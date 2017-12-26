继逾期1.4亿后 龙力生物又逾期近2亿

华夏互金讯，12月26日，继陆金所代销产品大同证券同吉9号集合资产管理计划出现约1.4亿逾期之后。国盛证券资产管理有限公司在近期向投资者发布了一则公告，提出龙力生物违约可能会对借款人的生产经营产生不利影响，目前公司已安排人员到达龙力生物，对其持续跟踪处理。

据公告显示，国盛证券资产管理有限公司于2016年9月30日设立国盛资管神鹰100号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），投资于方正东亚·龙力生物流动资金贷款集合资金信托加护（以下简称“信托计划”），该信托假话全部资金用于向借款人龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）发放5笔流动资金贷款共计199410000元。

上述国盛资管神鹰100号集合资产管理计划，却因日前龙力生物的另一款资管类产品出现逾期情况，而引发本次公告事件。

此前华夏互金报道，一款产品名为大同证券同吉9号集合资产管理计划，是中国平安旗下知名互联网金融平台陆金所代销的一款资管类产品，其产品说明书显示： “同吉9号”为三星半产品，具有中高风险，百万起投，年化6.7%。该资管计划是通过上海陆金所基金销售有限公司进行销售，共有118名投资人投资了该产品，本金及收益总金额为1.4亿元， 同吉9号集合资产管理计划2017年12月7日届满终止运作，因未收到投资标的按时返回投资本金及相关利息，导致需要延期兑付。

也就是说，陆金所上投资人的钱，最终是通过大同证券的资管计划，借给了龙力生物这家上市公司。

公开资料显示，龙力生物是一家生物质综合利用企业，该公司以玉米芯、玉米为原料，进行现代化加工从而生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，同时也利用生产中所产生的材料进行新能源产品和高分子材料产品生产的。

12月19日，龙力生物发布公告称，龙力生物承认媒体所报道的违约事件基本属实，并披露在去年11月10日，曾与中海信托股份有限公司签署了一份《信托贷款合同》，共分2期，第一期借款期限为去年12月7日至今年12月7日，共计13759万元；第二期借款期限为今年2月10日至明年2月9日，共计8897万元，总计约2.7亿元，而第一期即为此次陆金所风波中所曝光的1.37亿元。

在公告中，龙力生物还披露其四个银行共八个账户被冻结，实际冻结金额441万元。龙力生物方面表示，如公司无法妥善解决，公司可能面临被要求限期清偿并支付相关罚息等情况。截至目前，公司生产经营正常。“上述部分银行账户被冻结，对公司的正常经营造成一定不利影响，公司正积极与对方进行沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解决上述银行账户被冻结事项。”

龙力生物三季报显示，2017年前三个季度，实现营业收入10.81亿元，同比增长76.66%；农产品加工行业平均营业收入增长率为21.88%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长19.76%。11月28日，龙力生物因拟筹划资产收购重大事项临时停牌。

据了解，2014年和2015年，龙力生物的长期借款在财报上的表现一直中规中矩，截至期末分别为0.5亿元和0.4亿元，从去年开始，这一数字突然剧增至5.9亿元。该公司去年向方正东亚信托有限公司分别取得长期借款5次，至2016年末其在东亚信托的借款余额为1.99亿元。据此，有业内人士对该公司的偿债能力及财务真实状况提出质疑。

大同证券客服此前回应投资者时称，龙力生物目前企业生产经营正常，没发生生产经营问题。“我们公司有人员现在驻扎在龙力生物公司现场，企业也正在积极筹措资金。龙力生物的高管也一直能联系上。”

12月19日，深圳证券交易所中小板公司管理部向龙力生物下发《关于山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》，要求其说明是否出现资金链紧张、资金被违规占用等情况。

根据陆金所最新一声明表示，作为代销机构，陆基金积极联络大同证券了解相关情况，并要求大同证券督促投资标的方还款，向投资者说明相关情况，充分保护投资人的合法权益。

对于龙力生物的逾期事件，国盛证券资产管理有限公司发布公告称，龙力生物未按照合同约定及时偿还“中海信托—汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”本金及收益，已构成违约。

公告还显示，上述违约可能会对借款人的生产经营产生不利影响，从而对借款人偿还信托计划贷款本息产生不确定性，进而对资管计划产生不利影响，我司作本资管计划管理人现特向投资者解释上述资管计划风险现状，同时已安排人员到达龙力生物，对其持续跟踪处理。龙力生物实际秦光解释以管理人公告为准。