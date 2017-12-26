“滴滴打驴”为何被叫停？专家：应给电动车立规矩

新华社北京12月25日电 题：“滴滴打驴”为何被叫停？

新华社“中国网事”记者霍瑶 曹祎铭

“网约车”市场如火如荼，为公众生活带来便利，可“网约电动车”你听说过吗？近日，广西南宁叫停“滴滴打驴”网约电动车引发网友热议。专家指出，应完善配套政策制度，依法依规加强电动车管理，确保公众安全出行。

被叫停的“滴滴打驴”是款什么软件？

近期，广西南宁街头出现了一批身着绿色外套，头戴小红帽的“小电驴”司机，他们穿梭在街头巷尾，随着手机“滴”的一声提示，便奔向指定的目的地。

据了解，他们均来自一个名叫“驴的出行”的网约电动自行车平台，这款电动自行车版的叫车软件被网友称为“滴滴打驴”。一名使用者告诉记者，该软件上线仅几天时间，平台下载量就达到5000次，电动车注册量也将近500辆。

跟网约汽车一样，登录“驴的出行”APP后输入起点和终点，平台会就近派单。乘客可以选择呼叫电动车、摩托车、三轮车，这几类车辆的车主也可以在平台接单、送货，兼职赚钱。

“很方便，价格又不贵。”一名受访用户告诉记者，网约电动车7公里需要大约12元，二十多分钟就会到达。

记者下载该软件发现，除了为用户提供约车服务，“驴的出行”还提供全新和二手电动自行车售卖、电动车配件展示售卖以及个人闲置商品发布销售等服务。

12月18日，南宁市交通运输局发布声明称，“驴的出行”接单客运经营行为涉嫌违规，已叫停相关服务。

南宁市交通运输局法规科科长胡文洁介绍，根据《广西壮族自治区道路运输管理条例》及南宁市有关规定，南宁市禁止电动自行车、摩托车、三轮车等非机动车从事道路旅客运输经营。因此，如果有电动自行车、摩托车、三轮车通过“驴的出行”平台或其他方式接单进行客运经营，均涉嫌违规，交通运输部门将依法对其进行查处。

目前，“驴的出行”仍然可以在应用商城下载，约车服务已无法使用，但其他服务仍可正常使用。

叫停的背后：网约电动车的隐忧

“感觉电动车挺好的，环保便捷，规范化就好了。”广西学生马林认为，网约电动车的火爆说明市民有需求，“南宁公交车太慢，小汽车太堵，地铁又太少，其他交通工具去不了的地方小电驴都能去。”马林说。

另有一些网友提出质疑称：万一电动车在路上出了事，责任划分和理赔是个难题。“注册网约电动车司机程序太简单，车主身份不能保证，乘客人身安全没有保障。”网友“何舜”说。

对此，南宁市交通运输部门提醒：凡未经办理交通运输营运许可证件的车辆从事经营性运输的行为均为违法营运，市民乘坐此类交通工具在人身安全和合法权益方面难以得到有效保障。

事实上，南宁是座“电动车之城”。截至2017年7月底，南宁市区注册登记的电动自行车已达205.1万辆，居中国各城市前列。在南宁，电动车的使用率也很高。南宁闹市区一位看车师傅告诉记者，电动车停车白天收费1元，晚上收费2元，他每天的收入能有1000多元——数字反映出南宁电动车数量的庞大，而这背后隐藏着更大的安全隐患。

南宁一市民向记者反映，不少电动车强行占道，违规行驶，“开得又快又猛，特别危险”。

南宁市交通运输部门有关负责人表示，电动自行车自重大、速度快，发生事故会带来较大伤害和损失。

记者梳理发现，除南宁外，上海、杭州、郑州等多地日前已明确叫停共享电动自行车。今年9月，杭州相关管理部门叫停“共享电动车”，云骑天下、骑电单车等企业清理车辆并退出杭州市场。

今年10月26日，西安市多部门下发文件，明确提出西安市“禁止发展互联网租赁电动自行车”，但仍有个别企业无视禁令，继续投放。

专家：应给电动车“立规矩”

逆行、抢占机动车道、无牌上路……近年来，电动自行车屡屡违规行驶，成为了一支不得不整治、管理的“交通大军”。

交通运输部新闻发言人吴春耕此前接受媒体采访时表示，目前市场现有的和已经投放的车辆普遍不符合《电动自行车通用技术条件》标准要求。对此他建议完善配套政策制度，依法依规加强管理，确保公众安全出行。

“要想彻底治理好城市电动车的问题，法律保障是前提。”一名受访专家认为，应推进立法，把电动自行车划为除机动车和非机动车的“第三类车辆”，并为电动车驾驶员制定专门的法律法规或管理办法，严管超载、超速驾驶，从源头管理好电动车。

专家指出：“电动自行车非法营运需集中整治，应对非法载客拉客、违规聚集候客等行为予以严厉打击。同时依法查处通过第三方平台或其他方式接单进行客运经营的违法行为。”

另外，有专家表示，引导公众尽可能地少使用电动自行车，提高城市公共交通服务水平也很重要。尤其对于电动车保有量、拥有率和出行密度较高的城市，应优化公交线网和轨道交通服务水平，科学性地规划设计道路，解决交通堵点的问题，让个体交通向公共交通转移。