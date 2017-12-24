AI竞技赛：面临百万人才缺口，投资机构强势入局

宋笛

“健身房里有一个右手拿着哑铃的男人在健身”。

12月21日，在AI Challenger全球AI（人工智能）挑战赛的会场中，一位参赛选手展示的PPT出现了这样一句话。这句话是利用深度学习、经过训练后的人工智能（计算机系统），根据主办方提供的照片所描述出来的一句话。

如果按照行业划分，这种识别、描述图片的技术属于计算机视觉的一种。在上世纪80年代第二次人工智能热潮褪去后，人工智能的发展便开始沿着机器视觉、自然语言理解等不同分支方向发展。

2012年神经网络（一种模拟人类大脑神经网络的机器学习技术）的出现为第三波人工智能热潮的兴起提供了契机。凭借着硬件设备计算能力的突飞猛进以及数据存储量的增长，人工智能的商业应用案例不断出现，在图片识别、语言翻译等多个领域，这种技术已经展现了其难以替代的价值。

更多的价值目前仍然都逗留在资本层面，投资机构和互联网巨头源源不断把资金投入人工智能以及与此相关的领域。商业公司也乐于宣布自己的AI战略——刚刚完成一轮40亿融资的滴滴即宣传自己会加大对于AI交通的投入，甚至于计算机科学、电子工程相关专业的学生偶尔也会表示自己学习的是人工智能专业。“对行业外的人会说我们学的是人工智能，但是在学校里很少会用到这个词，只会提到具体的专业”，帅靖文对经济观察报表示。帅靖文是电子科技大学电子工程专业研究生三年级的学生，他也是AI Challenger全球AI挑战赛的参赛选手之一，在过去的半年时间中，这已经是他参加的第三次人工智能相关领域的比赛。随着人工智能概念的兴起，各种各样的竞赛不断出现，绝大部分的比赛都由互联网企业或者投资机构举办。

举办人工智能比赛的企业希望能够为这一行业储备更多的人才。在人工智能概念兴起后，中国相关领域的毕业生变得格外紧俏，工信部教育考试中心副主任周明在2016年提供的数据显示，中国人工智能人才缺口超过500万人，在AI Challenger的会场外也可以看到互联网企业摆放的招聘广告。“我们希望能够在三年之内看到中国的青年AI科学家，可以跟美国在一个平台上竞争，达到世界领跑的高度”，创新工场董事长兼CEO李开复在AI Challenger会场上表示。

热浪来袭

创新工场是AI Challenger挑战赛的举办方之一，李开复本人也是这波人工智能热潮最早的支持者之一。

从2016年年初开始，李开复就频繁地出现在各个投资会场，宣讲他的人工智能概念，其中频繁被媒体引用的一页PPT内容是：人工智能将会代替多少职业？

尽管在2016年年初Alphago让人工智能一战成名，但至少截至去年年中，投资圈对人工智能的热情还未被完全释放，一家投资机构尝试在2016年上半年举办一次人工智能的峰会，就因为响应者寥寥而中途作罢。

但是，进入下半年，投资领域的人工智能热开始蔓延，高校内计算机科学、电子工程等专业的学者开始频繁被邀请到投资会场上进行人工智能的介绍，一位计算机视觉的研究者在一周的时间中，连续三次接到会议的邀请。同时，资金开始不断涌入这一领域，一大批与人工智能相关的公司出现。根据麦肯锡的报告显示，2016年科技巨头在人工智能上投入了200亿到300亿美元，其中90%花在了研发和部署上，另外10%则花在了人工智能并购上。VC和PE融资、拨款和种子轮投资也在快速增长，尽管基数很小，但已经增长到了总共60亿到90亿美元。

政策的重视程度也在不断的加强。2016年5月，工信部等四部委发布了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。2017年年初，人工智能被写入了政府报告中，而在7月份国务院发布了《新一代人工智能发展规划》，按照这份规划所制定的目标，到2030年中国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心，智能经济、智能社会取得明显成效，为跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础。

人才紧缺

罗若天是丰田工业大学芝加哥分校的博士生，他所学习的专业是计算机视觉专业，这是人工智能领域里面被认为具有极大商业价值的分支领域，目前已经有医疗、安保方面的应用案例。在最近的数年时间中，要申请罗若天所读专业的难度已经变得越来越大。

计算机科学专业以及电子工程专业是目前人工智能人才的主要输送地。清华大学计算机科学系副教授刘洋对经济观察报表示，在人工智能概念大热后，报考计算机科学专业的“高考状元”数量有明显的增长。

资本市场受宠的现状，让人工智能成为一个炙手可热的就业领域。帅靖文对经济观察报表示，他所在的专业中，已经有越来越多的毕业生会选择去人工智能相关的创业公司工作。另一名人工智能方面的教授也对经济观察报表示，2016年其所在的专业毕业生收入有了明显的增长，这也让在校的学生不断上调了自己对薪金的预期。

人才价格的不断上扬，显示了人工智能领域人才紧缺的现状。2017年12月，腾讯发布了一份《2017年全球人工智能人才白皮书》，这份白皮书显示，全球AI领域人才约30万，其中，高校领域约10万人，产业界约20万人，而市场需求则在百万量级。这种紧缺将会在未来一段时间中持续，白皮书的数据显示，全球共有367所具有人工智能研究方向的高校，每年毕业AI领域的学生约2万人，远远不能满足市场对人才的需求。

为此，产业界开始不断通过组建研究院或者进行大赛的方式来推动人工智能人才数量和质量的增长。此次举办的AI Challenger即出于这样一个目的。根据会议举办方提供的数据，今年的AI Challenger合计参赛队有8892支，参赛选手即重复参赛的人次一共有106790名，其中国内选手占92%，主要来自北京、广东、上海等地。

“我们为什么要做这样一件事情？非常简单的理由。AI是未来发展最重要的方向。AI能赋予各个不同领域创造各种的机会，但是AI的燃料其实是数据，所以我们希望那些没有机会在BAT接触海量数据的同学们、研究员们、潜在的创业者们，能在他还没有离开学校，还没有踏出创业之路时就有机会接触到世界级别的精确地、大量地数据，这样他才能够知道在这样一个领域里面，能做出怎样的结果，也能够充分领会数据在做AI过程中起到什么样的作用。”在当日的AI Challenger会场中，李开复如此表示。