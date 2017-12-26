新乐视文娱掌门：融资不难重生难

12月25日，乐视网公告显示，标的公司乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）拟在股权方面进行调整，融创中国名下天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）拟对乐视影业增资，增资完成后，天津嘉睿持有乐视影业40.75%股权，为第一大股东。随着融创系全面接管乐视影业，历经风波后，更名为新乐视文娱的乐视影业如何浴火重生？

更名后动作频频

今年11月，乐视影业宣布拟更名为新乐视文娱。更名后，新乐视文娱资本运作不断，并在贺岁档以一部奇幻大片《奇门遁甲》宣告归来。猫眼数据显示，目前影片票房近3亿元。如今，伴随着天津嘉睿晋升为新乐视文娱的第一大股东，融创系也全面接管了乐视。

据融创中国公告称，天津嘉睿是公司通过合约安排控制的企业。公开资料显示，天津嘉睿成立于2017年1月9日，注册资本1000万元，公司法定代表人为汪孟德。汪孟德则是目前融创中国的执行董事兼行政总裁。此次增资完成后，乐视网公告显示，乐视控股（北京）有限公司持有的乐视影业股权减至16.3592%，为公司第二大股东。

新的股东确定后，新乐视文娱将迎来新的变革。新乐视文娱董事长张昭此前曾透露，从“影业公司”改名为“娱乐公司”，与战略投资者融创强调大文娱的场景有关。

值得一提的是，此前在乐视风波影响下，2017年新乐视文娱的电影票房并不尽如人意，投资出品的《皮绳上的魂》、《那一场呼啸而过的青春》两部影片则因上映后票房不佳而临时撤片。

新商业模式待考

“这几年，我们陆陆续续对多部IP作品进行了开发和运营。其中有成功的例子，比如《小时代》系列、《熊出没》系列。但也不是每个都成功，IP的运营需要一个过程，我们对IP的开发运营能力和经验也在建设积累之中。”张昭表示，在IP积累上，目前新乐视文娱已有过百个IP，未来还会引进更多的内容合作者。“内容合作者主要是两个方面，一方面是与更多的IP运营者、拥有者合作。另一方面，和其他的公司特别是新零售达成合作也是重要的方向。”

公开资料显示，目前，新乐视文娱已与中文在线达成合作成立IP研发和运营合资公司；与阅文集团达成数十个IP全产业链开发合作；与蓝弧动画在《钢铁飞龙》衍生品方面达成合作；与喜马拉雅在《刺局》付费广播剧方面达成合作；洛可可则成为《奇门遁甲》衍生授权合作商；乐视互娱则获得《刺局》手游的开发改编权。

拥有众多IP，IP的垂直化运营也会是新乐视文娱未来的发展重心，这其中主要包括垂直的用户运营以及场景运营两个层次，即通过一个IP衍生出影视剧、游戏、动漫等内容，借助视频、互联网大屏触达家庭用户，最后再向小区、文旅延伸，形成多终端的场景运营。

电影作为整个IP生态的头部环节，也具有着重要的战略地位。“现阶段，想要依托互联网做电影的公司众多，但表现普遍不佳。毕竟在移动互联网时代，所有的加法都要基于内容。互联网则是把双刃剑，可以在营销等方面加分，但大众的舆论不可操控，影片上映用不了几天口碑就会迅速传播，票房以及IP的后续开发也会受此影响。对于一家公司而言，如何将自身的核心业务做扎实仍然是最核心的。今年一整年乐视在影视上少有优质的作品产出，而乐视又经历了频繁的动荡，波及视频网站、电视等多项业务。在这样的背景下，新乐视文娱的IP垂直化运营也会面临很大的难题。”乐正传媒董事彭侃表示。

“恢复期”挑战重重

乐视网日前公告显示，公司董事会同意聘任刘淑青为公司总经理，同时变更公司法定代表人为刘淑青。刘淑清现为天津嘉睿委派董事，2004年加入融创中国，2007年8月-2017年5月先后担任财务管理中心内控总监、风险管控中心高级总经理。新的CEO确立后，乐视网也将有新的调整。然而，此前的一系列动荡给这家公司造成的损伤无法抹去。

自2014年乐视网启动并购乐视影业以来，迄今这桩交易仍未完成。从今年1月乐视控股将持有的乐视影业15%的股权，以10.5亿元转让给融创中国旗下的嘉睿汇鑫来看，乐视影业的估值为70亿元，与此前的98亿元相比，缩水了近30%。对于新乐视文娱而言，恢复期也面临着重重挑战。

“过去乐视生态体系很大，打通内部就很难。新乐视除了内容就是视频网站、大屏，相比之下，格局小了很多，内部的整合不难，但这需要一个过程，融资也不难，现在要做的主要是恢复业务，但恢复期做什么都是困难的。这个公司内伤伤得很厉害。几乎每个环节都有太多的事情要去恢复。更难的还有怎么能够用更加开放的方式和其他公司合作。”张昭表示，“除此之外，包括投资人的信心、员工的信心、乐视经历了这么大的动荡能不能恢复的信心都需要建立，这些都会是我们面临的困难。”

“电影行业有很强的赌博性质，不能单凭一两部电影的票房得失判断一家企业的成功和失败。但基于当前现状，新乐视文娱仍需要一部好的作品来打开市场。”彭侃认为。

目前，新乐视文娱也在积极推进新一轮的融资。张昭表示，“融资不是问题，当务之急在于要把业务恢复，建设好品牌，商业价值模式也会因此释放出来，这个过程并不容易。让我焦虑的是，如果我们还只是像一家纯粹的电影公司来做的话，那么不知道哪一天就会被其他的像迪士尼一样的公司收购。内容固然重要，同时内容也是IP的媒介，我们需要有互联网的运营能力，又要有IP的运营能力，才能构建长期的产业链”。

北京商报记者 卢扬 邓杏子/文 宋媛媛/制表