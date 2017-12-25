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浙江拟为电子商务立法 侵犯消费者信息权最高罚五万

浙江拟为电子商务立法 侵犯消费者信息权最高罚五万
2017年12月25日 21:30 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 姚似璐

　　《浙江省电子商务条例（草案）》12月25日提交浙江省十二届人大常委会第四十六次会议审议，在电子商务监督管理体制、经营者规范、各方权益保护、跨境电子商务管理等方面作出了规范。

　　浙江的电子商务发展在全国处于领先地位。2016年，浙江网络零售额突破万亿元，达10306.7亿元，居省区市第二位。今年1~9月，全省实现网络零售8612.82亿元，增长35.9%；省内居民网络消费4430.2亿元，增长34.6%。全省在各主要第三方电子商务平台上活跃的网络零售网店近80万家，直接、间接创造就业岗位约760万个。

　　《条例（草案）》规定的电子商务，指交易当事人或参与人利用信息技术和信息网络进行的经营活动。电子商务经营者指电子商务第三方平台经营者、电子商务自营经营者、平台上电子商务经营者和电子商务服务经营者。

　　其中，电子商务第三方平台，指在电子商务活动中为交易双方或多方提供网页空间、虚拟经营场所、交易撮合、信息发布等服务，供交易双方或多方独立开展交易活动的互联网信息平台；互联网搜索平台、社交平台等互联网信息服务经营者为交易双方或多方提供上述服务，视为电子商务第三方平台。

　　电子商务自营经营者，指自建独立网站或独立互联网应用程序，通过信息网络销售商品或提供服务的经营者；平台上电子商务经营者，指通过电子商务第三方平台销售商品或提供服务的自然人、法人或其他组织。

　　“这就明确地将共享经济、社交电商、微商微店等都纳入适用范围，同时为各类新业态新模式留有空间和余地。”省人大财经委相关负责人告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）。

　　在经营规范方面，《条例（草案）》规定了实名注册、注册信息提交、注册信息审查抽查、注册处置措施、网店信息公示义务等内容。其中指出，电子商务第三方平台经营者不得利用相对优势地位，对平台上电子商务经营者实施不公平交易行为；电子商务经营者不得单独或会同其他单位、个人从事包括以虚构交易或其他形式为自己或他人提升商业信誉，以交易达成后违背事实的恶意评价、恶意退货等损害竞争对手商业信誉等不正当竞争行为。

　　此外，《条例（草案）》明确，消费者就电子商务消费信息享有选择公开或不公开自身交易记录、查询账户历史交易记录等权利；若在电子商务活动中产生消费纠纷，可向电子商务经营者住所（住址）地的有关行政部门、消费者组织投诉。经营者若侵犯消费者信息权利，由工商行政管理部门责令改正，拒不改正的，处1万~5万元罚款；未按规定处理消费纠纷拒不改正的，处1万~3万元罚款。

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