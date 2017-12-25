巴菲特合作伙伴：比特币是疯狂泡沫 投资它很愚蠢

（原标题：查理·芒格谈起比特币：这是彻底的疯狂）

查理·芒格作为世界上最著名的投资者之一，也是巴菲特的重要合作伙伴。在成为伯克希尔哈撒韦副董事长之前，这位亿万富翁自己也有相当耀眼的投资记录。从1962年到1975年，芒格给出了20%的年均回报率，而标准普尔500指数同期仅有5%的回报率。

早在11月30日在密歇根大学罗斯商学院出席活动时，芒格就已经发表了自己对加密货币的看法，作为一个比特币怀疑论者。芒格说：“我认为投资比特币是个愚蠢的主意，这简直是疯狂的泡沫，毫无建设性的想法，把人们引诱到了一夜暴富的虚幻当中，这不应该是你应该考虑的事。有很多东西并不会自动为你工作，找出它们，然后避免这它们产生任何接触，比特币就是其中一样你应该避开的东西。

对芒格的这个采访在YouTube上发布后，基本上没有被人注意，几周过去也只有约7000点击量。这位93岁的亿万富翁在采访中进一步解释了为什么比特币不是黄金的替代品：“你知道，人们认为黄金有存储价值是有根据的，因为你无法凭空捏造更多的黄金或让它们的产量迅速增加，所以它具有稀缺性。但是相信我，人是有能力创造更多的比特币，虽然比特币矿工会告诉你有各种规则，他们不能随意扩大产量做，但不要相信他们，当有足够的激励出现时，坏事就会发生。”

在近几周内，芒格并不是唯一一个批评比特币的投资大腕，价值投资巨头Seth Klarman上周五称该比特币如同 “交易沙丁鱼”一般。根据Coinbase的数据，比特币价格周五下跌了28%，跌至12000美元以下。尽管急剧下降，但比特币今年涨幅仍高达1100%左右。