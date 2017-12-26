4399假冒《地下城与勇士》手游 被判赔偿腾讯500万元

来源：东方财富网

近日，广州市天河区人民法院就腾讯公司起诉广州四三九九信息科技有限公司、四三九九网络股份有限公司（以下简称：“4399”）侵害“地下城与勇士”、“DNF”商标权及不正当竞争纠纷一案做出一审判决，裁定4399侵权成立，并赔偿腾讯公司500万元。

《地下城与勇士》由Nexon集团旗下Neople公司独立开发，自2008年起由腾讯公司在中国大陆地区独家运营，获得广大中国玩家的青睐，用户群体不断增多。截至2017年10月，《地下城与勇士》游戏的累计注册用户已超过6.5亿。

腾讯相关工作人员介绍，使用苹果手机上网搜索“DNF手游”或“地下城与勇士手游”，在搜索结果排名第一为商业推广链接，分别显示为“dnf手游横版格斗手游dnf手游”或“地下城与勇士手游”，两个搜索关键词对应的搜索结果界面排名第一、位置最靠前的网页网址均为4399运营网站，点击前述网址则显示《格斗猎人》手机游戏的下载页面。

上述人士认为，4399将“地下城与勇士”、“DNF”、“dnf”注册商标设置为搜索关键词的方式，借用涉案注册商标知名度误导公众，增加自身游戏下载量提高收入，且在公开网页直接使用涉案商标进行宣传推广，使得相关公众将《格斗猎人》网游误认为《地下城与勇士》网游，侵害了原告对涉案商标享有的合法权益。

4399辩称，并未在产品上直接使用原告所诉求保护的商标，在手机搜索中使用“地下城与勇士”、“DNF”属于文字性的描述使用，不侵犯原告的商标权。

4399还辩称，《地下城与勇士》并非知名商品、“地下城与勇士”和“DNF”不构成特有名称保护，涉案行为并不违反诚实信用原则，故不构成不正当竞争。

法院经审理认为，通过搜索关键词“DNF手游”、“dnf手游”、“地下城与勇士手游”被诉搜索结果明确定向了服务类型，而“地下城与勇士”、“DNF”具有指示服务来源的功能，且搜索引擎的结果显示为广告或推广链接，可以用来识别服务的提供者，并认定4399利用搜索引擎关键词的行为属于商标性使用，构成侵权。

最终，法院判定游戏商4399赔偿腾讯公司500万元，这也成为至今涉及游戏商标搜索引擎关键词侵权纠纷诉讼中判赔额最高的案件。高判赔与4399游戏平台的毛利率、获利金额、ARPU（每用户平均收入）、下载量等直接相关。

公开信息显示，4399凭借《格斗猎人》这款游戏获利颇丰。该游戏自2015年4月上线以来，截至2015年12月31日，累计充值金额就超过8000万元，最高单月充值流水突破1500万元。4399在招股说明书也显示，其游戏平台2013至2015年度的毛利率在60%以上。2014年5月，《格斗猎人》登陆App Store，当周即进入中国区付费游戏下载榜第16名。4399也不惜重金进行网络推广，证据显示，4399一年的搜索推广费就高达1亿元。

在下载量上，判决书显示，4399提交证据显示，2016年通过百度搜索“DNF手游”或“地下城与勇士手游”两个词，给《格斗猎人》带来的下载量一共有14136个。而腾讯公司称在2014年就发现了4399盗用了《地下城与勇士》的关键词。法院认为14136这个数字无法核实是否为所有数据，但法院认为可以作为4399自认的侵权行为所得收益相关的游戏注册人数。

而在ARPU问题上，公开信息显示，腾讯公司CFO罗硕瀚在腾讯控股分别公布未经审核的2016年第一至四季度财报后称，第一至四季度MMOG游戏的ARPU值均在310元至450元之间。折合年ARPU值在1240元至1800元之间。判决书显示，4399在招股说明书中已披露《格斗猎人》的月平均ARPU值为141.71元，折合年ARPU值约为1700元。

法院假定4399的净利润率为25%，并选择腾讯主张的2016年ARPU值较低的1240元，以及2016年的下载量14136个，三者相乘，得出2016年腾讯被侵权的损失至少为约438.22万元。

同时，法院综合考虑《地下城与勇士》游戏及其涉案商标的知名度和市场影响力、被告侵权持续时间长、主观恶意明显、获利较大等因素，最终判定4399赔偿腾讯公司经济损失包括合理开支人民币500万元。

近年来，网络游戏产业快速发展，巨大的经济诱惑，部分游戏厂商利用攀附知名游戏等方式，侵权正版游戏作品的现象频发。此前，同样因为涉嫌侵犯《地下城与勇士》的商标权且游戏内容构成不正当竞争，上海恺英网络科技有限公司被腾讯公司诉至法院。目前，上海市徐汇区人民法院已经受理此案。

业内人士分析认为，一方面因为知识产权侵权损失举证难度高，而赔偿额相对较低，这对于那些靠侵权热门IP而获利的游戏而言，获利往往远高于法院判赔额。因此，在游戏行业内，抄袭换皮、恶意竞争等扰乱市场秩序，无视法律规则的投机行为，也是屡禁不绝。此次广州天河区法院做出的高额判赔，有助于震慑那些靠侵权热门IP而不法获利的违法行为。