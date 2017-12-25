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脱困县的电竞诱惑：重庆忠县逐梦电竞产业生态圈

脱困县的电竞诱惑：重庆忠县逐梦电竞产业生态圈
2017年12月25日 00:04 21世纪经济报道
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　　本报记者 李果 重庆忠县报道

　　导读

　　电竞赛事举办仅仅是一个开端，忠县真正寄希望的是发展包括娱乐体验、游戏研发与检测、人才培养、电竞装备制造等为一体的电竞产业生态圈。

　　跨过忠县长江大桥，出租车继续行驶三公里，在一座安静的工业园区旁边停下，司机好心提醒记者：“这里打不到回去的车哟。”

　　12月21日，21世纪经济报道记者来到重庆忠县，两天后，“CMEG2017全国移动电子竞技大赛总决赛”将在忠县举办。巨大的电竞场馆就在工业园区另一头，尽管还有两天便将举行比赛，但这里仍像一个忙碌的施工工地。

　　忠县目前是重庆市少数几个未通高铁的区县。如果从成都出发，最佳的选择是先坐3个小时的动车到石柱县，转乘大巴车蜿蜒行驶一个小时后，抵达忠县县城。

　　和大多数三四线城市一样，忠县的青壮年外出务工，本地以中老年人居多，这里的生活状态似乎与电竞无关，整个县城与旁边的江水一样，安静而缓慢。

　　忠县这座距离重庆210公里的三峡库区城市，寄希望于电子竞技产业带动全县经济发展。在没有电竞产业基础的背景下，“举全县之力”所发展的电竞产业是否有逻辑可循，能否真正带动经济发展？

　　电竞诱惑

　　冬季的忠县，总笼罩着一层白雾，当地居民习惯围坐在一起，烧柴取暖。临江路是忠县的一条景观路，顺长江而建。天气晴朗的时候，江边出现很多洗衣服的妇女，她们用木槌捶打衣物，白色的洗衣粉泡沫很快消散在江水中。

　　还能在这个时代看到用江水洗衣的场景，26岁的孙传宗只觉得，“忠县的工业还是太落后了，连水都不曾被污染。”

　　孙传宗在这座县城长大，高中辍学，已经娶妻生子，现在做着网约车司机，他准备过完年出去找工作。“忠县太小，不好挣钱，”他说，“但是有些消费比重庆还贵，比如吃烧烤一个人要七八十元。”

　　2016年，忠县刚刚把贫困发生率降至3%以下，摘掉了市级贫困县的帽子。事实上，这座库区城市正经历着GDP增速和常住人口双降的问题，迫切需要找到新的经济增长点。

　　而在做《2017年忠县政府工作报告》时，忠县县长夏江对于地方经济发展问题有更直接的描述，第一是忠县工业经济总量小，规模以上工业企业只有62户，与周边区县差距较大；第二是重大基础设施建设滞后，周边区县均已开通铁路，而忠县开通铁路还要做大量的工作；第三是区域竞争激烈。近年来，重庆市先后有7个县撤县设区。在剩余12个县中，不少县发展势头迅猛。

　　“标兵渐远，追兵渐近”，夏江说，而撤县设区任务同样艰巨。在此背景下，电竞产业被忠县寄予厚望。

　　根据企鹅智酷与腾讯电竞发布的报告显示，预计2017年我国电子竞技产业规模和用户规模分别将达到约400亿元和2.6亿人，“电子竞技目前正处于爆发期，无论是市场规模还是用户规模都在大幅度的增长”，上述报告称。

　　“现在人是不多，但是到了过年，打工的人回来了，这儿都停满了车”，孙传宗所指的地方，是忠县的长江大桥，会让人想起贾樟柯电影《三峡好人》中，郭斌修建的那座大桥。

　　而事实上，忠县长江大桥的另一端，承载着这个县城的希望——全国第一座专业的电竞馆，以及吸引总投资50亿元的“电竞小镇”，都在江的那一头。这对2016年GDP仅240亿元的忠县来说，无疑是一种诱惑。

　　投入14个亿

　　如果不建电竞小镇，忠县的知名度远不像今天这么高。这座三峡库区核心区唯一一座未被完全淹没的城市，以三国文化、柑橘、豆腐乳出名。

　　2017年以前，百度搜索“电竞+忠县”几乎没有任何显示结果。而首次“触电”，则是在《2017年忠县政府工作报告》中，报告提出“积极打造集电竞文化乐园、产业孵化中心及其他商业配套为一体的电竞综合体”，彼时，忠县尚无“电竞小镇以及举办全国性的大型比赛的规划”。

　　21世纪经济报道记者注意到，《重庆日报》在今年8月的一篇报道中，还原了忠县打造“电竞小镇”的细节。

　　报道称，今年2月中旬，一位在大唐电信工作的忠县老乡在与当地一位副县长交谈时，透露出国家体育总局体育信息中心正在与大唐公司合作，挑选地点建设全国移动电子竞技大赛赛事点。听到这一信息，这位副县长立即向县委主要领导汇报。

　　当夜，县领导即召开会议，发现“这是一项前景极大的产业”。次日，县委主要领导与这位老乡面谈，希望将总决赛赛场选在忠县。

　　而根据忠县媒体《忠州新闻网》的报道，2月15日，国家体育总局相关负责人和大唐公司负责人便来到忠县进行考察，考察团认为“忠县环境优美，景色迷人，适宜发展电子竞技产业”。

　　3月1日，上述三方在忠县签下协议，宣布从今年起，连续五届全国唯一由官方举办的移动电子竞技大赛CMEG总决赛将在忠县举办。

　　4月，忠县启动了电竞馆、电竞产业孵化园建设，并规划启动了包含一场馆、一中心、一学院、一园区、一基地、一景区，面积为3平方公里的“电竞小镇”建设。

　　忠县县长夏江称“举全县之力”打造电竞小镇，在这一口号的推动下，11月24日，随着3.2万吨的钢结构全部吊装完成，这座占地110亩、总建筑面积114117平方米、建筑高度72.86米、观众厅座位数6096个的全国首座专业电竞馆，仅用时6个月便完成主体施工，当地媒体以“超常规的忠县电竞速度”形容这一工程进度。

　　12月21日，记者走访电竞馆所在的工业园区，工人们正忙着打围，蓝色的铝制围栏竖起来后，工地杂乱的景象被遮掩。洒水车不断的来回冲洗地面的淤泥，而修路工则推着施工车，在道路中间添上区分车道的黄色实线。一群穿着橘色工装的清洁工，正在集结准备进场做最后的打扫，而附近社区的志愿者，则在领队的招呼下，与身后巨大的电竞场馆合影。

　　电竞场馆内，大量的施工人员，带着红、黄、白三种颜色的安全帽，正在为场馆安装大门和道闸机，电竞场馆中心巨大的四边形高清屏幕拼装完成——两天后，20支队伍、118名选手、几千名观众，将第一次给忠县带来真正的电竞大赛。

　　按照规划，忠县将先期投入8亿打造赛事园，再投入6亿建设孵化园，“电竞小镇项目是忠县区域产业经济发展转型的一个符号。14个亿的投入，带动36亿的社会资本进入，不是简单的50个亿，我们要把它变成一个聚宝盆”，忠县县委书记赖蛟称。

　　电竞产业生态圈

　　把电竞比赛变成聚宝盆并不容易。

　　“忠县的特点是忠勇有余，发展不足，”忠县县委一位常委对21世纪经济报道记者坦诚表示，“我们就是要想办法发展经济。”

　　为此，忠县布局了工业、文旅、物流、电竞四大产业平台，而只有电竞产业不具备任何产业基础。一座没有任何产业基础，无区位优势的小城镇，能否依靠电竞完成“逆袭”？

　　夏江称，电竞赛事举办仅仅是一个开端，忠县真正寄希望的是发展包括娱乐体验、游戏研发与检测、人才培养、电竞装备制造等为一体的电竞产业生态圈。

　　目前，忠县已经联合有关部门，建立了全国性的游戏软件诊断测试平台，还计划在2018年与重庆邮电大学等合作，建立面向本科阶段招生、规模1万人的电竞学院。

　　有了完整的产业发展思路后，忠县开始解决电竞产业发展中的“路障”。

　　对于基础设施的滞后，上述忠县县委常委人士回应说，包括一条高铁和一座通用机场都将在此修建，“未来交通将不再是问题”。

　　对于发展电竞缺乏基础人才的问题，12月18日，《忠县人民政府办公室关于促进电竞产业发展的若干政策意见》出台，宣布将安排不少于1亿元的电竞产业发展资金，重点支持电竞产业企业引进、人才引进和专项政策落实等。

　　忠县电竞产业发展中遇到的问题似乎将逐步获得解决。从国内来看，包括江苏太仓、宁夏银川、河南孟州、安徽芜湖、陕西西安等很多争相建设电竞特色小镇的城市，尚在探索产业模式的过程当中。

　　从电竞小镇发展模式看，各地方均不相同，其中太仓聚焦于赛事举办；孟州采取“保税+电竞”的产业发展思路；芜湖则联手腾讯共同打造以电子竞技为主题的产业园；西安的电竞小镇则关注电竞人才培养。

　　对于国内电竞小镇的建设热潮，世界体育总会亚太电竞委员会委员、暨南大学产业经济学博士吴延年有些担忧，他对21世纪经济报道记者表示，“赛事举办并不赚钱，大部分收益都归属于游戏厂商，因此电竞所延伸的上下游产业链才有真正的掘金机会”。

　　他对21世纪经济报道记者称，“发展电竞产业需要产业基础作为支撑，电竞产业培育是一个长期过程，单纯依靠政府行政力量推动，其政策的执行效果要保持长期性”。

　　“我们也不断在探索，摸着石头过河”，上述忠县县委常委人士对21世纪经济报道记者表示。

　　（编辑：耿雁冰）

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