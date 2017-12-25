比特币7天掉价7000美元 多因素利空“袭击”比特币

新京报讯 （记者王全浩）进入12月快速上涨的比特币近日出现拐点，在12月17日站上2万美元关口后，行情急转直下，12月22日单日降幅超过20%，以最近7个交易日计算，比特币价格已经下跌30%。行情急跌导致海外知名交易所Coinbase一度宣布暂停交易。

截至昨日记者发稿，比特币价格维持弱势，bitfinex平台报价为12612万美元，较前一个交易日下跌10%。

24小时蒸发1000亿美元

海外平台数据显示，上周五，比特币价格24小时内从16000美元跌至11000美元，部分平台一度跌至10400美元，相较12月17日两万美元的高点计算，比特币价格几乎腰斩，24小时比特币市值蒸发1000亿美元。这一数字超过了高盛、摩根士丹利的市值。

比特币放量暴跌，交易量之大致使一些比特币交易平台服务器宕机。美国最大的比特币交易平台之一Coinbase表示，由于比特币的价格暴跌，大量卖盘涌现，交易暂时瘫痪。

急跌过后，比特币市场出现分歧。23日比特币价格反弹至15000美元，较上日低点反弹约4000美元，24日，比特币价格重新下跌至13000美元附近，截至发稿，bitfinex平台报价为12612万美元，较上一交易日下跌10%。

“过山车”式的行情吃掉了近7000美元的涨幅。

今年9月中旬至12月中旬，比特币价格上涨迅速。11月初比特币维持在5000美元附近，11月最后一周，比特币价格上涨超40%，币价不仅突破了1万美元关口，继续上冲至1万5千美元，进入12月，币价冲至2万美元。最近7个交易日，比特币价格锐减7000美元，几乎吃掉了12月上半月的涨幅。

多因素利空“袭击”比特币

比特币价格暴跌的原因，目前各家说法不一。其中，部分业内人士认为，美国期货交易所上线比特币期货，为投机者增加了做空的渠道。

12月11日，美国芝加哥期权交易所上线比特币期货品种；12月18日，全球最大的期货交易所，美国芝加哥商业交易所旗下的比特币期货产品也上市交易。上述两家平台为投资者增加了做空比特币的渠道。

在币圈投资群中，有部分比特币炒家认为，近期币价上涨过快，是这次下跌的主要原因。从K线图来看，比特币价格出现加速上涨的趋势，市场投机情绪浓重，击鼓传花难以延续。

除了外部利空因素，比特币内部也出现了“技术分歧”。在比特币社区，近期最热的话题当属比特币分叉潮。分叉可以简单理解为“路线竞争”，由于比特币社区内部对比特币未来产生不同观点，持不同意见的一方在原有基础上运行新版本的协议，“硬分叉”即产生。

目前，比特币社区已经出现多个分叉版本，诸如BCH（比特现金）、BTG（比特黄金）、SBTC（超级比特币）、GOD（比特币上帝）等。业内人士认为，上述分叉对比特币的价值造成了损害。此前一直支持比特币的莱比特矿池创始人江卓尔，已经转而支持另一款分叉的“比特币”。

海外机构提示比特币风险

12月中旬，美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton强调了比特币风险，并让投资者小心ICO（首次代币发行）。他在网站上的声明中称，投资者应当理解ICO到目前为止没有在美国证券交易委员会进行注册，且委员会也没有批准任何持有数字货币的上市交易基金。Clayton明确指出了比特币狂热隐藏的风险，包括投资在当事人不知情的情况下转移至海外。

“股神”巴菲特的黄金搭档——伯克夏·哈撒韦公司的副主席查理芒格（Charlie Munger）认为，比特币的炒作是彻头彻尾的“疯狂之举”，人们应当像躲瘟疫那样避开比特币。

“我认为，即便停下来想一想比特币都是十分愚蠢的行为”，芒格日前表示，“比特币是疯狂的泡沫，糟糕的点子，他们用无需太多的洞察力或工作就可以轻松致富的概念来吸引别人。”芒格认为，比特币无法替代黄金，投资者要像躲瘟疫一样远离。

日本央行行长黑田东彦12月21日表示，比特币的运作方式不像一个正常的支付手段，正被用于投机。

黑客攻击等不确定性事件也是玩家面临的潜在风险。12月19日，一家名为Youbit的韩国比特币交易所因为遭遇黑客攻击而申请破产保护，黑客总共盗取了这家交易所17%的资产，这是这家比特币交易所不到8个月内经历的第二次黑客攻击。

据央视报道，近日，河南省中原油田公安局成功破获了全国首例比特币盗窃案。嫌犯戴某精通软件编程，把下载的正版钱包软件破解后，加入传输用户名和密码的程序盗取比特币，一旦别人把比特币存入电子钱包，他就会知道对方的账户名和密码，并转移电子钱包内的比特币。通过这种方式，戴某已经作案三起，涉案2000多万元。目前，警方已经查清戴某的账户并冻结，追回赃款200多万元。