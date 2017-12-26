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深圳市民政局决定对爱佑未来慈善基金会立案调查

深圳市民政局决定对爱佑未来慈善基金会立案调查
2017年12月26日 19:14 政府网站
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　　新浪科技讯 12月26日晚间消息，据深圳市民政局官方微博，深圳市民政局决定对深圳市爱佑未来慈善基金会立案调查。

　　25日，深圳市民政局调查组约谈了深圳市爱佑未来慈善基金会秘书长，责令其立即停止“同一天生日”网络募捐活动，并要求向我局提交募捐活动情况报告、与相关企业的合作协议及所有公开发布的文件资料。相关调查将继续进行。

　　近日“一元帮助同一天生日小朋友”刷遍了朋友圈，而网友爆料称，“一元帮助同一天生日小朋友”慈善活动疑似造假，因为同一个小朋友出现了不同的生日，并且，还出现一个并不存在的日期。

　　对于质疑，分贝及分贝筹的创始人王立在微博作出了澄清，他指出，本来应在24日平安夜上线，最初是为测试传播率，也没有检查小朋友的信息，直到23日早上有人反馈才开始检查。

　　24日晚，深圳市民政局官方微博发布声明，称已成立调查组，开始着手调查“同一天生日”网络募捐活动。调查结果将及时对外发布。并感谢社会公众对慈善活动的关注及监督。

　　据官网早前的新闻稿称，深圳市爱佑未来慈善基金会（爱佑未来）由腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾与爱佑慈善基金会理事长王兵共同（各出资人民币200万元）发起，在深圳市民政局注册成立的公募基金会。周其仁为爱佑未来慈善基金会理事长，马化腾、王兵、郁亮等均为该基金会理事。(泽宇)

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