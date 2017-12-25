融创增资乐视影业成第1大股东 孙宏斌话语权再进一步

融创增资乐视影业成第一大股东 孙宏斌话语权再进一步

本报记者 卢晓 北京报道

乐视影业的股权调整结果终于浮出水面。

12月25日下午，乐视网（300104.SZ）宣布，天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）拟对乐视影业增资，增资完成后，天津嘉睿持有乐视影业40.7500%股权，为第一大股东，乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）持有标的公司16.3592%股权，为第二大股东。这意味着乐视网董事长孙宏斌在乐视影业的话语权得到进一步加强。

据《华夏时报》记者了解，乐视影业成立于2011年，由乐视网创始人贾跃亭和光线影业创始人张昭共同设立，主要从事电影制片、电影发行、版权运营等业务。乐视影业此前宣布改名为新乐视文娱。

目前尚不清楚天津嘉睿增资的每股价格与全部出资金额。但有乐视网内部人士对《华夏时报》记者表示，据其了解乐视控股持有的乐视影业股份貌似没有什么变化，比例减少大约是因为被稀释。工商资料显示，贾跃亭目前仍是乐视影业董事。

乐视控股此前一直保持乐视影业大股东地位，但与二股东天津嘉睿间的持股差距在逐步缩小。

今年1月，孙宏斌旗下的天津嘉睿汇鑫以150亿入股乐视时，其中一项是以10.5亿元购买乐视影业15%的股权。公告显示，这部分股份系乐视控股转让。而在转让后，乐视控股仍持有乐视影业28.38%的股权，为第一大股东。

但在半年后，二者的持股差距已经不到1%。乐视网在今年7月发布公告，宣布乐视控股当时持有乐视影业21.81%的股权，为第一大股东。而天津嘉睿持有乐视影业 21.00%股权，为第二大股东。

值得注意的是，乐视影业注入上市公司的计划早已提出。2016年5月，乐视网宣布拟以41.37元/股向乐视影业股东发行1.65亿股，支付现金29.79亿元，合计作价98亿元，收购乐视影业100%股权。

但后续却一波三折。因为与乐视影业的重组方案迟迟未能公布，乐视网自2017年4月17日起，停牌时间已超过八个月。此前曾有业内人士对记者透露，方案迟迟未能公布源于各方对于价格没有达成一致。

12月25日，《华夏时报》记者查询工商资料显示，乐视影业目前拥有45位出资人。

乐视影业的估值在这期间也一路下滑。以孙宏斌今年1月入股乐视影业时的价格粗略计算，乐视影业的估值大约为70亿元，比2016年5月时的98亿元估值下滑近30%。而随着乐视网的股价被基金不断调低，乐视影业的估值变化尚不清楚。

此外，乐视影业的业绩也表现不佳。融创中国（01918.HK）今年8月末披露，

乐视影业2016年度营业收入10.98亿元，扣非后归母净利润仅为1.45亿元，近有当初承诺利润的27.9%。而值得注意的是，截至2017年一季度末，乐视影业对乐视控股的其它应收款达到17.08亿元，有这相当于乐视影业2016年营业收入的1.5倍。

贾跃亭为实际控制人的乐视控股何时能还上这笔17亿欠款？而乐视控股又将如何处理在乐视影业中的剩余股份？