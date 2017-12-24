电信诈骗成与网络融合最深产业？精准施骗紧跟热点

电信诈骗业：和互联网最深度融合的产业？

有众多网友称，最早、最深度和互联网融合的产业是电信诈骗业。

不少地方甚至出现受害人到银行给骗子汇款，银行员工劝阻被骂，呼叫警察求助，警察劝阻又被殴打的极端案例，凸显骗术之高、中毒之深。

隔万里重洋，却对你了若指掌；虽从未谋面，也能为你量身设局。初中尚未毕业的街头混混，定向行骗高校老师，有大学教授因此倾家荡产。一条提示短信、一个陌生电话，背后则是层层包装、环环相扣的“互联网+”黑色产业链。

与你谈情怀：骗子表演团队从制片人到群众演员一应俱全

电信互联网诈骗已经成为一个高度专业化、产业化的行业，既有出资的幕后老板，又有雇用的制片人、导演、演员甚至群众演员，还有网络、电话线路维护技术员、取钱团伙、洗钱团伙等，也有人专门出售诈骗剧本和精准公民信息。

警方近日在北京一大型商务中心突击抓捕电信诈骗犯罪嫌疑人时，几名刚刚入职的年轻人正在根据行骗剧本进行演练，而隔壁房间，话务员正按照角色分工，假扮成医生、卫生部门官员等拨打电话欺骗老年人买保健品。这起大案涉案资金超亿元，当天抓捕130余人。此案中，话务员角色分工明确，职能定位清晰：一线话务员谈生活、谈健康，二线话务员谈人生、谈情怀，三线话务员才开始骗。

2014年3月，郑州一公司会计被从未谋面的犯罪分子在境外通过电话和QQ骗走了3866万元。此案中，根据骗局进展，陆续有人以邮政管理局工作人员、警察、检察官、检察长等身份出场，利用病毒使这名会计的电脑黑屏，并以恢复系统为由，让其将U盾插到电脑上操作，最终将其银行卡内资金全部转走。

今年9月3日，河南省登封市人民法院在郑州大学体育学院公开审理一起诈骗案，作为入校新生的第一课。庭审开始前，半月谈记者随机采访了10名旁听的新入校学生，8人表示自己“绝对不会被骗”，2人“感觉有可能会被骗”。庭审结束后，这些大学生没有那么自信了，“骗术这么高，很难说不会被骗”。

不仅是大学生，受害人名单上还有大学校长、骨科医生、财务总监、企业家、领导干部、包工头、餐馆老板、清洁工、模特、演员……

精准施骗：瞄准人性弱点，紧跟社会热点

由于个人活动、交往、消费的范围和领域日益扩大，很多人对一些行为是否发生没有清晰或确定的记忆。电信互联网犯罪分子早就瞄准了这个机会。

“扣了你一张银行卡，涉嫌地下洗钱。”

如果接到这样一个自称是某银行反洗钱中心的电话，假如你说：“不可能吧，我没有干过这种事。不是我的卡吧？”

对方回答：“报一下你的身份证号，核实一下。”

假如你报出了身份证号，很快，对方回答：“核实完了，就是你。建议你迅速报警，我们这里有入住警察，我可以给你转接过去。”

冒充的警察上场：“你确定不是你？你有没有给别人或机构提供过身份证复印件……”

电话里，对方的口气越来越硬，甚至开始带有指责和道德审判的口气，偶尔还冒出两个脏字。这时，电话里的背景声不大，但你肯定能够听清楚并猜测出是一片繁忙嘈杂的办公室场景，这些背景声或许是“王队长，请你输入调取监控视频的口令”，或许是“通知辖区派出所民警，立即把他拘留了，别让他跑了”。

随着你“中毒”越来越深，假冒的检察官、法官陆续登场，直到把你银行卡里的钱骗完。

不少专业诈骗团队具有明显的地域特点且闻名全国：广西宾阳利用QQ诈骗，广东电白冒充领导熟人诈骗，湖南双峰PS照片诈骗，河北丰宁电话冒充黑社会诈骗，福建龙岩利用网络购物诈骗，海南儋州机票改退签诈骗，河南上蔡冒充军人诈骗。

河南省反虚假信息诈骗中心负责人刘彦东说：“从已侦破的案件看，许多诈骗团伙不断总结诈骗剧本，跟进社会热点，甚至粘合国家政策，加入最新元素，增强剧本的欺骗性。”

国家放开二胎政策不久，就出现了以发放二胎补贴为诱饵的骗局。针对国家“一带一路”战略、房地产调控等，犯罪分子都设计了相关性很强的骗局。今年8月8日，四川省九寨沟发生地震，不到12小时，网上就出现了冒充红十字会账号呼吁捐款的骗局。随着共享单车数量不断增多，冒充公司客服退还押金的骗局也已出现。

诈骗升级，反诈骗岂可滞后

目前，电信互联网诈骗出现了新态势：赃款开始向第三方支付平台转移；诈骗案件与涉黄赌毒等罪恶案件交织明显。

此前，犯罪分子主要通过银行的自动取款机转账。去年12月1日起，银行出台新规：使用ATM转账，除本人同行账户实时到账外，其他一律24小时后到账。新规实施后，犯罪分子为了逃避打击，迅速改变赃款转移渠道至第三方支付平台。今年1月至9月，河南省发生的虚假信息诈骗案中，诈骗分子要求受骗人通过第三方支付转款的占55.19%，且比例仍在继续上升。

河南省公安厅还发现，虚假信息诈骗案与黑恶犯罪、非法集资、洗钱等经济犯罪，以及黄赌毒等丑恶犯罪勾连交织趋势明显。

“电信互联网诈骗是典型的可防范案件。事后打击，不如事前防范。”郑州市公安局反虚假信息诈骗中心主任郝锐介绍，为了提高群众防诈骗意识，自己经常在高校课堂、中小学生家长会、郑开马拉松现场、高考网点、大企业等，宣传防诈骗知识。

刘彦东几乎穷尽河南所有宣传阵地，发动群众反电信互联网诈骗。他带领创建了反诈骗微信公号，不断推送相关的信息；机场、高铁站、地铁口、银行营业厅等都有宣传标语，甚至老年人跳广场舞的地方，刘彦东都想开辟一个阵地宣传反诈骗知识。“我经常想，是不是也创作一首反诈神曲，或者请谁当反诈骗形象大使。”

大学生是最容易受骗的群体之一，被诈骗团伙定为“目标猎物”。河南省反虚假信息诈骗中心经常组织反诈骗宣传进高校活动，但大中专学生被骗案尤其是网上兼职为网店刷信誉被骗案依然居高不下。

河南省洛阳市公安局新型犯罪侦办大队民警杜鹏说，“难以理解的是，我们主动到高校办防骗知识讲座时，他们玩手机、打瞌睡；我们印刷的防骗知识传单，转身就被扔进垃圾箱。”(半月谈记者 秦亚洲 李丽静)