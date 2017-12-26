比特币企业家：2018年比特币将上涨至6万美元

新浪美股讯 北京时间27日凌晨，从事比特币行业的企业家朱利安-霍斯普（Julian Hosp）周一表示，比特币大幅上涨趋势可能没有结束，但目前比特币可能会遇到问题。

TenX联席创始人兼总裁霍斯普表示：“我认为比特币将能达到6万美元，但我也认为比特币可能会下跌到5000美元水平。”TenX是一家帮助人们使用虚拟货币的网站。

霍斯普称：“问题在于，哪一种情况会先出现？”

一些声名显赫的批评人士以及好几个国家的政府都已经针对投资加密货币的危险性发出警告，他们称，由于加密货币没有任何支撑其价值的东西，因此这种虚拟货币很有可能会崩溃。

霍斯普的预期意味着他认为比特币可能在目前的基础上攀升4.5万美元，也有可能下挫1万美元。他的预测凸显了比特币这种全球最大加密货币的价值波动性。

比特币在12月16日最高曾达到1.98万美元，但在上周五大幅下挫，一天内缩水三分之一，一度跌破1.1万美元，之后反弹。

据Coinbase数据，周二早间比特币价格为15，185美元。

霍斯普表示：“对于市场上的专业人士来说，实际上他们很欢迎比特币的下挫。”

他表示，鉴于过去数月内比特币的价值“危险地”飙升，业内人士都预计比特币将会下跌。

霍斯普称：“对我们来说，比特币价格的回调是非常非常好的一件事，我们当中有些人会利用这个机会再多买进一点，因为突然之间比特币价格在历史最高水平基础上打了4折到4.5折。”

霍斯普表示他确信比特币价格还会继续下跌。

他表示：“这是必然的。我认为不是现在，而是在长期时段内，我们还会看到比特币继续上涨，随后走低。”（张俊）