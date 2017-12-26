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网商银行变阵 O2O盘活线下155万“微商”

网商银行变阵 O2O盘活线下155万“微商”
2017年12月26日 09:20 界面
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　　来源：界面新闻 杨芮YR

　　民营银行面临三年考，虽然各家的关键词不同，但互联网银行走向线下已成为必然趋势，其中的关键点则是如何找到和地推金融服务的“连接器”。

　　12月22日，微众银行在公众号里披露自己要做“连接者”，称这种连接不仅是微众与用户、合作伙伴、社会的连接，也是金融与科技的连接，产品与场景的连接，同时也更是一种运维的逻辑和业务模式。而网商银行似乎已经找到了自己的“连接器”，从“网商”到“码商”，据界面新闻了解，已经有超过155万线下小微经营者获得了网商银行的贷款。

　　“网商”好理解，“码商”是什么？线下的小微经营者不用购置扫码枪等机具，只要一张能够收钱的二维码，就拥有了移动互联网时代的入场券。路边的包子铺、菜市场的小摊主，没有固定店铺的上门服务经营者都能零门槛接入互联网，小微经营者们形象地将自己称为“码商”。

　　今年2月，支付宝推出了低门槛的移动支付产品“收钱码”，让移动支付覆盖到了移动商贩、小商超等领域。截至11月底，收钱码全国申请用户量突破了4000万。蚂蚁金服还宣布未来三年持续投入超过100亿支持小微商家线下支付，预计未来三年为线下小微商家提供贷款累计超过1万亿元。

　　6月，网商银行依托支付宝移动支付，从服务线上“网商”延伸到了服务线下“码商”，推出专为线下小微经营者提供的“多收多贷”贷款服务，让小摊主、个体户也能通过手机1秒贷款。根据网商银行披露的数据，截至2017年10月末，网商银行已累计服务小微企业和商户497万户，累计发放贷款4413亿元，平均单笔贷款约8000元，不良贷款率保持在1%左右。

　　网商银行行长黄浩告诉界面新闻，“从2015年的6月25日，我们就陆续把小微企业贷款切换到网商银行进行服务，在整个历程中如果总结大的变化，用一句话总结就是从只是线上到线上线下均衡服务，从以信贷为主到信贷、理财、资金、数据更多综合服务为主，从更多的业务是自营到我们更多开始和金融机构去合作，以优势互补连赢的方式服务小微企业。”

　　网商银行为“码商”画了一幅用户画像图，图上已经覆盖全国342个城市，其中武汉、杭州的贷款户数最多，二三线城市的线下小微经营者对贷款的需求普遍旺盛，郑州、苏州、温州、成都位列全国前十位，且排名超过北上广深。从行业看，网商银行服务的“码商”主要以服务行业的经营者为主，其中服装店、超市便利店、烟酒杂货等零售商家占19%，餐饮、教育、美容、维修、家政等纯服务性商家达81%。

　　除了“连接器”，互联网银行尤为重要的点在于风控。无担保、没抵押、缺风控数据，是阻碍传统金融方式服务线下小微商家最重要的原因。网商银行资深总监胡晓东表示，“刚开始探索线下小微企业的贷款时，我们也心里没底。但随着不断的探索，我们发现线下小微经营者用上移动支付之后，能够沉淀下来的部分数据维度甚至比线上电商还要丰富，再结合我们的风控能力和经验，为他们提供贷款服务就有了基础。”

　　黄浩还告诉界面新闻：“AI目前已经贯穿了网商银行的整个流程，针对线下小微经营者，网商银行创建了多套针对性风控措施，能有效识别经营属性、判断交易有效性、预测商家经营能力。人工智能甚至能够在1秒钟内通过转账关系链判断出是个人还是个体经营者，排除虚假交易，并在支付数据基础上结合商圈人流、同类商家经营状况等综合纬度，给用户一个最合理的授信额度。”

　　他还分析，“传统的信贷风控理念往往先把人预设为坏人，但网商银行从不预设任何一个坏人，我们把每个人首先看成是好人，然后用大数据的风控技术把其中少数的‘坏人’挑出去。”从网商银行的人员构成来看，技术人员比例占总人数的比例超过65%。

O2O微商移动支付
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