全峰快递改名青旅快递 留给中小快递的时间不多了

来源：界面新闻 习曼琳

据自媒体“驿站”报道，春节后全峰快递品牌将改名“青旅快递”。

今年4月，全峰快递整体并入青旅物流，成为青旅旗下的一个事业部，原全峰快递董事长和创始人陈加海将任职青旅集团副总裁，直管快递事业部。同时全峰旗下的亚风快运、O2O闪送等品牌也一同并入青旅物流。

被重组后，全峰快递纳入“青旅快递事业部”，青旅物流同时还设立了快运事业部、立马到事业部、e派事业部、云仓事业部和冷运事业部。

早在去年11月，全峰快递宣布获得青旅物流12.5亿元人民币战略融资，并将陆续补充完成营运资金20亿元人民币。

全峰快递集团于2010年成立于北京，此前曾在4年内获得力鼎资本、鹏康投资、真金投资、景林资本、云峰基金、睿正资本、亦庄国投、兰亭资本、天时开元和海佑资本的7轮融资。截至2016年11月，该公司拥有5000个服务网点、65个分拨中心，达成95%地级覆盖，被称作“中国快递黑马”。

资料显示，青旅物流前身系“海外环球国际贸易（北京）有限责任公司”，于今年5月25日正式更名为“青旅联合物流科技集团有限公司”，是中国青旅实业发展有限公司旗下全资子公司。青旅物流成立后，收购了国内众多区域化快递、落地配企业，收购全峰也符合其全国性快递布局的战略。

随着第一梯队快递公司上市，中小快递公司在价格战中并不占优势，生存艰难，甚至利用刷单来保持单量，不可避免将迎来一批并购热潮。

根据国家邮政局的数据，快递行业的集中度越来越高：去年收入排名前八的快递品牌占到全国比重的77.3%，其中前四就占到50.4%，中小快递企业只能瓜分剩下不到三成的市场空间。

另一方面，根据国家邮政局统计数据，包括顺丰、“三通一达”在内，国内各类快递企业已超过8000家，但快递行业的利润空间却正被逐渐压缩。从2007年到2015年，国内快递业平均单价从28.5元降到13.4元，据中金公司的数据，快递行业毛利率已经从2007年的30%下滑到目前的5%。

中小快递公司虽然件量低，但已经形成了全国性的快递网络，这是门槛最高的，现今要重新开始布局一个全国性的快递网络，时间成本极高。对物流巨头来说，这时收购中小快递公司，一方面可以迅速补齐快递板块布局；另一方面，在竞争越来越激烈的背景下，还可以取得良好的议价优势。以快捷快递为例，从去年和今年申通的入资情况来看，不到一年的时间，快捷快递的估值缩水一半。

从目前来看，并购分为两种，一是产业上下游之间的兼并，如苏宁物流并购天天快递、青旅物流并购全峰快递；二是已上市快递公司收购中小快递公司，实现产品差异化和向综合物流转型。

今年1月2日，苏宁物流将以42.5亿估值全资收购天天快递，在短时间内布局全国快递网络，提升综合物流能力，并为对外开放做准备。

今年8月，申通快递以自有资金1.33亿元对快捷快递有限公司进行增资，增资完成后，申通将取得快捷快递10%的股权。申通表示，快捷快递拥有大量直营网点及以大货为主导的产品网络，此次交易有利于申通对当前大小件混合处理的产品结构做进一步细化。入资后快捷将承接申通的大件业务，即快运。