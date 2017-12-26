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收购当地企业：Yandex扩大UberEats在俄经营

收购当地企业：Yandex扩大UberEats在俄经营
2017年12月26日 08:53 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月26日早间消息，本周一的一份声明显示，俄罗斯最大的搜索引擎公司Yandex收购了当地的食品配送公司Foodfox，以便扩大与Uber在该国的合作。

　　Uber在今年七月同意由Yandex合并其在俄罗斯和其它独联体国家的业务，联手成立一家资产估值达37亿美元的合资企业，由俄罗斯公司进行日常运作，和全球与本地的汽车共享和食品配送公司竞争。这笔交易得到了俄罗斯反垄断局的批准，将于明年一月生效，UberEats也包括在其中。

　　Yandex在声明中指出，合资公司的食品配送部门将由Foodfox创始人马克西姆·菲尔索夫（Maxim Firsov）和谢尔盖·博里萨尔（Sergey Polissar）主理，Foodfox在莫斯科经营着超过2000家餐厅。UberEats说，它提供的食物来自莫斯科“几百”个地方，并与麦当劳签署了全球合作协议。他们的竞争对手是当地最大的食品配送企业送货俱乐部（Delivery Club），该公司归属于Mail.ru集团公司，下辖6500家餐厅，包括汉堡王、甜甜圈和赛百味等品牌门店。俄罗斯食品配送市场价值约为13亿美元。

　　上述消息一出，Yandex的股价在莫斯科股市上涨1.1%。（杨戈）

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