滴滴完成40亿美金融资 多元发展AI等创新业务

原标题：滴滴完成40亿美金融资 多元发展AI交通技术、新能源汽车服务等创新业务

佚名

12月21日，滴滴官方正式宣布：已完成新一轮超40亿美元股权融资，以进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。据内部人士透露，此次投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司（Mubadala）和软银集团（SoftBank）。而根据财经网的报道，此轮融资完成后，滴滴现金储备高达120亿美元。强大的资金储备，必将助力滴滴在全球AI人才争夺战中抢得先机，加速推动全球汽车、交通产业不断变革。

麦肯锡在《中国人工智能研究报告》中表示，在中国互联网企业积极研发的推动下，中国已成为全球人工智能的发展中心之一，中国美国正在引领全球AI发展。在外界看来，此轮融资完成后，滴滴必将进一步加大在AI人才贮备以及技术上的投入，并将在关键技术领域进行深度投资，全球AI人才争夺战也将变得更加激烈。滴滴亦将以自身硬实力，成为服务和技术创新全面领先的企业。

中国电子商务研究中心生活服务O2O部助理分析师陈礼腾指出，无论是智能终端，还是微信、蚂蚁金服等巨头，均将目光瞄准了更为广阔的海外市场。为了突破政策瓶颈，以及走向更远的未来，滴滴公司将这轮融资的用途规划为全球化和前沿技术等多个领域较为合理。

估值已超过Uber

据相关报告显示，在科技领域，2017年赴美IPO共37起，融资额总计99亿美元。这意味着滴滴在本年度的总融资额超过赴美上市科技企业的IPO总额。

据称该轮融资完成后滴滴估值近600亿美元——此前超过这一估值的互联网企业只有两家——蚂蚁金服的750亿美元，以及Uber最高时达到的680亿美元。而据相关报道，Uber估值折价30%至480亿美元。截至目前，滴滴的估值已超过Uber。

滴滴官方表示，之后将更积极地推进国际化战略，为全球更广泛的社群提供优质、多元、创新的交通服务。同时，滴滴也将加大在AI人才贮备以及技术上的投入规模。公司将持续提速智能驾驶与智慧交通的能力建设，加快构建新能源汽车服务体系；以引领全球汽车与交通产业的变革，助力全球能源互联网建设。

同时，作为世界级的科技公司，滴滴的国际化战略不仅着眼于为更广泛的社群提供便捷优质的出行服务，也包括构建高水平的跨境科研网络。2017年初，滴滴正式成立滴滴美国研究院，促进创新资源的协同，引领全球交通领域的技术革新。

相关负责人表示，经过中国这个全球最具挑战性的市场的淬炼，滴滴出行在拼车、大数据分析、机器学习和人工智能等方面的产品和技术，已经达到世界先进水平，相信能为其他城市和社群带去价值。

公开资料显示，滴滴通过投资、产品技术合作等多种形式，成为包括UBER、Lyft、Grab、Ola、99、Taxify以及Careem在内的全球七大移动出行领袖的投资者和合作伙伴，和他们一起解决多样化的出行挑战。滴滴全球合作框架已覆盖超过1000个城市，触达全球超过60%人口。此外，潜力较大而尚不活跃的市场，滴滴也在积极而审慎地寻找独立开拓业务的机会。

新能源汽车布局多元发展 布局下一时代

据滴滴向笔者透露，此轮融资将加速推进新能源汽车业务。

早在两年多前，滴滴内部就已经低调布局智能驾驶。据笔者了解，目前滴滴已在中国、美国建立自动驾驶车队，并投入积极测试。此前滴滴也曾在接受记者采访时表示，希望利用平台和数据优势，在PC和手机两波浪潮后，帮助中国赢得汽车OS和大脑的全球竞争。

11月1日，主题为“建设全球能源互联网，助推联合国2030可持续发展”的论坛在纽约联合国总部举行。作为全球交通出行领域唯一一位受邀嘉宾，滴滴创始人、董事长兼CEO程维受邀出席论坛并发表英文演讲。

程维在会上表示，信息、交通和能源三网融合，是推动城市可持续发展的重要举措，也是未来最大的趋势和变革之一，期间，新能源汽车将成能源互联网与交通互联网变革交互的“奇点”。目前，滴滴已经携手全球能源互联网发展合作组织（GEIDCO）合资成立全球新能源汽车服务公司，通过构建充换电体系、储电、电池再利用等新能源汽车配套支持服务产业，提供世界领先的新能源汽车服务。

程维认为，在交通互联网快速发展的同时，全球能源互联网格局也正在形成。而滴滴现在正处于交通与汽车产业、新能源和信息产业变革的交汇点，未来科技的发展终将推动汽车走向共享、智能化和新能源化。滴滴也将持续专注于新能源战略，为新能源汽车时代提前投入。程维在论坛中还全面对外披露了滴滴的新能源布局：将在2020年之前，率先在平台推广超过100万辆的新能源汽车；同时，为新能源汽车时代的到来提前投入，筹备搭建新能源汽车充换电体系，通过开放合作实现全国范围的“桩联网”，为滴滴平台上26万新能源汽车司机带来环保、便捷的充电服务；而在未来，随着基础建设规模的拓展，滴滴也将服务于每个家庭以及全社会，以科技力量提供智能充换电服务，推动新能源汽车的普及。据程维介绍，目前滴滴已经携手全球能源互联网发展合作组织合资成立全球新能源汽车服务有限公司，而新能源汽车充换电体系“小桔充电”也正在筹备搭建中。

滴滴的科技创新正在广泛得到认可。在12月初的第四届世界互联网大会上，滴滴 “基于大数据的新一代移动出行平台”与苹果、微软、国家超级计算无锡中心的科技项目一起获评年度全球互联网领域领先科技成果奖。程维在乌镇大会上接受记者采访时也表示，滴滴将继续推动交通向着共享、智能、新能源的方向发展，也会瞄准全球领先，长期在AI技术上进行投入。

打造全球化智能出行平台

除了全球化，陈礼腾认为，本次融资的重心还是致力于智能平台的打造。滴滴出行通过加大AI、新能源等前沿技术的投入，以更大程度满足用户的出行需求，与城市管理者一起建设城市智慧交通网络，创造社会价值，建设开放、高效、可持续的移动出行新生态。这样才能使滴滴拥有更加强有力的竞争优势。

早在2016年8月，滴滴开始对外强调国际化。滴滴CEO程维在公司2017年发展计划里提到，将重点布局智慧交通和国际化。今年第一季度，滴滴完成新的组织架构调整，国际化与前沿技术的投入被提升到更为重要的战略位置。

不过陈礼腾认为，就目前看来，滴滴出行所带来的价值尚未完整浮现。但长远看来，滴滴要做的不仅仅是一家简单的打车公司，所涉及的领域会更加广阔，盈利空间的上限也还看不到。滴滴出行等平台的目标是改变人的生活方式，不管是现在的有人还是未来的无人驾驶都有无限可能，或许是资本对于未来的一场押注。

全球化背景下，人工智能正在迎来前所未有的热潮，滴滴其实早已在人工智能研发道路上迅速前进。在持续以人工智能技术提升出行体验的同时，今年3月，滴滴还将研究院“开”进硅谷，在硅谷成立滴滴美国研究院，发力大数据安全和智能驾驶两大领域的研究。9个多月的时间里，滴滴美研迅速吸纳了来自全球各地的众多优秀的科学家和工程师。上个月，滴滴美研还正式升级扩容，搬到了更大的办公地点，以容纳持续扩大的研究者队伍，满足未来科研项目发展需求。

在外界看来，滴滴拥有海量的出行数据和强大的技术储备，这为交通领域的前沿技术突破提供了一个更理想的环境，滴滴有能力在智慧交通、智能驾驶技术发展中发挥重要作用，特别是在安全防御体系建设与商业化应用方面取得关键进展。

据悉，依托海量车辆运行数据和人工智能技术，滴滴已经为城市破解交通拥堵难题探索出一条行之有效的“滴滴路径”，并已与全国20多个城市的地方政府展开了广泛合作。以智慧信号灯为例，截至12月，滴滴率先开创的智慧信号灯，已经服务了济南、武汉、成都、苏州、贵阳等城市的 1000多个信号灯，让车辆通行延误时间平均减少10%~20%。