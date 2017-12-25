人民日报评论同天生日募捐：慈善不能有新意而无心意

来源：人民日报评论微信公众号

原标题：“同天生日”网络募捐：慈善不能只有新意，而无心意 | 睡前聊一会儿

睡前聊一会，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。这两天的朋友圈很是热闹，有人@微信官方索要圣诞帽子，有人讨论盛唐有没有妖猫、岁月有没有芳华。然而在这之外，一款名为“同一天出生的你”的H5页面也吸引了不少目光。不过，前两天还是传递爱的画风，转眼就成了饱受质疑的靶子。

据了解，该活动由深圳市爱佑未来慈善基金会联合平台“分贝筹”发起。用户进入活动页面，可以找到和自己同一天生日的贫困学生，“一元助TA改变命远”。然而细心的网友发现，在上线的图片中，同一个受助的贫困学生，竟然换了个名字在不同的生日界面出现，甚至还有人出生在2009年2月29日这个并不存在的日子。在事件发酵之后，“分贝筹”作出回应，称这是工作人员测试效果的“小范围举动”，已紧急协调优化，避免bug再次出现。

平心而论，“同一天出生的你”的创意不可谓没有诚意，宣称7位摄影师在近一个月的时间里，深入乌蒙山区的大山中，走访拍摄了366个不同生日的孩子，全部都来自国家建档立卡的贫困户家庭。活动的策划也可谓别出心裁，用“同一天出生的TA是谁”勾起围观者的好奇心，用“听说同一天生日的人冥冥中会有命运的牵绊”触动人们的同情心，数额不多、操作简便，激发了公众的广泛参与。由此观之，从开辟爱心渠道、调动慈善热情的角度来说，这种尝试效果颇佳。

然而，再好的创意，如果失去了诚信内核，也只是阳光下的雪花。何以在测试阶段就能放出受助人信息？如何保证后续的信息发布不闹乌龙？哪怕最小的bug，也可能在善心中投射阴影。除此之外，根据慈善法规定，通过互联网开展公开募捐活动，应当在民政部统一或者指定的慈善信息平台发布公开募捐信息。可以说，对“分贝筹”的质疑已经超出了运营内容的真伪，还需要解决现实层面的法律问题。目前，捐款平台已经关闭，深圳民政局已经成立调查组，事件的进展还有待公布。

然而，相比事情本身，我们更应该思考舆情的由来。一次并不成熟的公益测试活动，映照出慈善事业在当前一个阶段的发展困境。从郭美美事件到快手诈捐门，从罗尔事件到一元画争议，一次又一次的信任危机，提示慈善事业转型的客观需求。公益领域的一些创新往往“剑走偏锋”，在意的是名声大小，比拼的是创意高低，片面强调故事的煽情力、感人度和代入感，却疏忽了公益操作的透明公开、规范合法。这种创意募捐模式，在某种程度上的确激发了人们的慈善参与，短时间内就能传播甚广，却也因为种种诚信BUG，导致人们始终紧绷敏感的神经，怀疑眼泪的真伪，追问善款的去向，担忧事件的反转，进而影响到整个社会的慈善空气。

人世间的爱有多热，人们对慈善活动的需求就有多大、要求就有多高。越是如此，越需要回归慈善的本质，不忘慈善的初心。对慈善机构而言，比起只顾着绞尽脑汁地让人们鼻子发酸，不如在信息公开、资金监管、流程管理等方面多下功夫。毕竟，慈善捐款活动不是运营方的自说自话、自卖自夸，修复程序是首要的，但修复与公众的信任关系才是最重要的。

从东南亚海啸到汶川大地震，再到日本3·11大地震，香港的人均捐款位列世界第一。在谈及香港红十字会的管理经验时，秘书长陈启明这样说道，“公信力是所有慈善机构第一个也是最重要的因素。”“慈善机构的公信力，不能是自我感觉良好，而是公众要觉得你良好，才能合格。”或许，这才是“同一天出生的你”的真正bug。

这正是：爱不在其新而在其心，善不在其形而在其行。