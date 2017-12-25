评论：“同一天出生的你”募捐，熟悉的配方和味道

来源：南方都市报

12月23日，一个名为“分贝筹”的爱心活动刷爆了朋友圈。活动页面宣传“一元助T A改变命运”，用户输入自己的生日，可寻找和自己生日相同的贫困学生，为其捐赠一元钱。但不少网友贴出的照片显示，同一个受助的贫困学生，却在不同的生日界面中出现，且名字也不同，甚至信息还显示有贫困学生出生在2009年2月29日，这一天其实并不存在。这些问题引发了不少网友的质疑。当晚，“分贝筹”对外发布通报称，活动在测试阶段被工作人员发到朋友圈后传播开来，出现了信息错误和界面不稳定的情况，就此向公众道歉。目前，已紧急协调优化界面，避免系统再次出错。(昨日《北京青年报)

移动互联网时代，一些公益活动逐渐搬到线上运行，在方便招揽参与者、形成公共议题的同时，注定也要接受更大的考验。稍有不慎，一点瑕疵就会强化公众对于公益行为的不信任。尴尬的是，从凉山“假慈善”直播事件、罗尔事件，到“一元买画”事件，这个问题并没有得到解决，甚至暴露问题的方式越来越粗拙。作为后来者，“分贝筹”这个爱心活动闹出的动静虽比它们小，但同样会对观者带来深刻的负面心理暗示。

从技术的角度分析，多个案例显示，同一人出现不同的、却有规律的名字，此处 叫“贵 碧”，彼 处 叫“阿碧”，此处叫“小豪”，彼处叫“阿豪”，更像是后台给同一人备注的不同称谓。若真是信息错误和界面不稳定，更多出现的恐怕是“阿碧”被标为“小豪”，而不是怎么叫都八九不离十。至于生日出现2009年2月29日，对于自带标准日历的系统来说，怕也是背不了这锅，这同样更像是人工乱写的数字。除此之外，一些孩子手中牌子的文案相同，也逃不了策划的痕迹。这到底是他们所想，还是组织者所想？

无论真相如何，此事都可以得出两点结论。一是组织者这活干得太不用心，若“测试阶段不慎发入朋友圈”属实，直接就证明了这一点；若不属实，这显然不是个有力的免责理由，毕竟无论正式台本还是测试版，运营者都通过其募集到了相关款项，整个募捐流程都完成了。因此，这些“一元助TA改变命运”的页面均可视为一份正式捐赠合同。真要向公众诚挚道歉，就应该原路退回款项，而不是道完歉匆匆收钱走人。

二是根据活动介绍，所有善款均进入活动另一发起方、一家公募基金会的账户，而不是第一时间到达受捐者手上。按正常的操作模式，发起者还要分摊一部分到机构运营成本中。从这个角度说，“一元助T A改变命运”其实是故意混淆了概念———网友以一元钱提供帮助，但孩子受助的方式不是得到这一元。至于你捐一元，他们能得多少，对不起，根据记者的调查，捐赠者实际上缺乏追踪渠道。当然，更要命的问题是，系统把不少孩子的名字都标错了，基金会能准确找到捐赠对象吗？还是有的根本就不存在？

还有一些值得商榷的地方，包括展示孩子的个人照片，哪怕这一行为得到了监护人授权，他们也未必了解此举的长远影响。至于让孩子在胸前举着感谢的话，则不啻为另一种形式的“示众”。贫穷不是一种原罪，也不可耻，这么多年过去了，我们为什么还需要贫困学子感激涕零？通过唤起道德优越感实现的公益，能叫公益吗？ □小指