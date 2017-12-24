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盘点2017：中国游戏影视那些令人惊艳的潜质与身影

盘点2017：中国游戏影视那些令人惊艳的潜质与身影
2017年12月24日 08:31 中国经营报
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　　盘点2017：中国游戏影视那些令人惊艳的潜质与身影

　　胡锋

　　回看整个2017年会发现，游戏、影视两大行业都绕不开“精品化”一词。

　　在用户成本上升、端游新增企业不多，同时移动互联网渗透率已经达到深层次情况下，对手机游戏人口的争夺和培育毫无疑问成为了2017年游戏企业竞争重点，移动游戏因此层出不穷，但精品才能迅速铺开。而在影视领域，观众越来越挑剔，“演技”开始削减“粉丝经济”的影响力，并占据注意力资源，与此同时，这也在倒逼影视生产商不断“精耕细作”，市场向健康发展。

　　手游全民化潜质爆发

　　手游在2017年开始占据净利润大头。今年，腾讯手游收入首次超过端游收入，这主要来自《王者荣耀》《魂斗罗：归来》等新游戏的贡献，《王者荣耀》用户一度达到2亿人。而据网易三季报显示，手游在网络游戏营收份额占比68%，也过半数。完美世界前三季度营收则达到了55亿元。同比增长55.96%，有数据分析，仅《诛仙手游》的第三季度流水就贡献了4亿元左右。目前，“吃鸡”游戏已取代“王者”榜霸位置，它能否成为第二个全民性爆款，仍需观察。

　　女性玩家显示出市场地位。在2018年，游戏企业在产品设计时侧重融入女性特点，或具有较大增值潜力。

　　头部对垒，但老牌竞争力不可小觑。在今年10月份，外媒Newzoo发布2017年上半年全球游戏收入企业排名，在前20名中，除腾讯、网易这两家驻榜者外，完美世界首次跻身其中，这意味着在大渠道游戏企业控场中，实力派企业的竞争力仍占据着一级。来自伽马数据统计的《2017上市游戏企业竞争力报告（A股）》显示， 2017年竞争力十强游戏企业名单，完美世界位列A股上市游戏类企业竞争力榜首。该企业游戏产品布局涉及端游、手游、主机游戏、电竞，2017年，其游戏收入主要来自于端游《诛仙》《完美世界国际版》和手游《诛仙手游》《火炬之光》等。由于在2016年，《诛仙手游》就已是其移动游戏收入重头，因此业内认为，完美世界的手游产品具有生命周期长的特点，而手持多个端游IP，也使其具有“端改手”优势。

　　出海去，在2017年进一步成为游戏行业共识。游戏出口在今年上半年就已经达到了40亿美元的规模。不同数据显示，游戏出海营收主要来自于北美、东亚和中西欧等地。出海较早的游戏企业在状态上已进入了新阶段，开始强调企业应承担文化传播使命。

　　“好莱坞做了花木兰，还有大熊猫，这些都是传统的中国元素，但是做成了世界级故事，传播是世界范围的，融合了各种东西，游戏也可以做这个尝试。”在刚过去的第四届世界互联网大会上，完美世界CEO萧泓说。据悉，该企业游戏用户群体已覆盖至全球100多个国家和地区，在北美洲、欧洲和亚洲设有全资子公司。

　　“演技经济”呈现出需求

　　大众正在呼唤真正有诚意的优秀作品。在粉丝经济已持续几年的情况下，市场正在回归理性，演技派的影响力重新在崛起，在2017年，无论是电影、网剧、还是电视剧领域、都呈现出此趋势。

　　在电影方面，走心的文艺电影和纪录片不再是有口碑，无票房，而是能够实现两者统一，如《二十二》，票房超1.5亿元，打破纪录片纪录；截至笔者发稿，正在上映的《芳华》票房已超5亿元。

　　现实主义和历史悟性强烈的电视剧题材也受到欢迎，《人民的名义》《那年花开月正圆》《白鹿原》《欢乐颂》成为赢家，值得注意的是，在国内中产人群数量不断上升的现实下，探讨女性自身成长的剧本的市场价值显现出来。

　　完美世界影视董事长兼CEO廉洁今年对媒体表示，在打造IP上，完美世界如今的态度是“心存敬畏，从前期IP，到后期制作，都要按照精品化的标准去打造作品。”据悉，2017年，完美世界影视发布了38部精品内容。

　　对精品的耐心制作能带来明显价值回报。据完美世界2017年三季报显示，第三季度单季度实现营收19.36亿元，利润为4.1亿元，同比增长21.39%，当季影视剧《深海利剑》《神犬小七第三季》为Q3贡献了可观收入。完美世界也投资拍摄多部影视剧，正在整合泛娱乐产业链。

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