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摩拜ofo陷合并传闻 美首家共享单车Limebike将盈利

摩拜ofo陷合并传闻 美首家共享单车Limebike将盈利
2017年12月26日 14:24 雷锋网
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　　难盈利、烧钱、报废丢失率高等，这些在国内共享单车普遍存在的问题，在limebike这家美国首家共享单车企业身上，几乎均不存在。

　　据其创始人鲍周佳（Brad Bao）对雷锋网表示，Limebike目前在美市场份额是第二名的3-4倍，是第三名的7-8倍，且这种差距在2017年底呈现继续扩大的趋势。

　　一、诞生缘由

　　在中国境内竞争到刺刀见红、不分胜负的共享单车行业，在美国是怎样做到行业第一、且实现盈利的？首先不得不提其创始人鲍周佳的履历——作为联合创始人之一的鲍周佳曾经担任8年腾讯美国总经理，他在采访中两次颇骄傲得表示，美版微信名字WeChat还是他取的。

　　2013年4月3日，创立了昆仲资本（美国），在中美之间跨境投资了超过50家公司，主要专注于早期创业公司。2016年7月，摩拜天使投资人与董事长李斌与昆仲资本提及摩拜，于是公司对其及整个共享单车行业做了相应研究。但由于昆仲资本作为专注早期的跨境基金，且在国内市场单品经济上稍有顾虑，于是放弃投资，转看欧美市场的机会。

　　鲍周佳对雷锋网表示，经过一番调研，团队发现，一方面，欧美受众与国内不同，更注重信誉体系；其次，欧美单体经济发展也相对完善，成本由国内自行车制造商解决的情况下，定价1美金可以很好地解决团队的核心疑虑——盈利问题。

　　另一方面，欧美不太会出现过度竞争，鲍周佳表示，原因包括创业者自己的偏好、资本的支持与管制均衡等方面。

　　最后，中国人创业共享单车项目，具备天然优势——包括对产业链深度的了解与垂直整合的能力、对当地用户与市场的深度理解能力，以及足够的资金能力。“毕竟共享单车仍是注重规模效应的商业模式，随意投放十台二十台车完全没有意义。”

　　鲍周佳对雷锋网称，团队用了将近六个月的时间，将整个美国市场、用户、政策、法规、潜在竞争对手与合作伙伴等因素均作了深入研究，最后决定，自己来做这件事情。

　　2017年3月，Limebike正式成立，到目前为止，在运营半年时间内，完成的骑行总量已达到100万次，已覆盖美国25个城市和12个大学城，包括西雅图、华盛顿特区、波士顿、洛杉矶等美国主要城市，在全美范围平均每次骑行时间为7分25秒，骑行距离为0.99英里。

　　据雷锋网了解，至目前，Limebike共获得6200万美元融资，投资者包括硅谷地区知名风投Andreeseen Horowitz、 IDG、DCM等，其创始人预计，公司将在明年落地100个城市与50家学校，收入超过1亿美元，并在第一季度于部分市场实现盈利。

　　二、领先优势

　　Limebike凭什么能够在海外市场做到行业第一？

　　鲍周佳向雷锋网介绍了Limebike具备的几点独特优势：

　　第一，Limebike与城市与学校之间是合作关系，鲍周佳表示，Limebike与每个城市与学校的合作都有license或许可证，在将近30个城市中大半都是独家经营，拥有独家经营许可证，鲍周佳认为，这是相对于国内市场来讲的一大优势。

　　第二，没有竞争壁垒的市场很容易陷入过度竞争，其结果，正如国内共享单车市场所呈现的混乱局面，最高峰时有70家企业同时在做，“别说赚钱，连资金链都未必能够顺利接上。”而在欧美市场，采取与城市合作的方式，鲍周佳表示，可以让Limebike更专注于产品和服务，与城市之间建立一定的服务标准体系，实现有收入、有盈利。“这是Limebike自身制定的行业规则，而没半小时一美金的价格标准，也是由Limebike首先制定。”

　　第三，鲍周佳表示，Limebike的商业模式，自身是可以承受高成本支出的。例如欧美公路环境与国内有很大差别，例如西雅图、旧金山等，山路多崎岖，对车辆的质量要求更高。Limebike基本车型均是三速车，在山路多的城市提供八速车，车辆尺寸一般也是26寸大小。

　　此外，鲍周佳向雷锋网透露，Limebike正在研发电动助力车与电滑板，基于欧美用户不同于国内骑着自行车长大的用户，他们一般是玩着滑板长大。

　　第四，借力到中国多年积累的生产制造能力，这是Limebike于欧美共享单车行业内具备的核心竞争优势。

　　鲍周佳表示，Limebike的自行车制造商系天津富士达，属于全球最大自行车生产制造商，今年预期产量2400万台，天津富士达在中国市场之外，与Limebike系独家合作，只为海外共享单车企业Limebike生产制造，而其联合创始人也是Limebike B轮投资人之一。

　　第五，更有竞争力的一美元定价。考察过国内共享单车企业每半小时一元人民币的价格定位，Limebike就仿效着把价格订到了一美元吗？鲍周佳向雷锋网解释了其背后的商业考量。

　　他表示，一方面，相较于国内一两元人民币的公交车费，美国公交需要2.5美元，且半小时一趟，时间成本很高。而从政府角度出发，每人每票2.5美元的定价之外，政府是需要补贴8.5美元的，所以总成本在10美元左右。此外，美国打车起步价7-10美元，自己开车停车费10美元以上，因此定价为3-4美元实际更合理，但仍是选择一美元，一方面是希望更多人通过骑行减少交通堵塞与污染，另一方面，通过这种价位，直接使得传统自行车无力竞争。

　　总之，鲍周佳表示，很多人只看表面，以为共享单车企业从国内走向世界，就是中国互联网企业模型在全球的一个简单复制，但从根本而言，需要看其产业结构与核心优势，“很多人不会这样看问题，也就挖掘不出核心竞争力到底是什么。”

　　Limebike还有一点不同于国内共享单车企业的优势特点——不收取押金。

　　鲍周佳解释称，一方面，美国是颇重信誉的社会，连租车都不收取押金，出租单车不收押金也是对用户基本的尊重；其次，从该法律上讲，押金属于专款专用，如果非法使用，则与非法集资无区别，所以Limebike直接不收。

　　刨除押金，Limebike的商业模式就是纯粹的绑定信用卡、单次付费制度，但Limebike会提倡用户预支付，类似充值卡，一次充值五到十次的金额。一方面解决押金灰色地带的问题，另一方面提高用户体验，鲍周佳表示。

　　三、行业格局

　　鲍周佳表示，国内共享单车行业格局已基本明朗——一是摩拜ofo作为行业前二，究竟是否合并的问题看；二是三四线城市的其他单车品牌是或否还有突围机会。

　　谈到前段时间共享单车“死亡潮”，鲍周佳对雷锋网表示，很多企业的死亡，是由其商业本质决定的，包括定位、创始人与创始团队特质、机遇把握问题等。

　　欧美市场则简单许多，鲍周佳表示，目前美国共享单车市场主要分为三类——

　　一类是传统有桩车，基本没有任何竞争力；

　　一类是跟在Limebike身后几个小的追随者，但是，鲍周佳称，无论在资金、产品、垂直整合能力、以及团队经验素质、与政府关系维护等方面，均差了很多倍；

　　最后一类就是进军海外市场的摩拜与ofo。

　　据雷锋网了解，今年9月，摩拜单车正是登录美国华盛顿，开始开辟北美市场，这也是摩拜进入的全球第八个国家；而ofo进入美国的城市则稍多，截至今年11月7日，ofo宣布进入美国佛罗里达州迈阿密，也是ofo小黄车在美国常驻的第十座城市。但鲍周佳对雷锋网表示，ofo车辆在城市内的市场占有率尽是Limebike的六分之一左右，单车数量是Limebike的四分之一左右。

　　此外，Limebike基于时间优势以及本土优势，与多数城市签订独家合作条约，这也是ofo目前正在积极争取的方向。鲍周佳开玩笑称，美国政府人士听说中国共享单车企业要进来，上网一搜索，入眼的都是堆成山的车辆，“对这种情况他们其实是有些怕的，担心这种失控状况出现在本城市内怎么办，所以他们采取很谨慎的态度。”

　　今年3月，LimeBike 获得来自 IDG资本、硅谷风投机构 Andreeseen Horowitz（A16Z）、DCM、德迅投资、微光创投、七海资本、丹华资本、天使投资人王刚以及Uphonest Capital等1200万美元A轮融资；10月，完成5000万美元B轮融资，由对冲基金Coatue Management领投，其他新加入的投资人包括GGV纪源资本、Franklin Templeton Investments、Section 32 、AME Cloud、富士达联合创始人，以及斯坦福大学孵化器Start-X基金。此外，美国NBA球星凯文.杜兰特也参与，A轮投资人继续跟投。

　　2017年即将结束，LimeBike将在年底前于美国投放6—10万辆共享单车，目标服务全美30个以上城市和校园，并计划登陆欧洲市场。

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