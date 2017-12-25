比特币暴涨暴跌背后：价格被大佬操控 散户受损

原标题：“白鲸”狩猎场： 比特币暴涨暴跌的背后

殷怡

比特币的话题依然在持续，只是这次不再是讨论它在过去的一年时间里暴涨了多少，而是它在过去的6天里暴跌了多少。

“虽然之前几乎所有人都在预警说‘（价格）太高了太高了’，但投资人似乎更愿意相信‘还会更高’。在短时间里，出现了如此大的下跌，且反弹乏力，还是出乎很多人的意料。损失之大，可想而知。”一位欧洲比特币玩家对第一财经记者如是说。

退潮了，沙滩上都是“裸泳者”

12月17日，比特币价格一度站上近20000美元（约合13.2万元人民币）的高点，然而强劲的势头在随后急转而下。上周五（12月22日），比特币价格更是在24小时内跌破从16000到11000美元的六道整数关口，较历史高位跌去8000多美元。

换言之，在仅仅5天时间内，比特币的价格跌去了大约三分之一。

更为“夸张”的是，从12月22日下午开始，虚拟代币市场出现集体暴跌，临近北京时间当天23时左右，包括比特币在内的多种虚拟代币出现全面下跌，平均跌幅超过30%。

截至当地时间12月22日美股收盘，比特币的下跌狂潮也暂告一段落。

但从北京时间24日晚间开始，比特币与“小兄弟”们重启暴跌模式。截至发稿，比特币24小时跌幅达11%，比特币现金、瑞波币的跌幅已扩大至20%。

与此同时，受币价下跌的影响，刚刚上线数日的比特币期货也出现较大跌幅。截至发稿，芝加哥商品交易所（CME）比特币期货BTC1月合约收跌1430美元，报13900美元。

比特币现货暴跌之时，芝加哥期权交易所（CBOE）的近月比特币期货盘中触发熔断，后恢复交易。截至第一财经记者发稿时，比特币期货XBT1月合约收跌1340美元，报13950美元。

真是“白鲸”干的?

一位手上握着100多枚比特币的日本玩家告诉第一财经记者，在上周里，他几乎每天都在和全球不同地区熟识的同行保持联系，大家都试图从各种渠道来打听这次暴跌的原因。“虽然上次中国有关部门出台监管政策也让市场出现了大跌，但很快得到了修复，并且价格继续走高。分析一下上周的情况，除了韩国对比特币正在进行‘围剿’，我们并没有看到其他有大的经济体在酝酿新的政策。”

事实上，不仅是这位日本玩家和他的朋友们对这次暴跌的原因不得其解。第一财经记者注意到，同样是在上周，原本因为政策所限而早已非常冷清的比特币“玩家”交流群突然又活跃了起来——毫无疑问，如此大幅度的“暴跌”，让“前玩家”们又兴奋了。

总结下来，相当多的观点认为，比特币这波下跌一方面是因为前期涨幅过猛，短线回调属于正常现象；另一方面，在圣诞节年关将至之时，持币大户因此前大幅获利而不断卖出比特币现货清仓，随后暂时离场；同时，也不排除一部分投资人和机构想要做空比特币的可能。

“现在，很多资金从比特币流入到了其他可替代的数字货币。”悉尼财富顾问公司ASRWealthAdvisers的股票和衍生产品顾问沙恩·查内尔（ShaneChanel）近日对媒体表示。

不难发现，这一波下跌开始于12月17日，正是芝加哥商品交易所上线比特币期货的时间。

“毫无疑问，由于比特币前期上涨太猛，已积聚了足够大的风险，比特币期货这种‘对冲风险’的工具一推出，就立刻被认为是‘压垮骆驼的最后一根稻草’。”上述日本玩家表示，“再加上当时价格已经到了20000美元的整数关口，从投资者心理上来说，无论如何都会考虑一下‘是不是该抛了’。”

第一财经记者留意到，很多玩家非常“笃信”比特币的前期暴涨和近期的暴跌都是“白鲸”（whales）干的。

“白鲸”一词，因最近出现在美国彭博社的报道中而被各国投资者所津津乐道，它是指“持有大量比特币的大佬们”。该报道称，全球近40%数量的比特币控制在仅约1000人手里，这些人对比特币行情会有较大影响。

美国著名的资本管理公司AQR前执行董事兼金融市场研究部负责人布朗就非常认同这一说法。他在接受媒体采访时表示，“白鲸”们会同步行动或预先沟通，“很多大佬都彼此熟悉，在比特币早期还不为人知的时候，他们就通过比特币互相认识，所以很有可能会联合起来控制市场走势。”

第一财经此前报道过的“法漂”Baron，也是一位比特币的爱好者。几年前他从伦敦政治经济学院毕业后，加入了一家欧洲大型投资机构，平日主要负责权益类投资事务。在接受第一财经采访时，Baron表示，他在很早之前就已经注意到了“比特币白鲸”的说法。“如果真存在‘白鲸’，且他们之间真的在协同作战，那么因为比特币的特殊性，‘白鲸’们可能不会受到任何惩罚，或者说，压根就很难查到谁是‘白鲸’。由于比特币的匿名性特质且交易很难追踪，各国证券监管部门在查处股票内幕交易上的做法，对比特币来说基本不适用。”他说。

无畏的“磷虾”

在自然界，无数的“磷虾”为大型海洋动物提供了丰富的食物，那么在比特币的生态圈里，如果说存在“白鲸”，那谁又是“磷虾”呢？答案是：散户投资人。

据香港媒体此前报道，比特币价格的不停上涨吸引不少人入场，甚至有人嫌赚得不够，用尽各种办法来投资比特币。就在本月上旬，有投资者逢高出货，套现1700万港元后买进香港豪宅单位“海之恋”；不过也有人的做法正好相反，卖掉自家的物业资产，大肆买入比特币。

GoogleTrends（谷歌趋势）的数据显示，12月份，对如何用信用卡进入加密货币领域感兴趣的人数出现激增。随着比特币价格飙升，互联网上有关“用信用卡购买比特币”的搜索量暴增，本月创下了历史新高。

与此同时，一些原本在华尔街相当有话语权的投资界大佬也在推波助澜。

在上周的一份报告中，摩根大通前首席策略师、美国证券研究公司Fundstrat联合创始人汤姆·李（TomLee）将比特币2018年年中目标价从11500美元上调至20000美元——尽管当天比特币价格大跌，一度跌破11000美元。

他还将比特币2022年目标价维持在2.5万美元不变，并将美股场外市场的一只基金——比特币投资信托（BitcoinInvestmentTrust，GBTC）的2018年年中目标价从1300美元上调至2200美元。今年迄今为止，GBTC上涨逾1500%，至1990美元。

不过相对于“年轻一代”投资家的激进，老前辈们的态度显然是极其保守的。“股神”巴菲特的黄金搭档——伯克希尔·哈撒韦公司的副主席查理·芒格近日首次谈到了他对加密货币的看法。在他看来，比特币的炒作是彻头彻尾的“疯狂之举”，甚至直言不讳地说，“人们应当像躲瘟疫那样避开比特币”。

美国证券交易监督委员会(SEC)日前在官网发布声明，重申加密货币存在“被盗窃或损失，包括黑客攻击”等重大风险。SEC主席杰伊·克莱顿(JayClayton)表示，比特币和其他借比特币热潮发起的交易热潮令他感到担忧，目前加密货币市场对于投资者的保护远远低于传统的证券市场，相应地也产生了更多的欺诈和内部交易机会。