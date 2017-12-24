光明网谈分贝筹捐款活动AB角事件：不能总是测试爱心

“分贝筹”现“AB角”，不能总是测试爱心

来源：光明网

据报道，12月23日，一个名为“分贝筹”的爱心活动刷爆了微信朋友圈。活动宣传“一元助TA改变命运”，用户输入自己的生日，可寻找和自己生日相同的贫困生，为其捐一元钱。然而，网友发现，至少有6个贫困生以不同名字出现在不同生日界面，“一人分饰两角”，有叫小丹的姑娘居然出生在并不存在的“2009年2月29日”。

针对外界质疑，活动运营方回应称，“分贝筹”是由北京零分贝科技有限公司和深圳市爱佑未来慈善基金会联合推出的微信公众号应用产品，所有的受助学生的照片和信息都真实并获授权。“因为内容还在测试阶段，出现了一些信息错误以及界面不稳定的情况。”

客观而言，这一“寻找相同生日贫困生”的创意确实不错，直击人情人性，任何一个人都可能从茫茫人海中找到自己与贫困学生的关联度，产生某种情感牵系与共振，从而伸出援手。这或许也可以解释，“分贝筹”何以能在半天时间收到44万元捐款。

只是，越是高明的创意，越是应该建立在基础信息真实准确的基础上。这是一个前提，也是支撑活动的决定性条件。很难想象，当你输入自己的生日，找到了和你生日相同的一个孩子，感动之余，却发现朋友圈他人晾晒的也是这个孩子的图像，只是生日不同而已，该有多诧异和失望。这样的做法未免令人厌憎，也是在肆无忌惮地消费公众的爱心。

很难想象，这样的“错误”如运营方所言系因测试所致。根据常识，即便是测试，也应该使用真实的信息，而非胡编乱搭。活动中出现众多“一人分饰两角”的情形，太不慎重，也难免让公众心生疑窦。其一，如果是“无心之失”，让人怀疑活动运营方的能力，怎么会出现这么低级的错误？其二，如果是“贫困生不够用”了，只好每个人多分劳些，则不免涉嫌欺骗公众。

而无论是哪一种错误，其实最终伤害的都是社会公众的爱心。

细心的人可能会发现，此次“分贝筹”的主办方深圳市爱佑未来慈善基金会十分“脸熟”。没错，今年8月份，在引发强烈舆论反弹的“一元画”募捐风波中，项目善款接受方同样是深圳“爱佑未来”。当时，尽管“爱佑未来”也回应了1500万元善款的使用计划，比如大部分善款将用于为精神智障人群提供艺术疗愈，此外行政管理费用预计为127万余元等等。但公众的诸多质疑并没有获得答案，诸如捐款记录查不到，善款去向所谓的“艺术疗愈”笼统、模糊、语焉不详，不够透明的信息披露，并不能消除捐助者和公众的疑心。

当然，八月的“一元画”风波与现在的“分贝筹”，是独立的两个项目，但从两个项目均引发了公众质疑表明，当下在慈善募捐方面，需要规范的事情仍有很多。比如信息的公开透明、监管的强化、社会监督的跟进等等。

无论如何，不能总是测试爱心。很多时候，爱心可能很坚韧，也可能很脆弱，经不起折腾。如果总是以不实的信息、低级的错误以及种种慈善募捐乱象来“测试”，伤害企业本身的信誉不说，怕只怕，伤害的是社会爱心和公益慈善事业。