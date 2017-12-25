比特币动荡历史重演：暴跌后又反弹40%

新浪科技讯 北京时间12月25日早间消息，在过去24小时内，比特币的价格反弹超过40%，从11000美元低点一跃飙升至15300美元。CoinDesk指数显示，与创纪录的19600美元峰值相比，比特币价格的五日跌幅超过40%。

尽管经历了崩盘和反弹，在今年11月底买入比特币的投资者仍可获得近80%的收益。大多数其他品种的加密货币，包括以太坊（Ethereum）和莱特币（Litecoin），也有相当不错的收益率。

在比特币价格暴跌之际，Coinbase等主要交易所的交易流量急剧增加，原因可能在于大量新投资者的恐慌性抛售。但对比特币来说，本轮疯狂的波动并不是什么新鲜事，而且，即使在暴跌崩盘的时候，比特币论坛的长期拥护者们也把价格下跌视为“打折销售”，敦促投资者抓住“买进”良机。

这种判断有情可原，因为在今年加密货币已经历了几次大起大落。仅在9月一个月，比特币就暴跌了近40%。从11月8日到11月12日，价格从7459美元降到了5857美元，跌幅接近22%，而在12月7日之前又涨到了16858美元。然后在两天时间内又下跌近12%，12月16日触及19300美元的创纪录高点。

回归往昔，2011年6月，比特币曾在两天内下跌68%；2012年1月，在一天内下跌36%；2013年3月，在五天内暴跌超过33%。所有这些暴跌都发生在比特币交易价格处于100美元以下的时期，其中一些投资者经过了数月甚至数年的时间才从重创中恢复过来——但是，由于投资者对比特币的信心不减，长期持有者仍能获得巨大回报。（杨戈）