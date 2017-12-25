新浪科技> 互联网 > 正文

评论：“同一天出生的你”募捐，熟悉的配方和味道

评论：“同一天出生的你”募捐，熟悉的配方和味道
2017年12月25日 08:26 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：南方都市报

　　12月23日，一个名为“分贝筹”的爱心活动刷爆了朋友圈。活动页面宣传“一元助T A改变命运”，用户输入自己的生日，可寻找和自己生日相同的贫困学生，为其捐赠一元钱。但不少网友贴出的照片显示，同一个受助的贫困学生，却在不同的生日界面中出现，且名字也不同，甚至信息还显示有贫困学生出生在2009年2月29日，这一天其实并不存在。这些问题引发了不少网友的质疑。当晚，“分贝筹”对外发布通报称，活动在测试阶段被工作人员发到朋友圈后传播开来，出现了信息错误和界面不稳定的情况，就此向公众道歉。目前，已紧急协调优化界面，避免系统再次出错。(昨日《北京青年报)

　　移动互联网时代，一些公益活动逐渐搬到线上运行，在方便招揽参与者、形成公共议题的同时，注定也要接受更大的考验。稍有不慎，一点瑕疵就会强化公众对于公益行为的不信任。尴尬的是，从凉山“假慈善”直播事件、罗尔事件，到“一元买画”事件，这个问题并没有得到解决，甚至暴露问题的方式越来越粗拙。作为后来者，“分贝筹”这个爱心活动闹出的动静虽比它们小，但同样会对观者带来深刻的负面心理暗示。

　　从技术的角度分析，多个案例显示，同一人出现不同的、却有规律的名字，此处 叫“贵 碧”，彼 处 叫“阿碧”，此处叫“小豪”，彼处叫“阿豪”，更像是后台给同一人备注的不同称谓。若真是信息错误和界面不稳定，更多出现的恐怕是“阿碧”被标为“小豪”，而不是怎么叫都八九不离十。至于生日出现2009年2月29日，对于自带标准日历的系统来说，怕也是背不了这锅，这同样更像是人工乱写的数字。除此之外，一些孩子手中牌子的文案相同，也逃不了策划的痕迹。这到底是他们所想，还是组织者所想？

　　无论真相如何，此事都可以得出两点结论。一是组织者这活干得太不用心，若“测试阶段不慎发入朋友圈”属实，直接就证明了这一点；若不属实，这显然不是个有力的免责理由，毕竟无论正式台本还是测试版，运营者都通过其募集到了相关款项，整个募捐流程都完成了。因此，这些“一元助TA改变命运”的页面均可视为一份正式捐赠合同。真要向公众诚挚道歉，就应该原路退回款项，而不是道完歉匆匆收钱走人。

　　二是根据活动介绍，所有善款均进入活动另一发起方、一家公募基金会的账户，而不是第一时间到达受捐者手上。按正常的操作模式，发起者还要分摊一部分到机构运营成本中。从这个角度说，“一元助T A改变命运”其实是故意混淆了概念———网友以一元钱提供帮助，但孩子受助的方式不是得到这一元。至于你捐一元，他们能得多少，对不起，根据记者的调查，捐赠者实际上缺乏追踪渠道。当然，更要命的问题是，系统把不少孩子的名字都标错了，基金会能准确找到捐赠对象吗？还是有的根本就不存在？

　　还有一些值得商榷的地方，包括展示孩子的个人照片，哪怕这一行为得到了监护人授权，他们也未必了解此举的长远影响。至于让孩子在胸前举着感谢的话，则不啻为另一种形式的“示众”。贫穷不是一种原罪，也不可耻，这么多年过去了，我们为什么还需要贫困学子感激涕零？通过唤起道德优越感实现的公益，能叫公益吗？ □小指

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有