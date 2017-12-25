贾跃亭：证监会喊你回国屡责了 最后期限12月31日

“老赖”贾跃亭，证监会喊你回国屡责！

券商中国记者最新获悉，证监会北京监管局（简称“北京局”）今日向贾跃亭下发了《北京证监局关于责令贾跃亭回国屡责的通告》，要求贾在12月31日之前回国屡责，配合解决乐视网问题，处置风险，保护投资者利益。

这一厢，证监会多次动用监管手段“喊话”贾跃亭回国；那一厢，贾跃亭和妻子在美国悠哉的过着圣诞节，还喊话“Merry Christmas all FFer”。贾跃亭的美国“造车梦”能否承载的起上万A股投资者利益不得而知。

显然，这一刻，贾跃亭正沉寂在圣诞节的喜悦中。

网上对于大佬们的调侃越来越热闹，比如：不知妻美刘强东；悔创阿里杰克马；一无所有王健林；家世平凡马化腾；下周回国贾跃亭……下周回国贾跃亭，你可真得回来了！

证监会屡发监管函，督促贾跃亭回国

今天，圣诞节，许久不见亮相的贾跃亭现身微博，再次晒出了包含疑似FF法拉第未来所有员工及设备厂房的照片，似乎宣告FF91造车计划正常进行，贾跃亭微博配文：Merry Christmas all FFer！据知情人士称，贾跃亭妻子甘薇也现身美国。

做着“汽车梦”、被称为“牛郎织女”夫妻终团聚的他们似乎还不知道，证监会北京局也在今天下发了通告，贾跃亭作为被告知方，再次被要求回国屡责。

通告指出，近期，上市公司乐视网信息技术（北京）股份有限公司（简称“乐视网”）及乐视系相关公司经营困难，贾跃亭作为乐视网实际控制人及前任董事长，在公司急需资金时未履行上市公司提供无息借款承诺，北京局已对贾跃亭违反承诺的行为出具《关于对贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》，截至目前贾跃亭未能够为履行承诺且未向北京局报送整改报告。

12月7日，北京局曾下发的决定，指出贾跃亭于2015年5月作出承诺，将减持乐视网股票所得资金全部借给上市公司作为运营资金使用，免收利息。2017年11月，贾跃亭明确表示无力继续履行对上市公司无息借款的承诺。而贾跃芳于2014年12月作出承诺，将减持乐视网股票所得资金全部借给上市公司作为运营资金使用，免收利息。但是，在2017年11月也明确表示无力继续履行对上市公司无息借款的承诺。

对此，北京局表示，贾跃亭、贾跃芳在上市公司经营困难之际抽回全部借款，拒绝履行承诺，置公司风险于不顾，严重损害上市公司及广大中小投资者的切身利益，社会影响恶劣，并已经违反了证监会相关规定。因此，北京局根据相关规定，决定对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正的监管措施，要求二人就上述违规行为出具书面整改报告，报告内容包括但不限于：对存在问题的认识情况、采取的具体整改措施、未整改问题的原因、后续整改计划、整改期限等。

乐视网方面表示，公司收到上述两封决定书后，已于今日将决定书通过电子邮件方式发送给贾跃亭和贾跃芳，并将确定其送达。

然而到今天，半个多月过去了，贾跃亭对此决定置若罔闻。

通告强调，北京局已于2017年9月13日向贾跃亭下发了《关于对贾跃亭的监管关注函》，明确要求贾跃亭在见文后立即回国，稳妥处置公司面临的各种风险，此后也通过上市公司多次向贾跃亭转达了回国屡责的要求，但至今未见贾跃亭采取相关行动，贾跃亭以投资汽车业务及融资为由滞留境外，贾跃亭控制的相关公司对上市公司存在巨额欠款，至今尚未归还，相关行为严重侵害了上市公司的合法权益和广大投资者的切身利益，社会影响极其恶劣。

为保护上市公司及投资者合法权益，北京局现责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

虽然说，对乐视网和贾跃亭，现在都还没到下定论的时候。但就承诺借款一事，贾跃亭必须负责。现有的《上市公司监管指引》规范 了上市公司相关承诺及履行行为，作为公司董监高，必须为公司全体股东负责。监管层三令五申要求贾跃亭回国屡责。但他本人不管不顾，既没有行动也没有说法，承诺如一纸空闻，弃投资者利益于不顾，竟还在国外过起了圣诞节，不少网友表示“贾跃亭内心真强大”，也有网友要求“欠债还钱”。

年底前是否回国？

曾经承诺“负责到底”的贾跃亭，从7月4日飞赴美国之后，口口称“下周回国”，投资者望穿秋水般，此前贾跃亭是只身前往美国，妻儿都在国内，当时这认为是贾跃亭未来会回国的证明，而现在甘薇已经前往美国，贾跃亭何时回国成谜。在不久之前，甘薇担任董事长的北京乐漾影视传媒还在公开招聘“董事长生活助理（英文方向）”，负责孩子的英语辅导，月薪高达8001-10000元。

据互联网透露关于贾跃亭的FF汽车融资消息，有媒体称其为了融资依然在美国奔波，有人说已经成功融资了几十亿，也有人说贾跃亭在美国到处碰壁，一分钱都没拿到。贾跃亭的造车梦如何，不得而知。但投资了乐视网的投资者们，以及监管者们迫切需要贾跃亭回国给个说法。

除了证监会，就这前几天，贾跃亭刚刚被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。这已经是贾跃亭第四次被列入被执行人名单。贾跃亭成了名副其实的“老赖”。

图片来源：东方IC

投资者惊呼之处就在于，前几天还称“卡只能刷2000块”的甘薇，转身就以公司的名义聘请了月薪1万元的英语方向的生活助理，并负责孩子的学习状况、文件翻译等，于此同时还在招聘家教和英文助理。

欠了一屁股债的贾跃亭，个人和家庭生活似乎在财务状况方面受影响不大。

乐视的兴与殇

历史总是“任性”向前，时间更像是淘气的孩子，将回忆打回原形。一年前，贾跃亭意气风发的宣告他的“造车梦”即将实现，他表示，已经设计好了超级汽车概念车LeSEE Pro的出场方式，他开着车上台，多么酷炫，可是这个梦想还是没能成真。

乐视和贾跃亭，明星互联网公司和中国版的“贾布斯”，命运都发生了180度的转变。一年前那个舞台上风光无限的人，在2017年的12月跌入谷底。

遥想乐视网刚刚登陆A股时，在创业板缔造了多少个财富神话，引来无数投资者为贾跃亭喝彩欢呼，发布会和PPT做得“风生水起”，引发社会巨大关注。从最初的互联网视频和电视领域，逐渐进军到互联网、内容、大屏、手机、体育、汽车、互联网金融7大生态。

同花顺iFind显示，2015-2016年有9家券商发布了44份乐视网研报，除了9份中性或不评级外都推荐买入，没有一个分析师建议抛售乐视网股份。2016年6月，高盛在华子公司高盛高华的分析师廖绪发撰写的研报摘要是这么一句话：“乐视网：不仅是中国的Netflix-生态系统具优势；加入强力买入名单”。不只是卖方分析师乐于捧乐视的生态故事，基金、保险、私募也在买入乐视网股票。2016年年底的时候，有超过150家基金持有价值35亿元乐视网股票。

然而，一切都来得太快了。2016年11月6日，贾跃亭发公开信表示公司烧钱太多，汽车项目陆续花掉100多亿的自有资金，公司资金链存在断裂可能。

实际上，2016年下半年贾跃亭一边四处筹款、发动公司高管质押股票换取现金借给公司，另一边已经悄悄抽走自己借给公司的34亿人民币。2016年年报显示，仅表面上财务状况最好的乐视网部分就有52亿人民币债务将在2017年到期，这52亿只是欠金融机构的钱，不包括拖欠供应商的货款。

2017年1月，融创给乐视带去150亿元投资。融创创始人、董事长孙宏斌把这些钱分别给了他自己觉得比较有价值的三个业务：乐视网、乐视致新、乐视影业。

这是一个冒险的抄底投资，孙宏斌在投资发布会上表示，融创的高管，包括财务总监高管都不赞成这笔投资。“我也不怎么放心贾跃亭，投资条件之一是派驻财务经理和监视，限制了乐视汽车和手机等业务的开支。”

拿到钱的乐视很快恢复了交易，像孙宏斌来抄底的投资人不在少数，恢复交易后乐视网新增了8387户股东，到4月再次长期停牌的时还有18万户股东。

但负面消息一直没有停过：乐视汽车创始人离职、乐视体育因为版权费被断掉所有主打赛事直播、关联公司易到创始人公开称乐视挪用13亿贷款造车、关联公司拖欠贷款被起诉……

5月，孙宏斌撤掉贾跃亭总经理职位、换上原乐视致新的梁军。在同月举行的融创业绩发布会上说乐视“该卖的卖，该合作的合作”，并且举例说“中超去年13亿5，一共收了5000万，亏了13个亿，这就是神经病。”

7月4日，贾跃亭不再担任乐视控股法人，当天就飞去了美国。

11月，融创借款20亿元给乐视补充运营资金，同时取得乐视致新、乐视云等乐视网持有的资产作为担保。如果乐视网无力偿还借款，这些资产将属于融创。按照中国破产法的规定，有财产担保的债权清偿优先级高于合同款、员工工资和社保款以及破产费用。

深交所在借款公告发布三天后发出问询函，要求乐视网就担保、借贷条款的合理性在三天内做出回复。

12月14日，贾跃亭因与华福证券超过3亿元纠纷，被北京市三中院列入失信被执行人名单。这是3天里贾跃亭第二次被列入“老赖”名单，此前，他因与平安证券的经济纠纷已成为失信被执行人。贾跃亭对华福、平安两家券商需兑付的金额接近8亿元。乐视资金危机，如今已演变成创始人贾跃亭的信用危机。

华福、平安证券是向贾跃亭追债的金融机构之一，随着其股权质押的融资到期，还将受到其他机构的债务追偿。乐视网上市后，贾跃亭曾多次质押股权进行融资，上市7年多，贾跃亭共办理35笔股权质押，涉及券商12家。这意味着，贾跃亭的股权质押地雷可能逐渐引爆，中雷的众多机构都是贾跃亭的债务人。

此前，贾跃亭已被某地法院出具了“限制消费令”。从几百万到几亿，对于债主和各路机构，如今跟谁要钱？

从下半年开始，贾跃亭已经快成了荒诞剧里的角色。他会上午说“我会尽责到底”下午转头宣布辞去乐视一切职位；会在美国起诉别人诽谤，然后因为本人不到场而败诉。乐视两度宣称“贾跃亭下周回国”也成了一个段子。

但对于被乐视波及的人们，这不是一件好笑的事。目前有18万人持有乐视股票，他们的资金已经因为停牌被锁住半年多。而根据持有乐视基金公司给出的最新预估，如果恢复交易，至少13个跌停、缩水83%。被拖欠货款的供应商不计其数，公开出来的欠款就超过20亿人民币。

与此同时身在美国的贾跃亭已经不再回应乐视相关的消息，时不时在他的微信公众号和微博上发自己在美国造电动车的消息。很多人在等着他回来。有债主，有员工，有用户；有关键时刻帮他的孙宏斌，还有曾投资了乐视影业的各路明星。可他却表示，“担心回国后会被限制出境，要在美国发展无人汽车事业。”

不知道还要多久，固执的贾跃亭才会回来。