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观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变

观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变
2017年12月25日 00:04 21世纪经济报道
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　　本报记者 朱萍 北京报道

　　近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网医疗场子突然雀跃。

　　在近半个月中，我也采访了包括头部企业在内的十几家互联网医疗企业创始人、相关负责人。这些创业者们，有的焦虑，有的淡定，有的在谋划给资本讲一个新版本故事，目的是融资，为的是让自己企业活下去。但大家的一致看法是，互联网医疗已经在进入下半场，虽然很多企业是被动地草率地进入到了下半场。

　　在大家看来，下半场比赛规则已经改变，由之前的“互联网+医疗”变换为“医疗+互联网”，不再是以前热闹的互联网、流量为核心，而是都在切入医疗领域，真正地去解决某个实际的问题，这个领域则是越来越“精细化”，专注于某一个细分领域，如唯医从骨科切入，医瘤助手专注肿瘤患者教育等。

　　在交流中，创业者们都谈到了AI应用，认为AI下半场是一个强有力的助攻，因为随着图像识别、深度学习、神经网络等关键技术的突破带动了AI新一轮的大发展，很多企业都在布局、拟布局中。大家认为，在上半场“互联网+医疗”阶段，积累了大量的数据，很自然地可以过渡到“医疗+互联网+AI”的阶段。

　　而在AI应用中，医疗领域也是呼声最高的领域之一，辅助诊疗、医学影像、药物挖掘、健康管理等多个场景下都有探路者在实践，比如今年“风光无限”的IBM沃森推出肿瘤解决方案等。资本的态度也从侧面充分地反映了人工智能医疗的前景。

　　但也有一个非常值得关注的问题，即是数据问题。AI本身就是依靠巨量数据训练的算法，基于数据的分析，但目前很多互联网医疗企业数据的真实性、有效性实际上需要打个问号；另一个问题即是信息孤岛问题，各医院数据不共享，很多情况下无法获得完整版的数据资源，从而无法进行分析。

　　就算现在走在比较靠前的IBM沃森，在大数据方面花费也不菲。2015年，IBM并购了三家医疗大数据公司Phytel、Explorys和Merge Healthcare。去年2月，IBM 26亿美元收购健康大数据公司Truven Health Analytics。

　　未来，谁能在AI应用上顺利抢占赛点，谁或许就能在下半场争夺赛中脱颖而出。

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