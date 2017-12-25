以色列拟禁止比特币公司上市 已上市的暂停交易

新浪科技讯 北京时间12月25日晚间消息，以色列证券管理局(ISA)主席舒穆尔·豪瑟(Shmuel Hauser)周一表示，将提议禁止从事比特币和其他数字加密货币业务的公司在特拉维夫证券交易所交易。

豪瑟向媒体表示，他计划于下周将该提议提交给以色列证券管理局董事会。如果通过，将举行一场公开听证会。最终该提议被批准后，特拉维夫证券交易所交易就要相应地修改其上市规则。

豪瑟说：“如果一家公司的主要业务与数字加密货币相关，则该公司将不被允许上市。如果已经上市，那么其交易将被暂停。”豪瑟还称，以色列证券管理局必须要为这类企业找出适当的监管措施。

今年年初，比特币的交易价格还不到1000美元，但如今已突破10000美元。上周五，比特币价格一度下跌30%，跌破12000美元，但随后又涨至14000美元。

豪瑟说：“我认为，比特币的价格走势像是泡沫，我们不希望投资者承担这样的动荡和不确定性。”

这份提议有可能是豪瑟的最后一份提议，他担任以色列证券管理局主席已有6年多时间，下个月将退休。(李明)