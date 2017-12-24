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车险理赔联网 中小险企欲借“共享”突围

车险理赔联网 中小险企欲借“共享”突围
2017年12月24日 08:15 中国经营报
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　　车险理赔联网 中小险企欲借“共享”突围

　　路英

　　共享科技在保险行业的应用，似乎给中小财险公司带来希望。

　　中小险企受制于人员配备、服务网络实际，难以将服务提供到三四级城市，而影响在这些地区的保费获取。对于商业车险而言，不达到一定规模很难摊薄成本实现盈利。所以，商车改革伊始，车险降费，老三家人保财险、平安财险、太保财险的竞争优势更加明显，中小险企的盈利更为艰难。

　　12月18日起，北京地区行业车险理赔共享服务网点正式提供车险理赔服务，为在北京投保的机动车主提供就近共享网点，办理事故车辆的定损、维修等服务，最大限度缩短保险理赔办理时效。

　　值得注意的是，此前由中国保险行业协会（以下简称“中保协”）牵头，蚂蚁金服、滴滴参股的 “中保车服科技服务股份有限公司”（以下简称“中保车服”）也利用了共享经济模式，协助提供网络支持和理赔勘察定损服务，服务对象直指中小财险公司。

　　共享模式在保险行业的运用会否撼动老三家的利益，综合多位业内资深人士的评价，从长远来看，科技的力量不可小觑。但短期内看，共享平台建设本身有周期，保险科技运用的本身也不能脱离整个社会的科技化水平。另外，有些新模式是否能达到预期效果有待考证。

　　试水共享理赔模式

　　北京保险行业协会会长兼秘书长陈志强表示，此次推出的共享网点依托行业共享信息系统，通过对互联网技术的应用，构建起行业一体化车险服务网络，是车险全流程电子化工作中的重要环节。近年来，北京保险行业在车险电子化方面还推出了车险电子保单、车险电子投保以及事故e处理等。

　　北京保险行业协会副秘书长李枫指出，待基本服务为大众接受、使用之后，希望逐步增加其他服务功能。比如，在车辆维修、服务过程中用户能通过系统实时看到事故车辆服务进站，客户可以在线评价等，在基本功能实现后逐步延伸整个服务链，扩展其在行业内和社会上的影响力，更加便捷用户。

　　早前，中保协曾在深圳发布“车险理赔服务平台”建设计划，中保车服将公司化、市场化运营该平台。据了解，中保车服预计明年年初正式上线。28家中小财险公司及保险公估公司组成联合体占股份40%，此外创业团队占10%股份，深投控持股10%。蚂蚁金服、滴滴出行等其他股东应在此外的40%股份之列。

　　该公司由中小财产保险公司联席会推动落实，拟打造一家开放式共享的互联网车险理赔平台，通过互联网大数据、人工智能处理车辆出险查勘派单、赔付等流程，从而解决车险赔付成本高、欺诈高的行业痛点。

　　阳光农业相互保险公司董事长张天明表示，中小保险公司服务网点不能有效覆盖，如果全部配备查勘网点，就会造成人员产能不足，但不配备查勘网点，又会直接影响到客户服务的满意度，这是个老大难问题。因为理赔服务能力跟不上，导致服务时效、案件质量和客户满意度等问题。中小保险公司在运营成本和客户服务两者之间难以取舍。“车险理赔服务平台”的设立有着重大的意义。

　　共享模式成效待观察

　　2015年6月1日，保监会启动商车改革试点。目前来看，第一轮商业车险费改以来，一年半的时间，大型财险公司与中小型财险公司的市场份额基本保持稳定，但中小险企去年的盈利情况却更为艰难。

　　曾经的监管官员、华农保险总经理张宗韬认为，造成中小公司生存困难表面原因是中小公司能力较弱，没有规模效应和品牌效应，固定成本和业务取得成本高。实际原因是大部分中小公司缺乏差异化和专业化，这与是否市场化没有任何关系。商改可能加快某些进程，但并不改变车险市场发展的自身规律。

　　某大型险企车险部门人士则表示，商车改革对保险公司的经营管理水平、集约化能力提出了严峻考验，商车改革带来最直接的变化是降费，保险公司收的保费少了，保险责任却增加了，赔付压力较大。大公司有人员、网络优势，而中小财险公司在这方面压力会更大，理赔资源共享对行业特别是中小财险公司来说较有现实意义。

　　谈及共享理赔服务对于中小险企的影响，李枫说，中小保险公司网点相对较少，从第一印象上看行业共享网点对中小财险公司有更直接的好处。但对大型财险公司而言，服务再密集也不能确保网点时时刻刻都有人在，这种模式可以补充大型保险公司的服务能力，推动理赔服务模式的改变，打破时间空间限制，客户可以时时处处享受到理赔服务。

　　上述大型险企车险部门人士表示，大公司中，平安、太保也投资了中保车服，但这方面需求不像小公司般迫切，从行业来讲，主要体现大公司的担当。共享平台建设需要一个周期，新模式落地是否能如预想也待考证，所以短期内对大型保险公司影响不大。

　　“行业除了竞争外也有合作，这个平台的理赔管理模式引进新的供应商、理念、模式，在有些领域一方面解决中小公司机构、人员配置瓶颈问题，在模式上也有一定创新，对行业整体车险经营水平、经营品质的提升是有价值的，对行业成本降低、服务能力提升是非常有帮助的。”该人士表示。

车险理赔共享
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