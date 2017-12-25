苏宁云商:苏宁金服增资扩股16.5%新股 募资53.35亿元

新浪科技讯 12月25日晚间消息，苏宁云商发布公告称，2017年12月25日苏宁金服与现有股东苏宁云商、南京润煜企业管理咨询中心等签署《增资协议》，同意苏宁金服以投前估值270亿元，向本轮投资者增资扩股16.50%新股，合计募集资金53.35亿元。

具体拟认购情况如下：

（1）苏宁金控指定主体出资人民币282,856.29万元，取得本次苏宁金服增资扩股后8.745%股份；

（2）员工持股合伙企业（第二期）出资人民币26,676.65万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.825%股份；

（3）云锋新创投资出资人民币100,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后3.093%股份；

（4）上海金浦投资出资人民币60,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后1.856%股份；

（5）璞致资管投资出资人民币13,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.402%股份；

（6）中金置达投资出资人民币10,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.309%股份；

（7）光际资本出资人民币10,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.309%股份；

（8）红土和鼎基金出资人民币4,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.124%股份；

（9）江苏红软投资出资人民币4,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.124%股份；

（10）深创投集团出资人民币2,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.062%股份；

（11）佳事莱投资出资人民币5,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.155%股份；

（12）英才元投资出资人民币5,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.155%股份；

（13）新华联控股出资人民币5,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.155%股份；

（14）四十人投资管理出资人民币3,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.093%股份；

（15）兴和豪康基金出资人民币3,000万元，取得本次苏宁金服增资扩股后0.093%股份。