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媒体预言：2018全球市值最高的科技公司仍将是苹果

媒体预言：2018全球市值最高的科技公司仍将是苹果
2017年12月26日 10:11 界面
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　　来源：界面新闻 王付娇

　　12月25日，在界面新闻记者发布了《除了电池危机 苹果还要担心iPhone X明年的销量下滑》一文后，收到了一名读者的回复：“每年都这么分析，每年都打脸”。

　　的确如此。后乔布斯时代，我们对库克要求很高：新手机的设计永远达不到预期，iPhone 4成了永恒的经典；看看iPhone 6以后背面凸起的摄像头，被国内手机厂商嘲笑……最新的热点是苹果自爆的电池问题以及iPhone X的预期出货量下调。

　　与之形成鲜明对比的是，每当苹果的新品发售，用户还是一拥而上。“一机难求”，黄牛赚得盆满钵满。

　　2017年，苹果发布了iPhone 8/8p、iPhone X、几款Mac产品和新款iWatch，不同于2016年的平缓，苹果度过了令资本市场满意的一年：股价涨了49.24%，市值增加了2750美元。截至12月25日圣诞休市，苹果市值达到了8985亿美元。

　　这也引发了苹果股价何时过万亿的猜测。从2017年下半年开始，每隔一个月，全球媒体就会以“苹果离万亿市值有多远？”为由头写一轮文章，尤其在10月27日黑五前夕，苹果股价一天之内上涨了3.58%。

　　同时在这一年，美国前五大科技股，总市值增长超过2000亿美元，超过了柬埔寨一年的GDP。彻底打开了市场的想象。

　　苹果（Apple）、谷歌（Google/Alphabet）、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）、Facebook，这五家公 司缩写为FAMGA，总市值达到3.37万亿。2016年，这五家龙头公司已占到美股市值总额的10％以上，据外媒统计，FAMGA对指数上涨的贡献达到 45％。

FAMGA市值和2017年增长率。界面新闻记者制图FAMGA市值和2017年增长率。界面新闻记者制图

　　标普全球行业指数也显示，信息技术行业自年初以来已获得19.66％的收益，而收益排名第二的是医疗保健行业，超额收益为11.47％，其他如消费行业、工业行业均获得10％左右的收益。

　　一、苹果

苹果股价一年走势苹果股价一年走势

　　2018年不出意外，苹果还将保持领先地位，最早冲破万亿美元市值大关。

　　按照惯例，2018财年第一季度从今年10月到12月，苹果财报在财报结束后第二个月的月初发布（即2018年2月）。在本财季，圣诞购物季的大促或许能带给苹果一份好看的财报，从而推动股价上涨。

　　瑞穗分析师Abhey Lamba认为，2018年苹果公司想要成功需要抓牢两个重要因素：

　　第一就是看iPhone X的需求如何发挥。虽然外界一度传出苹果主动下调了iPhone X的订单预估量，但一些供应商立马跳出来予以否认。苹果应该努力让iPhone X的强需求持续到下个季度。瑞银（UBS）分析师Steven Milunovich则有点担心，iPhone X被“过誉”了，他将密切关注iPhone X在下个季度的表现。

　　Needham基金经理巴尔则对苹果有更多信心：“我不在乎iPhone目前是在哪个周期。它不只是产品，而是使用者生活中不可或缺的平台，苹果持续从软体与服务中提高价值。”

　　第二、正如巴尔所说，要看苹果的服务软件和服务是否能有所增长。据库克所说，2017年，苹果的服务业将与财富100强企业相媲美，而且在最近的一个财政年度里，苹果的服务业务基本上已经达到299.8亿美元。软件和服务将是苹果的下一个发力点。

　　苹果已经表示，它希望在2018年花费10亿美元用于电视内容，并且刚刚以约4亿美元的价格购买了音乐识别应用程序Shazam。

　　二、谷歌

谷歌2017年股价走势谷歌2017年股价走势

　　2004年8月19日，谷歌以85美元/股的价格登陆纳斯达克。上市13年，谷歌改变了世界，它的股价也一度攀升超过1000美元。

　　CNNMoney在谷歌上市当日对3000多位美国投资者进行了一项问卷调查，但只有15%的人表示会买入谷歌的股票。如果这些幸运的人儿从上市当日持有至今，他们将获得近15倍的回报。而同期，纳斯达克和S＆P500的回报分别只有188%和97%。

　　在整个2017年，谷歌股价呈现出一种波动上涨的状态。从809美元，上涨超过1000美元，股价涨幅达31.96%，总市值达7401.3亿美元。成为仅次于苹果的第二大科技公司。

　　在上市后的头十年，谷歌业务从强势的搜索，延伸到地图、Google Glass等，从无人驾驶到机器人等诸多领域。

　　2015年发生了谷歌重组事件。谷歌重组更名为Alphabet，包括搜索、广告、地图以及Youtube等在内的Google将成为 Alphabet旗下一家子公司，而其他业务则将成为独立的公司：包括一些科技创新性公司、风投基金Google Capital以及神秘部门Google X。

谷歌业务架构谷歌业务架构

　　这种改变被解读为：谷歌负责挣钱养家，其他业务用来改变世界。贡献了谷歌绝大部分营收的核心广告业务增速已经放缓，Facebook等竞争对手也在不断蚕食在线广告市场的份额。而包括谷歌无人汽车和“登月计划”等花费庞大又不透明的研究项目支出也一直备受投资者质疑。

　　谷歌则在软件和硬件领域找到了新的营收来源。2017年第三季度财报显示，谷歌净利润重回高增长轨道，在过去的。在过去的6个季度中，谷歌总广告营收的季度同比增幅从未低于17%。

　　Alphabet第三季度总营收为277.72亿美元，同比增长24%，高于市场预期的272亿美元；净利润为67.32亿美元，较上年同期的50.61亿美元增长33%。

　　对谷歌来说，云计算业务可能终有一天会超过广告业务，后者占据谷歌母公司Alphabet 80％以上的销售额。与谷歌相比，亚马逊、微软每年总计在数据中心上的投资高达数十亿美元。

　　三、微软

微软股价微软股价

　　2017年，微软发布了Surface全家桶：Surface Pro 2017、Surface Book 2。Surface Studio和Surface Laptop，还发布了一款AR设备Microsoft Hololens。整体公司公司市值达到6596.7。股价上涨超过35％，创下新高。由于Office 365的强劲势头，销售增长加速到两位数。Azure云平台提供更新更多服务器软件产品。

　　据TheStreet预测，2018年，微软极有可能进行一场大规模收购，也许还有更多。截至9月30日，微软1385亿美元现金余额中有1321亿美元放在美国境外。由于税收改革法案要求对离岸现金征收一次性15.5％的税款。

　　尽管微软也有840亿美元的债务，现金回流给了它极大的可能来进行大笔交易，正如LinkedIn的262亿美元收购交易所示。当微软看到扩大覆盖面的好机会时，他们并不害怕做出这种决定。

　　可能的收购对象包括：Workday（WDAY-Get Report）或ServiceNow（NOW-Get Report）等顶级企业SaaS提供商，以及诸如Docker和DocuSign等互补产品的私有技术公司。

　　微软现在正在以一种健康的速度回购股票：2017财年（截至6月份）回购了118亿美元，上个季度又回购了26亿美元。这个速度很可能在2018年加速。如果目前提供2％远期收益的季度股息上涨，也不足为奇。

　　具体产品层面，在过去几年中，微软已经做了一项很好的工作：将Office的大部分安装基础迁移到Office 365，以及保持Google（GPL）G Suite的稳定性。企业服务市场不仅需要包含传统的Office应用程序，还应该包括企业通讯（Skype for Business）、社交（Yammer）、团队协作、分析类、存储等产品。这将是一个巨大的市场。

　　在今年9月，微软开始将LinkedIn的用户数据与Office 365应用程序整合在一起。新的一年，微软在企业级应用产品上有更大的想象空间。

　　2017年，微软发布了一款Hololens AR设备。2018年，该类型产品的竞争必将更加激烈：据彭博社报道，苹果可能会推出一款AR耳机，到2020年可与iPhone配对；谷歌正在销售一种 以企业为中心的谷歌眼镜版本，许多人预计谷歌眼镜将再次带来颠覆性的体验。

　　而目前为止，HoloLens在消费者市场还面临着两大挑战：它不能在户外使用，且不能控制当下常用的操作系统。

　　四、亚马逊

亚马逊股价亚马逊股价

　　从上涨曲线可以看出，2017年，亚马逊股价上涨了51%，市值达到5630亿美元。2017年亚马逊最成功的一点是，以137亿美元收购了Whole Foods，吓跑了美国零售业的竞争对手。其核心的AWS云服务业务营收增速也在40%以上。

　　无论是在中国当地，还是东南亚市场，亚马逊和阿里巴巴都将面临更直接的交锋。关于“新零售”，二者步调出奇地一致，他们也许有兴趣可以坐下来好好聊一聊。

　　参考阿里巴巴的“新零售”路径。收购完成Whole Foods以后，亚马逊首先推出了无人零售的概念店，降低了商品价格。2018年，亚马逊的一个重要动作将是结合自己的物流优势，改造并扩大其配送服务。

　　为保证服务质量，亚马逊每月向Amazon Prime会员收取额外15美元的Amazon Fresh费用，并且在$ 50以下的订单上附加10美元的运费。

　　Whole Foods的零售店和配送中心将为亚马逊的Amazon Fresh的扩张铺平道路。提高运送效率、扩大运送范围后，运费可能将会降低。

　　会员体系也是亚马逊在2018年的重点，并有可能提高Prime的费用。亚马逊上一次提高Prime的费用是在2014年，提高到了20美元至99 美元。亚马逊的Prime Day已经成为具有自己特色的让利促销日，深得消费者喜爱。考虑在会员体系上的建设，2018年亚马逊极有可能提价，或丰富会员类型。

　　五、Facebook

Facebook股价Facebook股价

　　华尔街非常喜欢Facebook。

　　华尔街分析师Evercore ISI最近表示，2018年Facebook至少要上涨30%。在2017年，Facebook保持着50%的股价上涨势头，市值上升到5149亿美元。

　　华尔街如此喜爱Facebook，可能没有注意到其竞争对手SnapTwitter对它的冲击。

　　Evercore ISI的Anthony DiClemente周二向投资者指出：“今天TMT正在利用互联网改变传统行业的利润，这是一个推动实际收益和自由现金流增长的动力。除此之外，智能手 机的无处不在，从线下到数字化市场的转变以及用户采用新兴/已建立的数字平台的持续增长，为下一步的发展提供了燃料。”

　　他们特意注意到了Facebook对视频的研究，以及Instagram作为收入增长驱动之一。而Snap和Twitter也在积极布局视频业务，加强了他们的信心。在Facebook第二季财报中指出，Facebook月活人数超过20亿人。

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