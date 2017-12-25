互金行业违约率翻倍 “百行征信”年内落地有难度?

《投资者报》记者 闫军 王宇

财新报道称，由中国互联网金融协会（以下简称“互金协会”）牵头成立的个人信用信息平台“信联”将正式定名为“百行征信”，并于今年底正式成立。

今年年中，组建“信联”的消息曾一度传出，其进展情况广受业内外关注，其中一个重要的原因是P2P平台的违约率在激增。

近日，《投资者报》记者从某行业高管交流会上获悉独家消息，因不纳入央行征信，越来越多的借款人主动选择逾期甚至拒不还钱。知情人对《投资者报》记者透露说，由于近段时间舆论对现金贷非议较多，加上有平台高层高调抛出“还不上就当送你了”等“温情”论调，互金行业平均违约率从11月21日左右的25%上升到了现在的50%，短短一个月时间足足增长了一倍，而30天以上的逾期率则由5%上升到了10%。

北京某互金平台的一位高管也对《投资者报》记者称，其平台上近来一个月出现了借款人组团拒绝还款的现象。如果借贷平台未来能够接入征信系统，借款人不还钱行为将被列入黑名单，就能切实降低逾期率，还能遏制多头借贷。

多头借贷危害行业发展

所谓“多头借贷”，即同一贷款者同时向多家金融机构进行借贷。由于这种行为可能助长借款人过度借贷，而平台又缺乏征信信息，通常蕴含着较高风险。当市场对较高的现金贷利率口诛笔伐时，网贷平台却饱受多头借贷的坏账之苦。

其中部分借款人甚至根本不打算还钱，他们把多头借贷称为“撸口子”，每个平台是一个“口子”，还网上组群交流“撸口子”经验，更有人堂而皇之地宣称“凭本事借钱，为什么要还？”“熬过了催收时间，就不用还了。”

日前，国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震在公开场合表示，全国现金贷平台现有将近2700家，用户约1000万人，其中约200万用户存在多头借贷情况，有50万人在一个月内连续向10余家平台借款。

一家地处广东、规模处于前列的平台负责人向《投资者报》记者介绍称，多头借贷、过度借贷一直是网贷行业倍感苦恼的事情。随着互联网技术的普及，越来越多的人享受到了科技金融带来的便利。但是，由于缺少征信数据共享机制，缺乏对借款人的约束机制，不可避免地会滋生过度借贷乃至恶意借贷，“老赖”也就成为互金行业的“牛皮癣”。

“只要不上央行征信记录，不影响买房、买车，只要有地方下款就借。”一位职业“撸口子”者在网络聊天群里如是“指点”别人，“熬过前几天的电话轰炸就好了。”

对此，北京网贷协会、厦门金融办甚至互金平台宜信都曾试图成立信息共享系统，但是效果并不理想。直到11月24日，互金协会通过了参与发起设立个人征信机构的事项，“信联”将纳入央行征信中心不能覆盖到的个人客户金融信用数据，构建一个国家级的基础数据库，实现行业的信息共享，以有效降低风险。

据悉，“信联”由央行主导、互金协会出面牵头组建，邀请芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、北京华道征信各出资8%筹建。“信联”正式定名为“百行征信”，董事会和股东大会已选出现任汇达资产托管有限公司董事长朱焕启出任董事长，并暂时兼任总裁。

民间版征信系统利好多方

其实市场对多元化的征信机构有着强烈的需求，“百行征信”被市场寄予厚望。

信而富副总裁吕宇良向《投资者报》记者表示，目前国内征信体系不健全，各企业数据形如孤岛。协会牵头建立数据共享机制，会有助于行业合规、健康发展，也将进一步提升全民信用意识。

上海某网贷平台创始人也对《投资者报》记者表示，通过“百行征信”，未来可以实现机构间的数据共享，统一标准，得出更客观真实的个人征信报告，打击多头借贷等不良现象。以后将没有“不用还”的网贷，一举打破征信数据不互通的壁垒，从源头上改变借款人的信用意识。

而上述广东互金平台负责人向《投资者报》记者介绍，与央行个人征信系统相比，侧重于互金领域的“百行征信”在数据源和数据结构上会有比较明显的差异，在人群覆盖上可以更多元化，能够很好地填补市场空白。

“未来如果打通支付宝、微信、网贷平台等信用数据，不仅能丰富征信评估维度，也能依托于政府的号召力聚点成面，让个人征信数据发挥更大效用，让信贷审核更方便快捷。”他表示，多元化征信体系也是对央行征信的补充，银行等机构也可对小额借款人的信用状况进行交叉比对，提高信息校验的准确性。

值得注意的是，征信数据共享之后，不仅对借款人有了约束，对平台也绑上一道“紧箍咒”，会使得平台在逾期披露上更加透明。

《投资者报》记者了解到，目前虽然各家平台会向互金协会上报逾期情况，但是大家对逾期的理解并不相同。上海某网贷平台从业者告诉《投资者报》记者，现在各平台披露的逾期率跟真实情况可能有些差距，等“百行征信”建成以后，还需要制定共同的逾期标准，届时才能真正反映行业的不良水平。

不过，有不少平台负责人指出，对于媒体报道“百行征信”年底落地存疑，因为时间非常紧迫。此外，共享数据的真实性、信息安全以及利益公平分配等诸多挑战都尚待解决。