姚劲波：两次敲钟后，我要干掉所有垂直网站

嘉宾传媒主打的《我有嘉宾》访谈节目主持人吴婷对话58集团CEO姚劲波已在广东卫视播出，本期节目新浪科技为独家互联网门户网站合作伙伴。

1999年2月，在杭州一个叫湖畔花园的小区，马云带着“18罗汉”成立了阿里巴巴，他给自己取了一个花名“风清扬”。

同一年，一个网络ID为“风清扬”的年轻人，从中国海洋大学毕业，他就是后来的58集团CEO——姚劲波，58同城的创始人，本期《我有嘉宾》的主角。

在互联网创业的大潮下，湖南出了一批优秀的知名的创业者，在人们印象中，湖南创业者是彪悍的，应该带着匪气。姚劲波不是。他面色白净，戴着眼镜，看起来文质彬彬，脸上总带着不经意的微笑，但眼神又透露出一丝精明。

姚劲波很早就不缺钱。他做个人站长起家，大学刚毕业，就靠域名交易赚到了第一桶金。其后他又与金鑫、李如彬联合创办学大教育，2010年，学大教育在纽交所上市。2013年，他又带着58同城再次去纽交所敲钟。

“如果有第三次上市，我可能都不会去了。”谈创业、谈理想，这位58同城的创始人兼CEO给出的关键词是坚持；而面对竞争对手，他放豪言要干掉所有的垂直类网站，并且相信这个看似壮阔的目标正在逐步实现。

与专业的招聘网站、职介平台和App相比，58同城、赶集网等信息分类网站更像是一个“大杂烩”。因为涉及到生活服务的方方面面，如租房、二手物品、招聘、二手车、家政服务、商务服务、餐饮等多个领域，他们自然在每一个垂直领域缺少聚焦，很难真正深耕下去。N年没有进化的信息分类运营模式，使得这些网站虽然接地气，却难以适应更注重细分化、个性化、定制化的当下。在与赶集网合并之后，品级牌升的58集团，除了拥有58同城、赶集网、安居客、中华英才网和58到家，又分拆或孵化出了一些新的公司，包括斗米兼职、好租、瓜子二手车、转转等。

2017年冬天，我有嘉宾首席观察员吴婷采访了姚劲波。这期节目的对话，立体地诠释了在资本的寒冬下，O2O信息分类网站如何重新洗牌走出困局，融合之后的58今后会将触角伸向何方。

翻山：与赶集流血的合并

58同城被称作2011年最牛广告主，杨幂代言的58同城广告铺天盖地。2011年，58同城、赶集网和百姓网都相继斥巨资启动大规模的品牌营销活动，姚晨、杨幂及冯小刚的代言广告遍布生活所及之处，这一场突如其来的品牌大战背后所隐藏的IPO谜局也正式浮出水面。

上谈判桌之前，两家还在酣战。赶集网请了当年的微博女王姚晨作为代言，不甘落后的姚劲波请了“带货女王”杨幂喊出了：“58同城，一个神奇的网站”。姚劲波对吴婷道出实情：“每年烧一二十亿的广告费，这已经超过了他们所有的收入，估计赶集网也差不多。”双方各不相让的背后是市场风云剧变——螳螂捕蝉，黄雀在后。58同城虽然推出58到家，可一边是河狸家、阿姨帮等创业公司的竞争，一边是美团、京东纷纷推出到家业务。赶集网面对的局面也类似。两家公司在分类信息领域比勇斗狠，无暇分出精力、财力拓展新业务。

如此下去，败家将一无所有，赢家也是惨胜。

在采访中，吴婷请姚劲波细细回忆合并谈判之夜，姚劲波略显沉重地说起了当年自己单刀赴会的场景。2015年4月13号晚，姚劲波和杨浩涌把酒店的门反锁起来，本来认为两个小时可以结束的谈判却谈了20个小时。而滴滴与快的合并谈判不过用了13个小时。

这是一场密集的高强度人性碰撞。对金钱的诉求，对事业的渴望，虚荣心与现实交织一处，多方利益纠葛作一团。有人觉得这是唯一选择，有人觉得还能放手一搏，有人觉得梦想破碎了，有的人觉得一个更大的梦刚开始。每个人身在局中，每个人都表达意见。“每个创业者都盼望IPO，杨浩涌还想放手一搏，而我们也拿出了更大诚意让步。”姚劲波说。而最终撬动这对不可能的“夫妻”在一起的“关键先生”是投资人，合并或拆分是建立在资本逐利性的基础之上的，市场是“没有边界的自私”，竞争是市场经济铁的法则，它可以保证效率的最优化，却不能保证公平的最优化。

谈判中，58投资人腾讯虽然并未到场，但其提供了4亿美元左右现金，让一些投资人放弃股权套现离场，减少了创始人股份稀释。这无疑加重了58筹码，而赶集网的投资人也给了杨浩涌一定的压力。

姚劲波告诉吴婷，这一天，对58同城来说是最重要的节点，对姚劲波本人来说是最有成就感的一件事。在这两家缠斗10年的分类信息网站合并之后，姚劲波再也没有了对手，并且终于大展拳脚向更有想象力的线下生活消费业务拓展。而资本市场也给予了58同城足够的想象力，其股价也一度高达83.71美元。

商业观察者吴婷现在最想知道的是：从之前与赶集网贴身肉搏，到现在开始面对更大的市场，姚劲波是会感到更有压力，还是会相对从容？翻过一座高山后，是否更是群山环绕？

困局：绕不开的争议

姚劲波的的第一桶金源于其创办的一个域名交易网站，后来该网站卖给了万网。随后，他参与创办了学大教育，并且一路将其带到上市。亲历过上市敲钟的姚劲波并未就此止步，2005年他又看到了分类信息的价值，于是创办了58同城，经过8年的发展，姚劲波又一次站在美国纽交所，亲手敲响了58同城上市的钟声。

香槟开启，金色的泡沫涌出，与58同城相伴前行的除了业内第一的成绩，争议声似乎也从没有远去。作为一个全领域分类信息生活服务平台，招聘、房产、二手交易、家政、装修、本地服务，58同城的业务无所不至，却有点全而不精。为了与竞争对手们对抗，58的战线拉得无比之长，但细看每一个领域，58似乎都没能成为不可替代的势力。二手市场有咸鱼，招聘市场有前程无忧、Boss直聘，房产领域有链家等老牌企业，他们都从未离场，58发展的道路究竟在何方？

在道路上的迷茫也催生了一些细节上的疏漏。7月21日新华社发文《“我被58同城坑了”——农民工老张奇遇记》，指出58同城存在不合规业务操作，最后，农民工老张被骗了近万元。当天，58同城在官方微博回应称，此事件为偶发性事件，58同城也将进一步加强管理，并对出现问题的工作人员，做出了严肃处理。多年以来，在人们的观念里，信息分类网站就是在低端领域“厮混”，最大的杀手锏就是以极低的门槛让各种劳务公司、中介公司或个人入驻。好处是让自家网站上的招聘信息看起来如大海一样广阔，能给资本市场讲出更好的故事。坏处则是管理不严格，自然会滋生多种问题，无用消息泛滥就是典型案例。

对此，姚劲波回答了吴婷他的设想——在每一个垂直领域并购一家公司，既有专门的人才也能带来项目和流量，同时提高了准入的门槛，充分发挥58同城平台的头部效应，最终实现干掉所有垂直网站的目标。

未来：从58同城到58同村

国内的互联网发展已经进入下半场，城市互联网用户已经逼近天花板，不能再保持用户数量的高速增长已是必然。与之相对应的是，农村互联网发展还处于初级阶段，拥有巨大的发展潜力，像淘宝、京东等电商巨头早已布局并初具规模，互联网公司去农村刷墙也成为了行业谈资。

对于58同城而言，城市的分类信息服务在与赶集网合并之后已经独占鳌头。但是，在城市互联网的天花板下，传统优势业务的增速已然变缓。一方面，58集团开始在存量的城市市场深耕垂直领域，从信息服务向交易服务纵深发展，重点发力房产、招聘、汽车、二手等领域，并且相继孵化出了58到家、转转等子公司。另一方面，农村市场属于绝对的增量市场，截止2016年底农村网民规模为2.01亿，考虑到农村人口总数却与城市相当，大约7亿左右，还有很大的发展空间。所以，58同城布局农村市场也是理所当然。

姚劲波要做58同镇，绝不是随口一说。早在去年6月，58同城就投资成立了58农服公司来专注农村互联网市场服务，一个面向农村市场推出的便民信息服务平台，主要包括顺风车、求职招聘、二手转让、征婚交友、商家促销等服务。据了解，58农服百事通在今年2月底已经覆盖了全国7个省份的1153个乡镇，服务农村用户超过200万，每月发布信息数超过60万条，为10万农民解决出行问题，解决了3万农民的本地就业。目前，58农服百事通正面向全国招募乡镇合伙人，希望寻找一批懂互联网并且愿意服务家乡的年轻人加入进来，一起用互联网的方式来改变农村信息落后的面貌。