，就有可能占据更好的位子，这些位子都有合约，比如跟万达签订的5年排他协议，不能随便毁约变更。比较盈利能力的时候会考虑不同共享按摩椅铺设场景的占比，比如爽客起家的酒店场景，就比高铁位子差。如果你投下去的按摩椅成本差不多，客流量只有人家的1/5，那么亏钱的可能性就非常大。

荣泰健康一直对记者强调“场景挖掘”，意思是目前你能想到的场景这么多，所以能测算出市场，但是有很多新的场景可以创新挖掘出来，这也意味着市场没有天花板。比如公司2016年6月20日成立了全资孙公司上海椅茂贸易有限公司，其官网显示是销售自助智能现磨咖啡机，2017年开始椅茂贸易在线下开始运营名为“泰咖啡”（Ti Coffee）的品牌咖啡厅，这个咖啡店接纳所有荣泰健康的产品，里面放满了荣泰健康的共享按摩椅，同时通过体验式服务增加按摩椅销售，例如咖啡厅服务生销售出去一台按摩椅也会有业绩提成。

在开拓场景上荣泰健康不遗余力，也有机构调研者问，铺进写字楼将可能实现更高的线下购买转化率。另外如果一个公司一天付60元的使用租金，一个月也就有1800元的收益，为什么不铺写字楼？荣泰回答，今年产能也就这么多，明年产能释放的话，可能会做。

荣泰健康认为，根据按摩椅铺设场地不同，单机月服务收入在900元-1800元左右，所以上述提到的写字楼场景里1800元的月收入已经算较高收入。目前市场上，好一些的共享按摩椅成本在6000元-7000元，普通一些的成本会更低。单机回本周期是6-12个月。

爽客早前说，他们铺在高铁站的按摩椅每天收入在100元以上，深圳高铁站达到每天300元，一个月就回本，也就是月服务收入能达到3000元-9000元左右；铺在酒店房间的机器一个月收入只有100元，但因为没有租金，也能在一年到两年间回本。

乐摩吧创始人6月份说，目前公司已铺的设备平均每天服务5-10人，客单价10元，平均一台机器的收入是每月2000元。其中，租金占成本大约30%-40%，单机回本周期在6-10 个月。

根据了解，大部分共享按摩椅成本回收周期在半年左右。有机构认为荣泰健康已经占据了更多高铁有利位置，但给出的月服务收入数据却最保守。

目前，朱啸虎是否投资共享按摩椅还不得而知。不过，徐小平的真格基金、吴世平的梅花天使已经入局了“头等舱”共享按摩椅，跟投的还有不惑创投、辰星辉月。无论风投基金是否进入这个行业，共享按摩椅的市场竞争都在加剧，只是大型风投资金进来可能会让行业竞争更激烈一些。而朱啸虎一旦真的入局，势必提升共享按摩椅的市场关注度，这几个上市公司的估值都可能会被抬高。