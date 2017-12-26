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创业者称360系公司抄袭文章：360 一个当小偷的保安

创业者称360系公司抄袭文章：360 一个当小偷的保安
2017年12月26日 10:48 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月26日上午消息，昨日，消费评价平台盖得排行CEO李铁在微博发文《360，一个当小偷的保安》，称360系公司喵喵折剽窃抄袭走了500多个品类，4千多篇品牌介绍文章。

　　李铁表示，这些文章类似大辞典，用户可以在上面搜索查询，某一个商品，它的品牌排行。排行榜给出了详细的排名理由。

　　“我们盖得排行，50多人，辛苦工作了两年， 耗资几千万写成了如今900多个品类的商品榜单，却被360系公司，一键搬家，剽窃抄袭走了500多个品类，4千多篇品牌研究文章。被发现后，还百般抵赖。”

　　李铁说，2017年12月，盖得排行给喵喵折方面发去了公函，喵喵折在接到公函之后，连夜删除了大多数剽窃内容。随后回函否认抄袭，原话是“主要采用厂商自描述、百科知识以及相关的常识信息，目前经排查并未发现使用贵司文案。”

　　“作为360的子公司，在360这样的巨头帮助下，喵喵折的用户量是盖得的数倍，他们用剽窃来的内容，借助巨头的帮助，对我们盖得排行形成了压倒性的优势。这样下去，盖得没有活路。我们两年来的心血和付出，在抄袭和剽窃面前，有可能付诸东流。在我们对喵喵折指出，这样巨量的剽窃，已经构成刑事犯罪的时候，对方不屑一顾，表示这不是什么大事，那就赔点钱吧。”

　　喵喵折是一款提供购物比价服务的购物助手，原名360购物小蜜。根据天眼查资料，奇虎三六零软件（北京）有限公司持股40%，360公司总裁齐向东担任其董事。(宵寒)

　　以下为《360，一个当小偷的保安》全文：

　　我们盖得排行，50多人，辛苦工作了两年， 耗资几千万写成了如今900多个品类的商品榜单，却被360系公司，一键搬家，剽窃抄袭走了500多个品类，4千多篇品牌研究文章。被发现后，还百般抵赖。

　　就在今天，我刚刚送走一批去北京出差的同事。而在上个月，已经有20多位同事奔赴北京出差调研，在南锣鼓巷的汉庭酒店，住了半个多月。在这半个月里，一帮南方人，顶着寒风，每天在外面奔波，一位姓王的同事，因为不会骑自行车，只能地铁加步行出行，有一天我发现社交平台上，记录他，走了3万多步。

　　这就是两年来，我们盖得排行调查编辑们的工作。我们做了一个叫盖得排行的APP，其实就是一个大辞典，用户可以在上面搜索查询，某一个商品，它的品牌排行。排行榜给出了详细的排名理由。

　　盖得的排行榜是怎么做出来的呢？这是一个很重很笨的苦活，是大数据加调查记者的工作。盖得购买了很多数据和资料库，很多还是国外的数据。我们通过数据和资料的抓取、分析、计算，加上调研编辑的采访调查，经过讨论审核之后，原创写出一个排行榜的报告。

　　这是一个非常细致辛苦的工作，50人的团队，整整工作了两年，才积累了900多个商品品类的排行榜，这是我们盖得公司的核心资产。为了公正，我们完全杜绝了竞价排名，决不允许有厂家花钱买榜。为此，我们也花掉了几千万人民币的融资。

　　欣慰的是，因为公正和使用方便，盖得排行APP上线后逐渐被用户所接受，数据不断创新高。而正当我们品尝到一点被市场肯定的喜悦的时候，却遭遇了一件极其恶劣的剽窃事件。

　　剽窃我们内容的，是即将在A股上市的360的子公司，一个叫喵喵折的产品，原名360购物小蜜，360总裁齐向东担任其董事。

　　据初步统计，我们用心血写成的900多个品类的商品榜单，却被360系公司，一键搬家，剽窃抄袭走了500多个品类，4千多篇品牌介绍文章。

　　在发现此事之后，2017年12月，我们给喵喵折方面发去了公函，喵喵折在接到公函之后，连夜删除了大多数剽窃内容。随后回函否认抄袭，原话是他们“主要采用厂商自描述、百科知识以及相关的常识信息，目前经排查并未发现使用贵司文案。”

　　意思就是，他们没抄！在盖得进一步发去律师函之后，喵喵折才承认抄袭，但是依然强硬回应：“贵公司的文案介绍均为收集采编，我司也采用相同的形式，均用通识的品牌介绍，对著作权的认定，我方认为并不成立。”

　　这种强词夺理的态度彻底激怒了我们。喵喵折连介绍的品牌的顺序，都和盖得的排名顺序高度雷同，居然说是自己采编的！抄袭了我们几千篇文章，居然说是他们自己收集采编的！我们盖得的内容属于深度原创，他们从哪里能收集采编出一样的内容？

　　作为360的子公司，在360这样的巨头帮助下，喵喵折的用户量是盖得的数倍，他们用剽窃来的内容，借助巨头的帮助，对我们盖得排行形成了压倒性的优势。这样下去，盖得没有活路。我们两年来的心血和付出，在抄袭和剽窃面前，有可能付诸东流。

　　在我们对喵喵折指出，这样巨量的剽窃，已经构成刑事犯罪的时候，对方不屑一顾，表示这不是什么大事，那就赔点钱吧。

　　这种流氓嘴脸实在配不上360如今的财大气粗。百度腾讯QQ浏览器，都想使用我们盖得的内容，来优化他们的搜索质量。但他们都主动联系我们，寻求合作。得到盖得的授权之后，百度和腾讯与盖得都实现了双赢。这一点，与360直接剽窃完全不同。

　　360在美国退市之后，即将在A股借壳上市，有专家估计，其市值高达3千亿人民币。我们承认，面对这样的巨头，盖得这样的小公司如蚍蜉撼大树。但作为一个宣称要保护国家和公民网络安全的巨头，作为一个3千亿的公司，360可否不要再像一个小偷一样行事？可否给盖得这样的小公司留一条活路？

360喵喵折抄袭
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