2017火遍科技圈的10个人：有人成为“全民公敌”

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2017火遍科技圈的10个人：“大获丰收”马化腾、“有钱会玩”Jack Ma、“天崩地裂”贾跃亭

张超

2017年的“余额”即将用尽，科技圈热门人物的“成绩单”也随之出炉。回望过去一年，他（她）们有的职场得意、有的情场得意，当然也有人输的一败涂地。

如果用一个关键词来概括科技圈热门人物的2017，既有人“大获丰收”、“鸿运当头”、“耿直开怼”，也有人“天崩地裂”，成为“全民公敌”。

一起来看一下他们都是谁。

马化腾：大获丰收

用“大获丰收”来形容马化腾的2017年再贴切不过了。进入下半年，腾讯系公司呈现排队上市的盛景。

10月13日，曾由搜狐孵化的搜狗公司向美国证券交易委员会递交了IPO招股书。11月9日，搜狗上市，开盘价为13.25美元，市值突破50亿美元。公司创始人兼首席执行官王小川带着母亲赴美敲钟，在演讲时他还一度感动到哭。作为搜狗的第一大股东，腾讯持有搜狗1.5亿股B级普通股，占搜狗总股本的43.7%，这意味着腾讯在搜狗的股份价值逾20亿美元，成为搜狐以外的一大赢家。

但搜狗的上市对于马化腾来说，顶多算个一个“调味剂”，腾讯系公司在港股市场堪称“大餐”。

9月28日，由蚂蚁金服和腾讯持股的在线保险公司——众安保险在港交所上市。上市首日，其股价最高涨幅达18%，市值破千亿港元。腾讯在众安保险持股10.42%，按上市首日的高值计算，这部分股权价值超100亿港元。

11月8日，腾讯分拆出来的阅文集团在港交所上市，开启了新一轮造富神话。上市首日，其股价较发行价涨86%，市值达982亿港元，超新浪、唯品会、搜狐等一众互联网公司。而腾讯则通过多间全资附属公司间接控制阅文集团65.38%的已发行股份，成为最大的受益者。

11月16日，港股腾讯“家族”再添一员——易鑫集团，这也是汽车新零售第一股。根据最新的股价显示，易鑫市值近400亿港元，腾讯在易鑫集团33%的直接和间接持股价值超100亿港元。

除此之外，腾讯音乐、微医集团等腾讯系公司也被曝出明年将上市的消息。

“霍霍霍霍霍霍霍霍，我们马化腾出手无人能躲。”小编觉得，也只有这首改编的《霍元甲》最能总结小马哥今年这亮眼的成绩了。

马云：有钱会玩

已经习惯了马云大笔投资、激情演讲、与政要名流侃侃而谈的样子？其实他“玩”起来也是很有一套的。2017年，如果给马云贴一个“会玩”的标签，他本人大概也不会有什么意见。

马云已经“玩”出了境界，拍个电影，让中国众多一线男演员都给自己当配角。10月28日，马云在其个人微博公布了一张阵容强大的电影海报。海报中，他和李连杰、甄子丹、吴京等11位动作明星一起摆出了中国功夫的造型，证实他将亲自出演《功守道》的消息。

电影海报的余波还未散去，11月3日，马云为首部电影《功守道》录制的主题曲——《风清扬》正式发布，这首曲子由高晓松作曲，由马云和歌后王菲共同录制。这首极富武侠意境的曲子，是马云的首支单曲。为了“玩”好电影，马云也算是费了一番功夫。

11月11日，电影上映，马云领衔主演，上线一天半票房破亿。

其实，马云拍电影并非为了赚钱，主要还是因为他个人喜欢太极，想要将其推而广之。据李连杰描述，马云和所有明星均是零片酬出演，《功守道》的目的是向世界分享中国文化，传递中国的文化自信。

马云玩起花样来，真的称得上是“马爸爸”了。骑摩托出场、模仿迈克尔·杰克逊的太空步、大变活人……这些都是马云在今年阿里巴巴年会上的表演内容。

事业成功显然是马云可以“自由玩耍”地前提。他不久前曾自曝钱多的“烦恼”：如果是普通的快乐感，一个月挣一两百万的人是相当高兴，一个月挣一二十亿的人其实是很难受的，这个钱已经不是你的了，没法花，你拿回来之后又得去做事情。”

无论如何，送一首《演员》给马云和他的所有拥趸们。

雷军：鸿运当头

2016年持续低迷的小米，2017年又重回强劲增长。在国内手机市场竞争日趋白热化的状态下，雷军可以算是非常幸运的了。

对于小米手机的触底反弹，连雷军自己都感叹：“世界上没有任何一家手机公司，销量下滑之后能够成功逆转，除了小米。”

2016年，小米手机市场占有量下滑，出货量暴跌36%，曾一度引发市场对其发展前景的质疑。不过，今年以来，小米的业绩又重回强劲增长，市场研究机构Gartner的报告显示，小米三季度智能手机出货量2685万台，同比增长了80%，市场占有量7%，再度跻身行业前五。

除了在手机市场发力，小米围绕智能手机打造的智能硬件生态也在2017年爆发式增长。截至2017年上半年，小米IOT平台有超过6000万个在网智能硬件设备，同时在线设备超过600万。

在小米官网，有超过100款智能硬件产品在售，包括小米手环、小米空气净化器、小米净水器、米家扫地机器人、9号平衡车、米家电饭煲、米家台灯等智能硬件产品的销量都还不错。

11月初举办的小米投资生态年会上，雷军宣布，小米的生态链公司达到90家，其中10家估值达到独角兽级别（10亿美元）——一年前这一数字仅为3家。另外有4家年收入超10亿元，19家年收入过亿元。

11月24日，雷军发内部信称，今年十月份小米已提前完成了1000亿元的年度销售目标，对公司的组织结构做出新的调整。

几天后的小米IoT开发者大会上，雷军又宣布，小米IoT平台联网设备已经超过了8500万，日活设备超过1000万，接入设备超越800种，合作伙伴超过400家，设备分布遍布全球，已经成为全球最大智能硬件IoT平台。

不过，小米今年的高潮在于即将IPO的消息，已经有媒体多次报道，小米正在洽谈投行筹备明年IPO，预计小米将成为2018年最大的科技公司IPO。

虽然还没到过年时节，但小米如此亮眼的成绩已经可以提前过年了，雷军可以把一首《好日子》先唱起来了。

王兴：耿直开怼

用“耿直”作为美团点评CEO王兴今年的标签可以说是比较合适的。今年6月份，他接受《财经》专访，公开直率地怼了美团曾经的投资方阿里。

在被问及“最敬重的对手是谁”这个问题时，王兴回答：“你重视他的战斗力和你尊敬他、认为他有竞技精神，是两码事。所以毛泽东说，在战略上你要藐视一切对手，在战术上要重视一切对手。从战斗力来说，阿里非常强，但如果他们各方面做得更有底线一点，我会更尊敬他们。”

而在回复“阿里是否全部卖掉持有的美团股票”这一问题时，王兴的回答更直接。他说：“还剩一点。它去年之所以兜售我们的老股是为了干扰我们融资。如果你不看好这家公司，那干脆卖光好了，我们已经帮他们找好了买家。但他却不肯卖光，他一定要留一点，或许是为了将来能继续给我们制造点麻烦。”

之后，在谈到与阿里巴巴的糟糕关系时，王兴直言：“（这样的关系）会（让美团点评）面临更大的竞争压力。比如外卖，阿里为了给我们制造麻烦，不惜代价扶持饿了么，他们一年花了十亿美元。但归根到底最后还是看谁能给消费者提供更好的服务，否则即使你烧十亿美元，市场份额依然在下降。”

虽然阿里巴巴和美团点评不和的传闻由来已久，但在接受媒体采访时这样“开怼”实属罕见。王兴不仅“毫不留情”地怼了阿里，还强调了美团与腾讯的友好关系，称“（腾讯）是朋友”。

在今年乌镇的世界互联网大会期间，王兴跟刘强东张罗了“东兴会”夜宴，饭局上，马化腾位居主座，被称为盟主，而这个局也被称为“腾讯和他的朋友们”，换句话说，王兴和刘强东组了一个“反阿里同盟”的饭局。

王兴这是在用行动演绎“我就是我，是颜色不一样的烟火”，张国荣的那首《我》送给王兴。

张一鸣：撒钱上瘾

作为一家估值超300亿美元公司的创始人，张一鸣现在花钱可以说到了“不眨眼”的地步。

在11月22日举行的今日头条创作者大会上，今日头条高级副总裁赵添宣布了公司对“微头条”、“悟空问答”两大产品的扶持计划，对于创作者，既会给出真金白银作补贴，也有流量引导推荐。

对于微头条，赵添称，未来一年将拿出400亿流量补贴创作者，平均每月会对1000个新用户和1000个老用户进行“冷启动扶持”，从而快速越过启动阶段，积累起第一批粉丝。

赵添还表示，2018年悟空问答计划投入10亿元，用于签约至少5000名各专业领域的回答贡献者。补贴不仅用于签约各专业的回答贡献者，还将通过问题赞助、回答红包等方式刺激普通用户参与，实现用信息连接人与人的超级社区。

同时，张一鸣还宣布推出“千人百万粉计划”，即在未来1年内，在平台上扶持1000个拥有一百万粉丝的账号。

今日头条在短视频领域的投资力度一点也不亚于悟空问答。11月25日，张一鸣在首届西瓜PLAY视频嘉年华的演讲中公布，“未来西瓜视频将拿出20亿，帮助西瓜视频创作者变现。”

除了对内的补贴，今日头条还加码海外收购项目。今年以来,今日头条陆续收购了美国短视频应用Filpagram、移动资讯App News Republic和短视频App Musical.ly，仅Musical.ly的收购价就达10亿美元。

对于如此“豪气冲天”的张一鸣，小编只能点一首《爱的奉献》来表达今年的心情。

印奇：钱多任性

2017年，人工智能受到资本热捧。多家公司由于获得超高融资额也引发了广泛关注，印奇创办的旷世科技就是其中一家。

10月31日，旷视科技宣布完成新一轮4.6 亿美金融资，由中国国有资本风险投资基金领投，蚂蚁金服、富士康集团战略投资，同时引入的投资者还包括中俄战略投资基金、阳光保险集团、SK集团、渤海华美等，刷新了全球人工智能领域单轮融资最高纪录。

但在这轮融资后，旷世科技29岁的创始人兼CEO印奇却说：“其实公司不需要那么多钱，融资的意义在于证明旷视在行业中的领导地位，以及能树立行业更正确的评价标准。”

拿到这么高的融资后如此任性发言，让其它为融资发愁的企业如何是好呢？小编墙都不服，就服印奇了。

其实，印奇说这句话更多是希望外界知道，一家AI企业的价值是要能挖掘出行业内更本质的创新跟发展，而不是拼技术人才多寡。任贤齐的一首《任性》送给印奇，祝愿还年轻的他在创业路上有底气一直任性下去。

贾跃亭：天崩地裂

放眼科技圈，贾跃亭可以算是今年遭遇浩劫的那个“天字第一号”，似乎没有比他更悲剧的人物了。

从1月乐视爆发资金链危机以来，贾跃亭几乎一步步陷入了“天崩地裂”的局面。

曾经，贾跃亭乐视帝国的七大生态遍地开花，但如今，乐视旗下很多业务资金链紧张、融资无望，甚至部分企业遭受灭顶之灾。其中，乐视超级汽车未产出量产样车，融资受阻；乐视移动已经瘫痪；乐视控股的酷派经营困难；乐视影业将被并入新乐视；乐视金融或并入上市体系；乐视体育售出大部分版权；乐视超级电视面临富士康停止代工的困扰；乐视云盘停止服务；乐视早前也失去了对易到的控股权。

不仅业务陷入困境，乐视高层也异常动荡，高管纷纷离职，上市公司新乐视已由融创系高管实际控制。

更糟糕的是，全国法院失信被执行人名单信息网显示，由于未履行向平安证券支付总计4.79亿元的义务，贾跃亭已被列入失信被执行人名单，俗称“老赖”。 受此影响，不仅贾跃亭自己的出行将受影响，就连子女上学也将被限制。

直到现在，贾跃亭未回应被列入“老赖”名单的事情，仍在潜心造车，而他唯一的希望FF91一直在传融资消息，但是否落实仍是个迷。

今天，贾跃亭可能需要喊个麦，用《一人我饮酒醉》来排解心中的烦闷。

罗敏：心如刀割

坐过山车的经历罗敏不一定有，但是这种心情一定能感受到。

10月18日，趣店登陆纽交所。上市首日，趣店受到资本热捧，收涨23%，创始人兼CEO罗敏也成功跻身百亿级富豪行列。随着趣店大火，越来越多人开始质疑其经营模式。

10月23日，罗敏接受了知名科技媒体人程苓峰的采访，后者发布的《趣店罗敏回应一切》一文立刻引起了广泛热议，特别是罗敏的“雷锋式”回应受到网友“吐槽”。

在被问及是否教唆人去向亲人朋友借钱、去其它平台借钱来还趣店的钱时，罗敏放言称：“凡是过期不还的，我们这里就是坏账，我们的坏账，一律不会催促他们来还钱。电话都不会给他们打。你不还钱，就算了，当作福利送你了。”

这句回应之所以被群起而攻之，主要是因为，大量媒体发现，罗敏在“撒谎”，他口中提到的不恶意催收、利率低于36%、坏账率仅有0.5%、没有大学生客户等都不属实。

虽然罗敏之后已经拒绝再接受采访，但为时已晚。外界对趣店的舆论轰炸已经延伸到其业务之外，上升到社会道德层面，公关危机一发不可收拾。

如今，趣店的股价一直在13美元上下徘徊，远低于24美元的发行价，罗敏的身家也是大跳水。恐怕也只有这首《我真的受伤了》才能描述罗敏的心境了，“灯光熄灭了，音乐静止了，滴下的眼泪已停不住了；天下起雨了，人是不快乐，我的心真的受伤了……”

史燕来：全民公敌

“有人欢喜有人愁”，史燕来今年遭到网络声讨，一度成为“全民公敌”。

红黄蓝幼儿园“虐童”案的曝出，让每个人的心在11月更添了一阵寒意。11月22日晚，有十余名幼儿家长反映朝阳区管庄红黄蓝幼儿园（新天地分园）的幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片。

11月24日一早，红黄蓝官方微博发声明称，已配合警方提供相关监控资料及设备，涉事老师暂停职，对于个别人士涉嫌诬告、陷害的行为，红黄蓝北京新天地分园园长已经向公安机关报案。声明中，该幼儿园没有任何解释，也没有道歉。

直到24日晚，该机构召开了针对相关事件的投资者电话会议。红黄蓝教育CEO史燕来表示，在事件曝光后，她与向公安部门举报的家长一样非常震惊，对该事件高度重视，并第一时间按要求向公安部门提交了所有相关监控视频和数据。她还称，虽然还不知道公安调查的最终结论，但先向受害儿童、家长以及广大社会几天来所造成的困扰表达诚挚的歉意。但红黄蓝教育CFO魏萍表示经此事件公司商业模式不会发生改变。

这样的模式就让公众对“红黄蓝”的价值观产生了质疑，网友认为：“事件发生后，迟迟不和家长见面，不对公众披露真相，却第一时间召开电话会稳定股价。价值观歪了，一切都不会正！”

近日，真格基金创始人徐小平首次回应了红黄蓝事件。据他描述，事件发生后，他曾在当天深夜给红黄蓝方打电话，告知赶快发表声明。“但是他们不能发表声明，我认识他们七八年，（他们）是非常敬业的专业人士，他们讲的就是安全。过了几天，周二早晨（红黄蓝）董事长在我家吃饭的时候，他讲就是一个老师打了学生，或者怎么样，这个要处理，但是这绝不代表整个公众的感觉，这是一个非常大的社会规矩，第二是整体的形势不让人说话，第三是谣言越传越大，传的人应该受到最严格的惩罚。”

无论如何，红黄蓝没有第一时间出来向学生和家长道歉，这是一个不争的事实。一首《童梦》送给史燕来，愿她不忘初心，方得始终。

孙凯：敢爱敢说

孙凯今年最“耀眼”的特质是敢爱敢说。

10月15日，一个微信朋友圈霸气宣布新恋情的截图红遍了大江南北，成为众多创业、投资者所在微信群的热门话题。

男主在朋友圈重点讲了这几点：

1、我和女主都是婚内出轨，我承认！

2、对方丈夫威胁我！

3、我坚定要和女主在一起！因为女主最懂我！

4、我是个光明磊落的人，做事不伪！

随后，女主在这条状态下配文：together forever。

其实，吸引眼球的并不是霸气的誓言，而是因为男女主人公均已婚，且在行业里有一定的影响力。

两人此前都可谓是“社会栋梁”：

男主——孙凯，禾赛科技的董事长、首席科学家。上海交通大学热能与动力机械系本科，美国斯坦福大学机械系硕士、博士学位（主修），电子系博士学位（辅修），第十一批国家千人计划入选者（青年项目破格）。博士，海归，创业公司老板，还是国家千人计划专家。

女主——崔琰，经济学硕士，7年证券行业研究经验，央视财经频道特邀嘉宾，曾任民生证券汽车组负责人、国金证券汽车行业首席分析师，2016年加入天风证券。曾获2016年水晶球汽车行业最佳分析师第一名，2014年新财富汽车行业最佳分析师入围。

爱到这样“理直气壮”、“惊世骇俗”也是没谁了。不过，有传言称，孙凯第二天就回家向妻子认错悔改了，若真如此的话，这个“敢爱”的名号他似乎又有点撑不起来。

无论如何，岁末年终，送上一首《香水有毒》给他们，祝他们幸福。