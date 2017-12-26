比特币一周近乎“腰斩”：究竟谁来监管加密货币？

谁来监管加密货币？这个问题在全球回荡，但至今没有清晰的答案。随着加密货币的总市值扩容，外加比特币期货的推出，更多金融机构和个人投资者参与其中，监管的问题可能很快就会重要到令人无法回避。

上周，比特币又上演了“过山车”，币价从12月16日近20000美元的最高点跌至12月22日的13000美元左右，一周时间近乎“腰斩”。截至北京时间12月25日17：00，一枚比特币的价格为13846美元。

第一财经记者采访多位区块链企业人士以及加密货币交易所人士，他们普遍表示，“如今铺天盖地的企业都跑去小国家发行ICO（首次代币发行），多数是爆炒后的套现，交易平台出海也司空见惯，并不受监管；比特币波动巨大，庄家可能到处都是，那么谁来保护投资者？ 例如Bitmex甚至允许百倍杠杆；比特币频繁失窃，而由于比加密货币的匿名性，这要如何追查？”

尽管中国已经禁止了ICO和比特币交易，韩国近期则对加密货币交易推出管制措施，美国SEC也在强化ICO监管，然而各国对加密货币的界定和看法各不相同，对具有匿名性、跨越国界的加密货币和ICO而言，各界人士认为全球监管协调将成大势所趋。

加密货币市值暴涨引监管担忧

今年以来，比特币的涨幅高达14倍，此前最高时更达到了20倍。而以太坊的一年涨幅高达90倍，莱特币则为60倍。当前，比特币的市值接近2400亿美元，接连超过奈飞、大摩、高盛、迪士尼、通用电气等知名上市公司的市值。

“比特币实在太高了，感觉上车越来越难，所以现在就先买一点以太坊、莱特币、瑞波币等等便宜一点的币种，或者炒作一波ICO的代币。”一入行不久的加密货币投资人对记者表示。

就连专业的交易所也按耐不住加密货币的吸引力。CBOE（芝加哥期权交易所）和CME（芝加哥商业交易所）你追我赶地推出了比特币期货，彭博终端等其他知名资讯平台都单独列出了“加密货币”和比特币期货这两项。“毕竟对交易所来说，期货能赚的利润更多。”国内一大型比特币交易所负责人告诉记者。

然而，暴涨暴跌、庄家遍地、黑客攻击等事件频繁发生，相比于传统证券交易，针对加密货币的投资者保护仍处于监管真空状态。

段和段律师事务所北京办公室合伙人丁杰对记者表示，在美国，对比特币平台的监管非常严格，且必须根据各个州的不同法律分别申请牌照后，才能在相关州展开业务，非一次性申请就能解决。但他也提及，对于频繁的失窃、暴涨暴跌、杠杆乱象等问题，监管无从入手，而且众多东南亚国家的加密货币监管仍处于完全真空的状态。

近期，美国相关方面在探讨的问题在于，随着传统投资者越来越多地介入比特币交易，监管者会面临更大的监管压力，一旦泡沫破裂，这是否可能诱发系统性金融风险？同时，全球央行的担忧更多在于，货币政策的有效性可能会受到影响，而反洗钱也受到压力。

SEC加强ICO监管

面对这一局面，近期SEC主席Jay Clayton也发表了声明，剑指加密货币和ICO。

他表示，全球社交媒体和金融市场都对加密货币和ICO议论纷纷，市场充斥了造富神话，这一市场迅速扩张，超越了国界，更涵盖了越来越多的产品线和参与者。

对此，他提出了四方面值得深思问题——1。 这类产品合理吗？是否受到监管？是否保护投资者？产品是否满足这些法规？2。 ICO是否合法？ICO项目是否有相关牌照？3。交易市场是否公平？市场价格是否能被操控？是否能在想要卖的时候就卖出？ 4。 是否存在大量失窃风险，包括黑客攻击？

在Jay Clayton看来，上述问题牵涉到两类投资者，一是大众投资者，二则是市场专业人士，包括经纪商、投资顾问、交易所、律师、财务等。

“他们的行为都会影响到一般投资者，”他称，“关于加密货币和ICO市场已经出现了很多担忧，相比传统证券市场，这一市场缺乏投资者保护，更容易受到造假和操纵的影响。投资者需要注意的是，ICO并没有在SEC登记注册，SEC至今也没有批准任何加密货币的ETF产品上市或交易。”

他更提醒市场专业人士，“一定要仔细阅读我们此前发布的调查报告和后续的执行。”

Jay Clayton所说的就是SEC在今年7月出台的相关监管细则报告，报告剑指证券属性的ICO。世泽律师事务所合作人孙铭此前对记者表示，SEC当时发布的报告主题是针对The DAO项目而作出的调查，该项目构成了证券发行，相关代币属于证券。此外，某些区块链项目纯粹为了圈钱目的，SEC此后可能会采取更多行动。

Jay Clayton称，“任何涉及了证券发行的行为都必须要进行信息披露，以及其他投资者保护流程，这是美国证券法所必须的。”

亟待全球监管协同

最大的担忧实则在于，虚拟货币交易匿名，监管者难以收集统计数据监控其运行；对于跨境虚拟货币交易，各国也缺乏有效手段监管；去中心化的加密货币还与现行中心化的监管框架存在冲突，谁来监管也是个问题。

如今，面对各国不同程度的监管，加密货币交易平台也如同“打地鼠游戏”，此处受限后，便去别处监管套利。记者也了解到，在ICO和比特币交易受限后，不少国内交易平台纷纷出海，部分平台对于杠杆交易的容忍度甚高，ICO代币的炒作疯狂依旧。

“各国央行为什么在监管上，实际上是有点犹豫呢？既怕因为自己的监管导致整个区块链技术的滑坡，甚至扼杀这个环境，同时又担心出现金融风险。所以大家都是在比较审慎的去做这个事情。” 民生金融智库首席经济学家管清友此前表示。

因此，他也提及，“在比特币监管方面，需要一个全球的沟通协调，未必说现在所谓合法化的国家，就一定正确，未必说一定禁止的，就一定错误。”

一方面，此前，第一财经发表的文章也有提及，由于虚拟货币已经跨越国界，为了避免监管套利，G20和国际标准制定者（IMF、BIS、FSB）应加快制定原则指引或者最佳实践。

也有相关方面建议，对于虚拟货币交易所，G20应鼓励各国建立统一的许可证制度，并在监管方面实现全球协同，在特别情形下可以禁止交易或关闭交易所。

另一方面，由于洗钱和恐怖主义基于虚拟货币而导致的巨大风险，反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）应成为各国虚拟货币监管的“标配”。同时，推出明确的税收制度，也是避免监管套利的必要一环，同样应成为各国“标配”。