新华社发布国内首条MGC视频新闻：机器智能生产

原标题：新华社发布国内首条MGC视频新闻 媒体大脑来了！

新华社成都12月26日电 新华社26日在成都发布中国第一个媒体人工智能平台——“媒体大脑”（mp.shuwen.com），向海内外媒体提供服务，探索大数据时代媒介形态和传播方式的未来。

在成都举行的第五届中国新兴媒体产业融合发展大会上，新华社还发布了首条MGC（机器生产内容）视频新闻，这条时长2分08秒的视频由“媒体大脑”中的“2410（智能媒体生产平台）”系统制作，计算耗时只有10.3秒。

“媒体大脑”本月初由新华社社长蔡名照在第四届世界互联网大会上首次披露，引起中外媒体强烈期待。新华社26日正式发布的“媒体大脑”，提供基于云计算、物联网、大数据、人工智能（AI）等技术的八大功能，覆盖报道线索、策划、采访、生产、分发、反馈等全新闻链路。

据了解，“媒体大脑”八大功能包括： 2410（智能媒体生产平台）、新闻分发、采蜜、版权监测、人脸核查、用户画像、智能会话、语音合成。国内各媒体机构均可在认证后使用“媒体大脑”的各项功能和产品。

“今天是值得记录的历史性时刻，人工智能与媒体间的融合将更加深入、全面。”新华社副社长刘思扬26日在第五届中国新兴媒体产业融合发展大会上说。他和来宾共同见证了“媒体大脑”生产的第一条MGC（机器生产内容）视频新闻——《新华社发布国内首条MGC视频新闻，媒体大脑来了！》。

MGC新闻，即运用人工智能技术，由机器智能生产的新闻。其生产过程是：首先通过摄像头、传感器、无人机等方式获取新的视频、数据信息，然后经由图像识别、视频识别等技术让机器进行内容理解和新闻价值判断。依托于大数据的“媒体大脑”会将新理解的内容与已有数据进行关联，对语义进行检索和重排，以智能生产新闻稿件。同时，人工智能还将基于文字稿件和采集的多媒体素材，经过视频编辑、语音合成、数据可视化等一系列过程，最终生成一条富媒体新闻。

刘思扬强调，“媒体大脑”和MGC新闻的出现，不是要取代记者和编辑，而是在更高层面上，把人与物的延伸连接起来，更快、更准、更智能地获得新闻线索和新闻素材，赋能记者和编辑，帮助媒体提高生产力。媒体大脑可能不是未来媒体发展的唯一方向，但一定是其中一个方向。

刘思扬表示，人工智能平台正在成为媒体创新发展的基础设施，我们愿意为未来互联网发展做出媒体人的贡献。

“媒体大脑”由新华智云科技有限公司自主研发。成立于2017年6月的新华智云，旨在通过大数据和人工智能技术赋能媒体，促进媒体的深度融合、跨界融合。