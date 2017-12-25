工信部：进一步研究软件产业创新发展政策措施

中国证券网讯 12月25日从工信部获悉，12月21日，2017中国软件大会在北京召开，工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖参加会议并致辞。

软件是新一代信息技术产业的灵魂，“软件定义”是信息革命的重要标志和显著特征。目前，全球软件业正在步入加速创新、加快迭代、群体突破的爆发期，加快 向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，以软件为核心的数字经济蓬勃兴起，正在成为推动我国经济社会发展的新动能。党的十九大明确提出“加快建设 制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，这为我国软件和信息技术服务业的创新发展提出了新的要求。

部信息化和软件服务业司作为行业主管部门，将牢记新时代下的新使命，进一步强化“软件定义”和“数据驱动”，培育壮大数字经济，切实做好几个方面工作： 一是进一步研究软件产业创新发展的政策措施，深化软件行业“放管服”改革，做好财税政策的接续性工作。二是继续开展中国软件名城提升行动，完善创建机制顶 层设计和支撑体系建设。三是进一步推动基础软件和工业软件发展，实施工业技术软件化行动计划，继续开展国产优秀工业软件展示对接活动。四是制定发布《关于 推动大数据产业集聚区建设指导意见》，推进大数据在制造业领域的广泛深入应用。五是研究制定促进工业数字经济发展的政策文件，加快推动数字经济基础设施建 设、信息技术产业发展和制造业数字化转型。