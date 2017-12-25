深圳叫停给同一天出生的你捐款项目 涉曝光儿童信息

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“同一天出生的你”捐款活动刷爆朋友圈

央视新闻客户端消息：“听说同一天生日的人冥冥中会有命运的牵绊”，这两天，一个名为“同一天出生的你”的捐款活动刷爆了微信朋友圈。

项目的设计十分巧妙，网友输入自己的生日信息，系统将生产一个页面，出现一位与自己同一天生日的贫困儿童。此时，网页会鼓励网友向这位山区小朋友捐款一元。

同一个贫困学生 却有不同生日？大量网友质疑活动的真实性

但接下来，有细心的网友发现同一个孩子的照片，竟然出现了不同的生日和姓名，比如2009年1月3日出生的阿碧，和2009年11月24日出生的贵碧，照片显示，她们是同一个人。

甚至信息还显示有贫困学生出生在2009年2月29日，而这一天其实并不存在，有媒体称，根据不完全统计，“一人分饰两角”的例子至少有6个，随后大量网友开始对活动真实性产生了质疑。

这个活动是由谁发起的？捐款信息是真是假？央视记者也登陆了“同一天出生的你”活动主办方公众号“分贝筹”，发现“分贝筹”是由北京零分贝科技有限公司和爱佑未来慈善基金会联合推出的互联网扶贫筹款产品。目前筹款活动已经停止，页面显示该活动已经筹集善款255万多元，将全部用于云南省镇雄县贫困学生一年的生活补助。

活动主办方：不方便接受采访

记者分别联系北京零分贝科技有限公司和爱佑未来慈善基金会的负责人，双方均表示正在接受调查，不方便接受采访。

就这一事件的最新进展，我们也采访了深圳市民政局相关负责人，一起来听听。

深圳市民政局民间组织管理局局长 凌冲：深圳市民政局针对同一天生日网络募捐活动，成立了一个调查组，从12月24号开始进行调查我们已经约见了爱佑未来基金会的负责人，责令他们一个是停止本次募捐活动，第二个是提交本次募捐活动的情况报告，第三个是把所有本次活动有关的在网络上发布的相关的资料提交给我们。目前调查正在进行当中，有进展我们会尽快的发布，根据调查的情况，我们会依法依规做出处理，处理的结果也会尽快向公众公布。

稍早前，我们记者收到深圳市爱佑未来慈善基金会发来的一份情况说明，说明中提到，基金会成立于2015年12月22日，于2017年6月完成慈善组织认定，获得公开募捐资格。

在今年4月与云南省昭通市镇雄县扶贫开发办公室和北京零分贝科技有限公司，合作推出了“分贝筹”微信公众号应用产品。而“同一天生日”活动，原定于12月24日正式发布，但在22日晚，该活动在测试阶段意外泄露，由于活动还处于测试阶段，导致部分受助儿童的信息出现误差，决定停止该项目。

专家：此事件伤害公募基金会公信力

就此事件，记者也电话采访了北京师范大学中国公益研究院院长王振耀，他表示，此次公开募捐造成的乌龙事件，不仅会伤害公募基金会的公信力，同时这种曝光儿童信息的行为也会对儿童的权益造成一定的伤害。（央视记者 李玉梅 汪雪梅）