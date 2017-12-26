苹果新功能冲击在线广告企业：想追踪用户数据更难了

新浪科技讯 北京时间12月26日上午消息，为了保护用户隐私，苹果与欧洲监管者联手向在线广告行业发起进攻，打起了包围战。如果想长远解决问题，最好的办法就是让网站明确解释，告诉大家它是如何利用客户数据赚钱的。

出于隐私担忧的考虑，今年9月苹果为Safari浏览器增加一个新功能，名叫“智能防追踪”（Intelligent Tracking Prevention，简称ITP）功能，有些人会利用Cookies追踪用户的浏览历史记录，ITP可以对追踪进行限制。广告科技企业对Cookies高度重视，为了尽可能提高线上广告的价值，广告科技企业需要将广告与最有可能点击广告的网民匹配。

在全球范围内，Alphabet和Facebook统治了线上广告业务，占了数字广告开支的84%。苹果只是阻止中介机构使用Cookies，至于谷歌、Facebook这样的网站所有者，仍然可以用Cookies追踪用户，即使用户已经离开它们的网站，在24小时之内仍然可以追踪。

所以说，苹果推出新功能，遭受沉重打击的是独立广告科技企业，比如巴黎Criteo。它是“重定向”技术专家，如果消费者曾在网上寻找某款产品，Ctriteo可以让广告瞄准消费者。Ctriteo在纳斯达克上市，自6月苹果升级Safari以来，Ctriteo股价下跌过半。

与此同时，欧洲立法机构2018年5月开始推行《全面数据保护法规》（General Data Protection Regulation），当中的“ePrivacy”法规尤其引人关注。实施的具体细则还没有确定，在法规生效之后的一段时间内也不太可能推行，但是立法者可能会向企业下达命令，如果想植入Cookies，获取欧洲网民的数据，必须明确得到用户的许可。对于谷歌、Facebook来说，达到要求容易得多，因为它们直接与消费者接触，至于Ctrieo这样的平台，消费者并不熟悉，想获得许可不太容易。

Criteo正在想寻找办法修正问题。如果方案有效，股价可能会反弹，毕竟已经跌到谷底，不过Criteo的形势不容乐观。Criteo CFO伯努瓦·福尔兰德（Benoit Fouilland）在9月时曾表示，公司正在与世界最大的上市公司玩一场“猫鼠游戏”。（星海）