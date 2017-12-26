美团打车招兵买马 网约车或掀新一轮补贴大战

每经记者 李卓 实习记者 许恋恋 每经编辑 张海妮

网约车市场因为美团点评的强势入局再起波澜，被传将大规模开展网约车业务后，12月22日，美团点评被媒体曝出正以较低的平台抽成拉拢司机。《每日经济新闻》记者以即将入驻美团打车平台的司机的身份询问客服后确认了这一消息，美团打车目前的平台扣除费仅为8%。

与此同时，美团点评在酒旅上的竞争对手携程也联手滴滴悄悄上线了打车业务。一位业内人士分析称，美团点评要获取市场份额最简单的方式就是打补贴大战，但目前国内的网约车市场已今非昔比，在美团点评进击的城市中可能产生新一轮补贴大战，但规模势必比此前滴滴、快的、Uber时代的规模小很多。

美团打车招兵买马

12月1日，美团点评创始人兼CEO王兴发内部信宣布新一轮组织架构调整，成立专门的出行事业部，由王慧文负责。公开信息显示，美团出行事业部目前有200多人。

记者了解到，目前这个团队正在不断涌入新鲜血液。虽然美团点评官方对扩张7个城市的消息不予置评，但一位美团点评内部人士对《每日经济新闻》记者表示，公司打车的项目组在大量招人，算法团队对标滴滴研究院。该人士直言，如果不扩张，不会给这么多招聘指标。

记者在一家主流招聘平台上搜索发现，12月25日，美团点评发布了最新的招聘信息，其中一个招聘职位是“美团打车大数据开发工程师”，招聘人数若干；另一新发布的职位则是“出行业务客服主管”。

上述内部人士表示，网约车业务对王兴来说是认真的，内部人士也将打车业务视为一个有前景的新业务。

除出行事业部招兵买马外，美团打车对司机的拉拢也已经开始。有媒体报道称美团打车给司机的政策优惠很多，根据司机的描述，除了平台扣除费也就是平台抽成很低外，美团打车的奖励也很可观，有早高峰的翻倍奖、满单奖、分时段满单奖、寒冬问暖奖等。

《每日经济新闻》记者注意到，美团打车独立APP今年7月上线，上线之后就发起了“全城5折”的活动。一位南京网约车用户告诉记者，自己被美团打车的优惠活动所吸引，才用上了美团打车。

上述业内人士表示，美团点评年初就在南京试验，快一年才传出扩张的消息，说明美团点评已经找到了可复制的运营模式，才会扩大规模，准备进军其他城市，未来必不可少将和网约车老大滴滴正面对抗。

新一轮补贴大战或开启

记者在《美团打车服务协议》中看到，目前美团打车的网约车业务主要是快车和出租车，和滴滴多样化的出行业务相比，美团打车的业务结构还较为简单。

两个月内，美团点评和滴滴前后获得了大笔融资。10月19日，美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资，由腾讯领投，引入了新的战略投资方The Priceline Group。值得注意的是，近日携程也加入了网约车的阵营，目前携程在APP首页上低调上线了“专车、租车”业务，还推出“1元起”的优惠活动。

12月21日，滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元股权融资，以进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化及包括新能源汽车服务在内的创新业务。不过有业内人士分析称，在核心业务地带，滴滴不会放任对手抢走自己的蛋糕。

网约车给人留下的最深的印象是曾经硝烟四起的补贴大战，2015年是补贴大战白热化的一年。为了抢夺市场份额，玩家重金投入补贴——优步创始人、CEO特拉维斯·卡兰尼克当时曾公开称，滴滴每年要花40亿美元补贴司机；滴滴副总裁陶然则隔空反击称，优步在2015年烧钱补贴20亿美元。

随后，网约车政策出台，滴滴、优步宣布合并，网约车格局开始稳定，滴滴占据了绝大部分市场份额，其他玩家如首汽约车、神州专车、曹操专车、嘀嗒拼车等逐渐形成第二阵营，格局稳定后，司机和消费者的各种补贴也被逐渐取消。目前业界最关心的是美团点评能否成为那只“鲶鱼”，引发新一轮补贴大战。

一位资深业内人士认为，美团打车所在城市会引发价格战。不过和此前的补贴大战相比，这次的规模会小很多，不会出现此前的疯狂补贴现象，毕竟大局已定，剩下的就是不会停歇的局部竞争。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍在接受记者采访时认为，互联网竞争更多的是企业生态的关系，美团点评按照垂直化精准布局的思路做起了网约车，其目标并不是做网约车的份额，而是其生态中的一个重要布局，是其企业生态的一部分。朱巍认为，美团打车更多的是生态布局，而非产业布局，网约车市场大变局不可能。