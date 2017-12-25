斯诺登开发了一款App 称能将安卓手机变家用安保系统

澎湃新闻见习记者 承天蒙 综合报道

斯诺登（Edward Snowden）开发了一款App，能把安卓手机变成一个家用安保系统。

这款12月22日发布的App，名叫Haven（避风港）。据官方站点介绍，它能够保护用户的居所和财产安全，监控家中是否有不速之客闯入，同时又不会侵犯用户隐私。

爱德华·斯诺登

Haven的工作原理是，利用安卓手机本身包含的各项传感器部件，包括摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪、光线感应设备等，将手机变成一个动态、声音、震动和灯光的探测器。

科技网站The Verge 12月23日的报道中介绍，将Haven装在一个便宜老旧的安卓机上，它就能在有事故发生时向你的个人主要手机发送通知，包括照片、声音，甚至光线和加速度的变化，所有这些内容都不会存储在云端，而是两台手机之间点对点的直接传输。传输可以通过短消息，加密通信软件Signal，以及基于洋葱路由器（Tor）的匿名网站。

Haven软件的介绍界面

Haven由斯诺登与两个公民组织共同开发。12月22日发布的一条Youtube视频中，斯诺登介绍了Haven是一项开源软件，致力于保护公民的安全，并呼吁民众通过代码或捐款对项目进行支持。

斯诺登为美国国家安全局（NSA）前雇员。2013年6月，斯诺登将美英情报机关网上监视计划的相关秘密材料交给了《华盛顿邮报》和《卫报》。此后，斯诺登获得了俄罗斯的庇护。

斯诺登在俄罗斯流亡的数年内，一直在致力于反对网络科技对用户隐私权的侵犯。

据科技网站TechCrunch 12月25日报道，斯诺登早先于2016年7月开发了一个iPhone手机壳，这个手机壳能够检测出设备是否在传输非正常数据，将用户置于被发现的危险之中。TechCrunch在报道中还评论称，对于侵犯用户隐私权的服务，斯诺登一直积极发声反对。他先前曾经建议用户不要使用网络云盘Dropbox，不要使用谷歌和Facebook，还曾经于2016年12月通过网络直播与网友对话，阐述了为什么数据收集是“未来的核心问题”。